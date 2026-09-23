Ngỡ ngàng MU "lười chạy" nhưng sút nhiều nhất Ngoại hạng Anh

Cường độ thi đấu của MU một lần nữa trở thành tâm điểm sau trận hòa 1-1 với Fulham ở vòng 5 Premier League.

Matheus Cunha đã đưa ra đánh giá đáng chú ý: “Họ thi đấu với nhiều năng lượng hơn chúng tôi, điều đó không thể chấp nhận được”.

Huyền thoại MU Gary Neville của nhận xét gay gắt: “Tôi chưa bao giờ thấy MU đi bộ khi không có bóng nhiều như vậy”.

MU của Carrick bị chỉ trích về cường độ thi đấu

Chạy tốc độ cao: MU đứng cuối

Theo Opta, MU đang cùng đứng cuối Premier League về số lần chạy tốc độ cao. Họ cùng Man City có 1.691 lần chạy tốc độ cao. Tuy nhiên, Man City đã phải chơi với 10 người trong phần lớn thời gian trận derby tại Old Trafford, yếu tố cần được tính đến khi đánh giá những con số này.

MU dùng quá nhiều thời gian để "đi bộ"

MU dành 52,98% thời gian không kiểm soát bóng trước Fulham ở trạng thái đi bộ. Có 7 đội sở hữu tỷ lệ cao hơn ở mùa giải này, nhưng đây vẫn là tỷ lệ cao nhất mà MU ghi nhận trong mùa giải hiện tại. Tỷ lệ trung bình 51,13% của “Quỷ đỏ” từ đầu mùa xếp thứ 17 tại Premier League.

Kể từ đầu mùa giải trước, đã có 30 trường hợp một đội dành nhiều thời gian hơn MU để đi bộ khi không kiểm soát bóng trong một trận đấu tại Premier League. Trong số đó có trận thắng Brighton 3-0 ở vòng đấu cuối mùa trước, khi MU ghi nhận tỷ lệ 54,59%.

MU nằm trong top các đội lười chạy nhất

MU chạy tổng cộng 110,2 km trước Fulham, thấp thứ hai trong số các đội tại Premier League ở vòng đấu cuối tuần, chỉ hơn Liverpool với 108,4 km trong trận gặp Bournemouth.

MU chạy ít hơn Fulham 6,5 km. Đây là khoảng cách lớn thứ hai giữa hai đội ở mùa giải này trong những trận đấu mà cả hai bên đều giữ đủ 11 cầu thủ trên sân. Arsenal từng chạy nhiều hơn Coventry City 6,8 km trong trận đấu mở màn mùa giải.

MU cũng từng bị Hull City, Ipswich Town và Everton vượt qua về quãng đường di chuyển ở mùa giải này. Man City, đội mất Phil Foden vì thẻ đỏ sau 23 phút, là đối thủ duy nhất mà MU chạy nhiều hơn tại Premier League mùa này.

Để đối thủ thoải mái chuyền bóng

Trong phần phân tích sau trận đấu tại Craven Cottage, Neville đề cập đến số lần Fulham thực hiện các chuỗi phối hợp từ 10 đường chuyền trở lên. Fulham có nhiều “đợt tấn công xây dựng” nhất cuối tuần qua. Đây là những đợt phối hợp gồm từ 10 đường chuyền trở lên và kết thúc bằng một cú sút hoặc một pha chạm bóng trong vòng cấm đối phương.

MU đã bị mọi đối thủ tại Premier League vượt qua về quãng đường di chuyển ở mùa giải này, ngoại trừ Man City, đội đã phải nhận một thẻ đỏ.

Nhưng liệu tất cả có nằm trong kế hoạch?

Cần lưu ý rằng HLV Carrick đã bác bỏ nhận định MU gặp vấn đề về năng lượng trong trận đấu khi được hỏi về phát biểu của Cunha tại cuộc họp báo sau trận hòa Fulham. Chiến lược gia người Anh nói: “Cách chúng tôi kết thúc trận đấu không cho tôi cảm giác như vậy”.

Chỉ số “tiến triển” của MU, đo số mét mà đội chủ sân Old Trafford tiến lên sau mỗi chuỗi chuyền bóng, đứng đầu trong số các trận đấu tại Premier League ở vòng đấu gần nhất. Điều này cho thấy họ có khả năng tiến sâu lên phần sân đối phương từ vị trí xuất phát lùi sâu khi giành lại bóng từ Fulham. Trên thực tế, 36 lần đưa bóng vào vòng cấm của “Quỷ đỏ” là con số cao nhất mà bất kỳ đội nào đạt được trong một trận đấu tại Premier League mùa này.

MU tung ra 29 cú sút trước Fulham, trong đó có 2 lần đưa bóng trúng khung gỗ trong hiệp một. Thành tích này góp phần nâng tổng số cú sút của họ từ đầu mùa lên 113, nhiều nhất Premier League. MU cũng đang sở hữu tổng chỉ số Bàn thắng kỳ vọng (xG) cao thứ ba Premier League, với 10,24.

Vấn đề đối với Carrick là những con số tích cực trong khả năng tấn công của MU đang bị lu mờ bởi việc đội bóng chỉ giành được 5 điểm sau 5 trận đầu tiên, trong bối cảnh người hâm mộ MU kỳ vọng đội bóng sẽ tiếp tục tiến lên sau khi cán đích ở vị trí thứ ba mùa trước. Sự thất vọng về kết quả và màn trình diễn càng gia tăng bởi những thống kê di chuyển ở thứ hạng thấp.

Nếu không thể đánh bại Tottenham, đội đang đứng cuối bảng, sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, MU sẽ trải qua khởi đầu tệ nhất lịch sử tại Premier League và đặt ra thêm những câu hỏi gay gắt về màn thể hiện của đội bóng dưới thời Carrick.