Tennis đỉnh cao: Fonseca phong độ “lên đồng”, Shelton coi chừng “sập bẫy”

Arthur Rinderknech - Joao Fonseca: Khoảng 16h, 15/4 (vòng 2 Munich Open)

Cuộc tái đấu giữa Rinderknech và Fonseca tại Munich mang nhiều hơn tính chất của một trận “phục thù” hơn là vòng 2 thông thường. Chỉ vài tuần trước, tay vợt 19 tuổi người Brazil đã đánh bại chính đối thủ này tại Monte Carlo, và chiến thắng đó không còn mang màu sắc bất ngờ khi Fonseca đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt.

Fonseca (bên trái) gặp Rinderknech (bên phải), trận đấu hấp dẫn tại vòng 2 Munich Open

Phong độ hiện tại phần nào nghiêng về Fonseca. Chiến thắng trước Alejandro Tabilo giúp anh nối dài chuỗi trận ổn định, đồng thời cho thấy khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng, điều vốn là điểm yếu của các tay vợt trẻ. Lối đánh giàu năng lượng, sẵn sàng tăng tốc từ cuối sân khiến Fonseca đặc biệt nguy hiểm trên mặt sân đất nện.

Ở chiều ngược lại, Rinderknech vẫn giữ được sự chắc chắn quen thuộc, thể hiện qua chiến thắng gọn gàng trước Alex Michelsen. Tuy nhiên, hạn chế lớn của tay vợt người Pháp nằm ở khả năng duy trì áp lực trong các rally dài, yếu tố thường quyết định trên sân đất nện. Với tính chất đối đầu gần đây và sự cân bằng về lối chơi, trận đấu nhiều khả năng sẽ lại kéo dài.

Dự đoán kết quả: Fonseca thắng 2-1.

Alexander Blockx - Ben Shelton: Khoảng 18h30, 15/4 (vòng 2 Munich Open)

Cuộc đối đầu giữa Blockx và Shelton là màn chạm trán lần đầu, nhưng cán cân rõ ràng đang nghiêng về phía tay vợt người Mỹ. Ben Shelton, á quân giải năm 2025, bước vào vòng 2 sau chiến thắng ba set trước Emilio Nava, trận đấu cho thấy anh vẫn còn những khoảnh khắc chệch nhịp, nhưng đủ bản lĩnh để kiểm soát thế trận khi cần thiết.

Shelton phải cẩn trọng trước Blockx

Ở phía bên kia, Alexander Blockx đang tận dụng rất tốt cơ hội với tấm vé wildcard. Chiến thắng thuyết phục trước Yannick Hanfmann không chỉ mang ý nghĩa bất ngờ, mà còn phản ánh sự tự tin của tay vợt trẻ người Bỉ khi thi đấu trên sân đất nện.

Dẫu vậy, khác biệt lớn nhất nằm ở đẳng cấp và khả năng kết liễu trận đấu. Shelton, với lối đánh giàu sức mạnh và giao bóng uy lực, có thể rút ngắn các pha bóng, yếu tố cực kỳ quan trọng khi đối đầu với những đối thủ đang hưng phấn như Blockx.

Nếu duy trì được sự ổn định, tay vợt số 6 thế giới hoàn toàn đủ sức kiểm soát trận đấu từ đầu đến cuối.

Dự đoán kết quả: Shelton thắng 2-0.

Lịch thi đấu tennis ngày 15/4