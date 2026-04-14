Martinez ăn thẻ đỏ khiến MU khủng hoảng hàng thủ, run rẩy đấu Chelsea

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United

Hàng phòng ngự của MU thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng khi họ có cuộc đối đầu Chelsea ở vòng 33 Ngoại hạng Anh (2h, 19/4).

   

Tuyến phòng ngự của MU bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau trận thua 1-2 trước Leeds United. Trung vệ Lisandro Martinez có tình huống túm tóc Calvert-Lewin ở trận này, từ đó bị trọng tài rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân. 

Do xác định đây là hành vi bạo lực, Martinez sẽ bị treo giò tới 3 trận. Điều này đồng nghĩa anh không thể thi đấu khi "Quỷ đỏ" chạm trán Chelsea, Brentford và Liverpool.

Ngoài Martinez, MU còn phải lo lắng với trường hợp của Maguire. Trung vệ người Anh hiện cũng có nguy cơ cao bị treo giò khi đấu Chelsea. 

Nỗi buồn của Martinez

Nỗi buồn của Martinez

Trước trận gặp Leeds, MU hòa 2-2 Bournemouth. Maguire ở trận này dính 1 thẻ đỏ vì phạm lỗi với Evanilson, dẫn đến quả phạt đền cho đội chủ nhà. Hành vi của Maguire được xác định là cản phá cơ hội ghi bàn rõ ràng, mức án thường là treo giò 1 trận. 

Tuy nhiên, Maguire còn bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) buộc tội “có hành vi không đúng mực” với bị cáo buộc sử dụng ngôn từ lăng mạ hoặc xúc phạm trợ lý trọng tài. Do đó, án treo giò của anh có thể bị kéo dài tới qua trận gặp Chelsea.

Nếu Maguire nhận thêm án phạt, HLV Michael Carrick sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng ở vị trí trung vệ. Với việc Matthijs De Ligt vẫn đang chấn thương lưng, cặp trung vệ trẻ Leny Yoro và Ayden Heaven nhiều khả năng sẽ phải ra sân thi đấu tại Stamford Bridge.

Về thẻ đỏ của Martinez trong trận gặp Leeds, Carrick rất sốc và gọi đó là “một trong những quyết định tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến”.

MU vẫn xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh dù thua Leeds. Nhưng họ bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt với nhóm bám đuổi. 

8

Atlético Madrid - Barcelona 15.04

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Atlético Madrid
Barcelona
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 15/04
Thể lệ
