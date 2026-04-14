Haaland "sướng điên" vì MU thua, đặc biệt khen sao Leeds United

Leeds là đội bóng mà bố của Erling Haaland, ông Alf-Inge Haaland từng thi đấu. Do vậy, tiền đạo sinh năm 2000 đã dành thời gian để xem đội bóng này hạ gục MU.

Trận cầu ấy chứng kiến Leeds chơi hay, trong khi MU mất người ở phút 56 bởi Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ. Nhờ cú đúp của Okafor, đội khách đánh bại MU với tỷ số 2-1 ngay ở Old Trafford.

Trên mạng xã hội Snapchat, Haaland đã đăng dòng trạng thái nhằm ăn mừng chiến thắng của Leeds. Ngôi sao thuộc biên chế Man City còn có thêm dòng trạng thái với nội dung ngắn gọn "hay lắm" để tán dương màn trình diễn của Okafor.

Trong khi đó, Okafor có phần hơi quá khích trong lúc ăn mừng khi anh liên tục chửi thề vào ống kính truyền hình.

MU vẫn xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Nhưng hiện họ không tạo ra được cách biệt về mặt điểm số với đội xếp thứ 4 là Aston Villa. Đội chủ sân Villa Park có cùng 55 điểm với MU nhưng kém hiệu số bàn thắng - bàn thua (+5 so với +12).

Sau trận, HLV Carrick thừa nhận MU gặp nhiều vấn đề: "Chúng tôi nhập cuộc không tốt. Chúng tôi để thủng lưới sau tình huống Leny Yoro bị thúc cùi chỏ vào phía sau đầu. Họ không xem xét lại tình huống đó, và đó là bước ngoặt lớn của trận đấu. Chúng tôi thiếu nhịp điệu, thiếu sự gắn kết. Có một vài thời điểm tốt nhưng nhìn chung cả hiệp một không đạt yêu cầu.

Tôi nghĩ các cầu thủ đã giữ được tinh thần tích cực và chiến đấu hết mình trong hiệp hai, bất chấp quyết định gây sốc khi truất quyền thi đấu Lisandro Martinez. Đây đã là trận thứ hai liên tiếp chúng tôi chịu bất lợi từ các quyết định như vậy, nhưng tình huống này thực sự là một trong những điều tệ nhất tôi từng thấy".