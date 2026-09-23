"Thiên thần lạc lối" Garnacho tìm đường sang La Liga cứu vãn sự nghiệp

Garnacho hết “cửa sống” tại Anh, tìm đường sang La Liga

Theo báo chí Anh, Alejandro Garnacho đang liên lạc với một số đội bóng tại La Liga. Nguyên nhân là bởi cầu thủ người Argentina cảm thấy không còn cơ hội tại Aston Villa. Điều đáng nói là Garnacho mới chuyển sang đội bóng này còn chưa đầy 2 tháng. Tuy nhiên, cựu sao MU không tìm được chỗ đứng trong đội hình của HLV Unai Emery.

Garnacho mới được thi đấu 31 phút tại Aston Villa kể từ đầu mùa giải

Theo thống kê, Garnacho mới chỉ được thi đấu tổng cộng 31 phút kể từ đầu mùa giải. Nguồn tin cho biết Chelsea đã cài những điều khoản “rất dễ” để Aston Villa có thể kích hoạt điều khoản mua đứt 43 triệu bảng ở mùa giải sau. Điều này khiến cho đội chủ sân Villa Park đang phải vất vả né tránh điều khoản này.

Thực tế, HLV Unai Emery cũng nói thẳng rằng Garnacho cần phải tập luyện chăm chỉ hơn, thể hiện được nhiều hơn mới có thể “lọt vào mắt xanh” của ông thầy người Tây Ban Nha. Còn hiện tại, cầu thủ này chỉ đứng thứ 6 trong danh sách ưu tiên ở hành lang biên của Aston Villa.

Tiên trách kỷ hậu, hậu trách nhân

Trên thực tế, người hâm mộ trách Aston Villa chơi chiêu để né điều khoản mua đứt thì ít mà trách chính Garnacho thì nhiều. Tiền vệ người Argentina được Man United ra mắt trong trận đấu với Chelsea tại Ngoại hạng Anh vào năm 2022 khi mới còn chưa đầy 18 tuổi. Đó là điều không phải ai cũng làm được.

Hai năm đầu tiên tại Man United đúng là đẹp như mơ với Garnacho. Cầu thủ này để lại dấu ấn đậm nét với siêu phẩm móc bóng vào lưới Everton khiến tất cả phải trầm trồ. Thời điểm ấy từng có tin đồn Real Madrid muốn chiêu mộ “ngọc quý” của Man United với giá lên tới 50 triệu euro. HLV Scaloni cũng triệu tập Garnacho lên ĐT Argentina để “xem giò”.

Garnacho từng được đánh giá là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất cách đây 3 năm

Thế nhưng, ánh hào quang ấy dường như khiến cầu thủ này quên đi mình là ai. Garnacho không còn tạo được đột biến khi được tung vào sân và khi bị thay ra là vùng vằng. Cầu thủ này từng công khai chỉ trích 2 cựu HLV của Man United là Erik ten Hag và Ruben Amorim.

Đó là lý do “Quỷ đỏ” gật đầu ngay lập tức khi Chelsea hỏi mua Garnacho ở mùa giải trước. Họ nhận định cầu thủ này có tài năng nhưng “tật” nhiều hơn “tài”. Thời điểm ấy, "The Blues" tưởng rằng đã vớ được món hời nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Về với sân Stamford Bridge, Garnacho cũng chẳng có sự tiến bộ nào. Cầu thủ này vẫn chỉ biết cầm bóng rê ngang rồi dứt điểm ở bên cánh trái. Kỹ năng chuyền bóng, tạt bóng vẫn tàng tàng như vậy. Garnacho chỉ ghi được 1 bàn sau 24 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh cho Chelsea trong mùa giải trước. Con số ấy quả thật là hơi đắt với con số 40 triệu bảng.

Chelsea nhìn vào tài năng và độ tuổi của Garnacho để đánh giá. Họ cho rằng thái độ của tiền vệ này sẽ thay đổi khi được sang môi trường mới. Tuy nhiên, mèo vẫn hoàn mèo và tình trạng ấy tiếp tục xảy ra ở Aston Villa. Unai Emery từng tha thiết đưa Garnacho về đội nhưng hiện tại, chính ông thầy người Tây Ban Nha không muốn nhìn thấy cầu thủ này trong đội hình của mình.

Từ một “hạt giống tốt”, Garnacho tự biến mình thành “phế phẩm” ở tuổi 22. Cùng số tuổi ấy, Cristiano Ronaldo mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp ở Man United. Còn lúc này, Garnacho đang phải tìm đường tháo chạy khỏi Ngoại hạng Anh để mơ về khởi đầu mới. Thực ra, ở La Liga hay bất kỳ đâu, nếu cầu thủ này vẫn giữ tâm thế như hiện tại mà không có tinh thần học hỏi hay cầu tiến, tình thế rất khó thay đổi.