Fernandes bất ngờ bị chỉ trích, MU trả giá vì coi thường đối thủ

Fan MU bất ngờ chỉ trích Fernandes

Phút 29 trận đấu MU - Leeds United, “Quỷ đỏ” ở trong tình thế bị dồn ép và một tình huống hỗn loạn xảy ra ngay trước khi đội khách ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Tiền đạo Noah Okafor bên phía Leeds hoàn tất cú đúp bằng pha vô-lê từ ngoài vòng cấm, bóng chạm nhẹ vào Leny Yoro trước khi đi vào góc thấp khung thành.

Vài giây trước đó, hàng thủ MU phải chống đỡ rất vất vả nhưng không thể giải nguy, để rồi Leeds tận dụng cơ hội nâng tỷ số lên 2-0.

Tình huống Fernandes "ăn vạ" trước khi MU thủng lưới bàn thứ 2

Điều khiến người hâm mộ bức xúc là ở thời điểm đó, Bruno Fernandes nằm sân sau pha tranh chấp được cho là hợp lệ với Ethan Ampadu. Trong khi trận đấu vẫn tiếp diễn, Leeds tổ chức tấn công và trừng phạt MU.

Trên mạng xã hội X, nhiều cổ động viên chỉ trích gay gắt đội trưởng "Quỷ đỏ". Một người viết: “Bruno Fernandes thật đáng xấu hổ khi vẫn nằm sân như vậy".

Người khác bình luận: “Bruno Fernandes đã nằm ăn vạ trên sân gần một phút sau pha vào bóng hợp lệ, trong khi Leeds nâng tỷ số lên 0-2".

Một ý kiến khác kêu gọi: “Bruno ‘Cầu thủ xuất sắc nhất năm’ Fernandes, đội bóng đang cần bạn!”.

Roy Keane ám chỉ MU thua vì quá khinh địch

Không chỉ người hâm mộ, các chuyên gia cũng lên tiếng chỉ trích màn trình diễn của MU. Nói về đội bóng cũ, cựu tiền vệ Roy Keane nhận định trên chương trình Monday Night Football: “MU chắc chắn phải thấy may vì mới chỉ thua 2 bàn. Điều đó cho thấy họ bước vào trận với suy nghĩ rằng chỉ cần ra sân là sẽ tự động chiến thắng. Các cầu thủ không chịu chạy, hai tiền vệ trung tâm hoàn toàn không theo kịp trận đấu".

Roy Keane chỉ trích tinh thần thi đấu của MU

Huyền thoại Liverpool, Jamie Carragher cũng cho rằng MU hoàn toàn lép vế trong hiệp 1: “MU đã bị áp đảo hoàn toàn. Họ may mắn khi không bị dẫn 0-3. Leeds đã chuyền bóng khiến MU không thể theo kịp.”

Nhận xét về Lisandro Martinez, Roy Keane dành lời khen cho pha cứu thua của trung vệ người Argentina: “Thật không thể tin nổi. Thua 2 bàn đã là tệ lắm rồi. MU lại tiếp tục lóng ngóng ở hàng thủ, thiếu tập trung, phải ghi nhận Martinez vì nếu bóng vào lưới thì coi như trận đấu đã chấm dứt. Điều đó phản ánh đúng bộ mặt của MU: ra quyết định kém, thi đấu cẩu thả, tôi không thể tin họ lại chơi tệ đến vậy".

Dù cứu thua cho MU, Martinez lại trở thành tâm điểm trong hiệp 2 vì pha kéo tóc tiền đạo Dominic Calvert-Lewin, khiến trọng tài phải rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của anh.