Tay vợt số 1 thế giới mặc bộ đồ xuyên thấu, biến hình thành "Nữ hoàng gợi cảm"

Tay vợt đơn nữ số 1 tennis đương đại, Aryna Sabalenka mới đây mang tới cho khán giả một hình ảnh độc đáo. Bộ ảnh mới thực hiện của cô nhanh chóng tạo nên “cơn địa chấn” trên mạng xã hội. Sabalenka xuất hiện trong trang phục mới lạ cùng chân váy xuyên thấu, một lựa chọn táo bạo, nhưng không hề phản cảm. Đó là sự chuyển đổi đầy bất ngờ, từ ngôi sao tennis mạnh mẽ hóa thân thành cô nàng gợi cảm.

Sabalenka gây sốt khi được ví von là "Nữ hoàng phòng the"

Gây sốt với bộ ảnh táo bạo

Aryna Sabalenka tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới thực hiện. Trong bộ hình, tay vợt số 1 thế giới diện đồ mềm mại kết hợp chân váy xuyên thấu, khoe phong cách gợi cảm và đầy tự tin. Đây là hình ảnh khá khác biệt so với Sabalenka thường thấy trên sân, nơi cô nổi bật với lối chơi sức mạnh và những cú đánh đầy uy lực.

Loạt ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác lớn chỉ sau thời gian ngắn.

Người hâm mộ phản ứng mạnh

Bài đăng của Sabalenka nhận về hàng trăm bình luận chỉ trong khoảng một giờ. Nhiều người hâm mộ không tiếc lời khen dành cho tay vợt người Belarus với các nhận xét như “Tuyệt đẹp”, “Nữ hoàng phòng the”, “Rất tuyệt vời” hay “Một biểu tượng thực thụ”.

Hiện tại, Sabalenka sở hữu hơn 5 triệu người theo dõi trên Instagram, con số cho thấy sức hút rất lớn của cô không chỉ trong giới quần vợt mà còn ở lĩnh vực giải trí và thời trang.

Thành tích ấn tượng củng cố vị thế số 1

Song song với sức nóng ngoài sân, Sabalenka vẫn duy trì phong độ rất cao. Cô vừa bảo vệ thành công chức vô địch Miami Open, qua đó có danh hiệu liên tiếp tại giải đấu này.

Trong trận chung kết, Sabalenka đánh bại Coco Gauff với tỷ số 6-2, 4-6, 6-3, thể hiện sự vượt trội về sức mạnh và khả năng kiểm soát trận đấu.

Chiến thắng này giúp cô tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thế giới, đồng thời khẳng định sự ổn định trong giai đoạn đầu mùa giải 2026.

Từ “Tiger Queen” đến biểu tượng hình ảnh

Trước thềm Miami Open, Sabalenka cũng từng gây chú ý khi xuất hiện với áo khoác lông họa tiết da hổ, hình ảnh gắn liền với biệt danh “Tiger Queen” (Nữ hoàng hổ) mà người hâm mộ dành cho cô.

Bộ ảnh mới lần này cho thấy Sabalenka đang mở rộng hình ảnh cá nhân theo hướng đa dạng hơn. Không chỉ là một tay vợt hàng đầu với 4 danh hiệu Grand Slam, cô còn dần trở thành gương mặt quen thuộc trong các chiến dịch thời trang và truyền thông.

Ở thời điểm hiện tại, Sabalenka duy trì thành tích ổn định trên sân đấu và rất biết cách tận dụng sức hút cá nhân để tạo dấu ấn ngoài sân, yếu tố giúp cô trở thành một trong những ngôi sao nổi bật nhất của quần vợt nữ.

