Chelsea áp đảo đội hình hay nhất Ngoại hạng Anh sau 5 vòng đầu

Chelsea chiếm ưu thế với 3 ngôi sao

Sau 5 vòng đầu tiên, Sofascore đã lựa chọn đội hình những cầu thủ có màn trình diễn nổi bật nhất Ngoại hạng Anh. Chelsea gây chú ý khi đóng góp tới 3 cái tên gồm thủ môn Emiliano Martinez, Morgan Rogers và Joao Pedro.

Chelsea chiếm ưu thế với 3 ngôi sao

Martinez đạt điểm trung bình 7,70, cao nhất trong số các thủ môn. Dù Chelsea chưa giữ sạch lưới trận nào, thủ thành này vẫn gây ấn tượng với trung bình 4,5 pha cứu thua mỗi trận. Riêng trận derby London, Martinez có tới 8 pha cứu thua, nhiều nhất vòng đấu.

Trên hàng công, Morgan Rogers đạt 7,68 điểm với 3 bàn và 1 kiến tạo. Joao Pedro cũng khởi đầu ấn tượng với 3 bàn cùng 3 kiến tạo. Tiền đạo người Brazil liên tục tạo dấu ấn bằng cả khả năng ghi bàn lẫn kiến tạo và sự vắng mặt của anh vì chấn thương được cảm nhận rõ khi Chelsea thua Brentford 0-3.

Liverpool có “Van Dijk mới”, Arsenal góp 2 trụ cột

Ở hàng phòng ngự, Jeremy Jacquet của Liverpool nhận 7,72 điểm, cao nhất đội hình. Trung vệ 21 tuổi nhanh chóng hòa nhập sau khi gia nhập Liverpool với giá 60 triệu bảng. Jacquet thắng 76% số pha tranh chấp tay đôi và cùng Virgil van Dijk giúp Liverpool có 3 trận liên tiếp giữ sạch lưới lần đầu tiên sau 2 năm.

Hai vị trí trung vệ còn lại thuộc về Jan Paul van Hecke của Tottenham (7,62 điểm) và Lewis Dunk của Brighton (7,70). Dù Tottenham đứng cuối bảng sau 5 vòng, Van Hecke vẫn chơi trọn vẹn 450 phút. Trong khi đó, Dunk có trung bình 4 pha cản phá mỗi trận và cùng Brighton tạo dấu ấn mạnh mẽ ở giai đoạn đầu mùa.

Arsenal đóng góp Martin Odegaard và Bukayo Saka. Odegaard đạt 7,60 điểm, nổi bật với bàn quyết định trước Chelsea cùng 4 đường chuyền quan trọng và 2 cơ hội lớn. Saka đạt 7,56 điểm, ghi những bàn quan trọng trước Coventry, Aston Villa và Sunderland.

Haaland lĩnh xướng hàng công

Granit Xhaka là tiền vệ phòng ngự duy nhất trong đội hình với 7,66 điểm. Đội trưởng Sunderland tạo ra 5 cơ hội lớn, đồng thời đạt trung bình 1,2 pha đánh chặn, 1,8 pha tắc bóng và 6,6 lần thu hồi bóng mỗi trận.

Haaland lĩnh xướng hàng công

Marcus Tavernier của Bournemouth chiếm vị trí bên cánh trái với 7,62 điểm. Cầu thủ 27 tuổi đã ghi 3 bàn, hai lần lọt vào đội hình tiêu biểu của tuần và đạt trung bình 1,6 cú sút trúng đích mỗi trận.

Hai vị trí cao nhất trên hàng công thuộc về Joao Pedro và Erling Haaland. Tiền đạo Man City đạt 7,60 điểm và duy trì hiệu suất trung bình 1 bàn mỗi trận. Haaland đã có 117 bàn sau 137 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, tiếp tục khẳng định vị thế một trong những chân sút đáng chú ý nhất giải đấu.