MU hòa kịch tính: Amorim tiếc vì đánh rơi 3 điểm, hé lộ về chấn thương của Sesko

Man United vừa có trận hòa đầy kịch tính trên sân của Tottenham. "Quỷ đỏ" vượt lên dẫn trước trong hiệp một nhưng Tottenham lật ngược tình thế ở cuối hiệp hai. Tuy nhiên, họ không giữ được thành quả sau cú đánh đầu của De Ligt. Rõ ràng, cả hai bên đều có quyền tiếc nuối vì không giành được 3 điểm trong trận đấu này.

Ruben Amorim

HLV Amorim chia sẻ trong buổi họp báo sau trận: "Đã có lúc, chúng tôi tưởng như đã nắm chắc 3 điểm trong tay. Tuy nhiên, mọi chuyện không được như ý. Harry Maguire và Casemiro phải rời sân và chúng tôi thủng lưới bàn. Cuối cùng, chúng tôi có bàn gỡ hòa 2-2 để kết thúc trận đấu với 1 điểm.

Thật ra, nhìn vào mặt tích cực thì nếu như bạn không thắng, cũng đừng để thua. Hôm nay, chúng tôi làm được điều đó. Tất nhiên, chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm bởi đáng nhẽ hôm nay, Man United phải thắng.

Chúng tôi cần phải tự vấn lại bản thân. Các cầu thủ đã áp sát không đủ tốt trong hiệp hai. Chúng tôi không phải chịu áp lực quá lớn nhưng đôi lúc, chúng tôi cần can đảm hơn để kết liễu đối thủ. Bóng đá là như vậy, có những ngày bạn sẽ đá hiệp một hay hơn hiệp hai.

Tôi vẫn rất tin tưởng vào các học trò dù bị dẫn trước ở những phút cuối. Tôi tin tưởng họ có thể ghi bàn trong những phút còn lại".

Ông thầy người Bồ Đào Nha cũng không quên tán dương Senne Lammens, thủ thành người Bỉ vẫn giữ được thành tích bất bại kể từ khi bắt chính cho "Quỷ đỏ". "Cậu ấy đang làm thực sự tốt. Senne đọc được trận và hiểu phải làm gì. Tất nhiên, ai cũng có thể mắc sai lầm nhưng là thủ môn, bạn cần phải biết vượt lên.

Còn về chấn thương của Sesko, chúng tôi cần phải kiểm tra thêm. Cậu ấy rõ ràng là gặp vấn đề nhưng chúng tôi chưa thể nói rõ được.

Ngày hôm nay, tôi có chút thất vọng nhưng cũng rất tự hào về cách các cầu thủ phản ứng sau khi nhận bàn thua thứ hai. Chúng tôi mới chỉ ở giai đoạn đầu trong hành trình trở thành đội bóng mạnh. Bởi vậy, chúng tôi còn rất nhiều điều phải làm".