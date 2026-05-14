Real không được chiều hư Mbappe, Mourinho hay Deschamps chờ cứu "con tàu đắm"

Mbappe tại Madrid đơn giản là không hiệu quả

Mbappe là 1 trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất tại châu Âu, nhưng anh vẫn chưa giành nổi danh hiệu lớn nào trong 2 năm chơi bóng tại sân Bernabeu. Anh chưa thể tạo ra sự kết nối với những ngôi sao khác của CLB như Vinicius hay Jude Bellingham, thậm chí đôi lúc còn làm giảm tầm ảnh hưởng của họ. Ngoài sân cỏ, Mbappe nhiều lần trở thành tâm điểm tranh cãi trong bối cảnh Real Madrid rơi vào khủng hoảng với hàng loạt thông tin về sự chia rẽ sâu sắc trong phòng thay đồ.

Tiền đạo 27 tuổi đã ở nhà trong trận thua 0-2 trước Barcelona ở El Clasico. Trận thua đó chính thức trao chức vô địch La Liga cho Barcelona. Việc Mbappe đăng ảnh lúc toàn đội bị dẫn trước 2 bàn khiến nhiều CĐV nổi giận, nhất là sau các thông tin về sự bất hòa của anh trên sân tập, rồi thái độ thiếu chuyên nghiệp và chuyến nghỉ dưỡng gây tranh cãi tại Italia trong lúc dưỡng thương.

Mbappe không hiệu quả như những thống kê mà anh tạo ra

Sự xuất hiện của Mbappe vào năm 2024 từng được kỳ vọng sẽ đưa Real Madrid, nhà vô địch châu Âu khi đó, lên tầm cao mới. Nhưng từ khi ấy, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lại rơi vào vòng xoáy suy thoái. Vậy họ phải sửa chữa vấn đề này như thế nào?

Tân HLV phải đủ khả năng kiểm soát phòng thay đồ

Alvaro Arbeloa lúc này chỉ là HLV tạm quyền chờ ngày ra đi. Ông chỉ còn dẫn dắt Real Madrid thêm 3 trận trước khi bị thay thế.

Arbeloa được bổ nhiệm nhằm ổn định tình hình tại Real Madrid sau triều đại ngắn ngủi nhưng đầy biến động của Xabi Alonso. Song ông không thể ngăn đội bóng tiếp tục mất kiểm soát, thậm chí mọi thứ hiện còn rối rắm hơn.

Quyền lực quá lớn của các cầu thủ cùng những vấn đề về thái độ thi đấu đã trở thành chủ đề nóng của Real Madrid trong mùa giải này. Alonso thậm chí được cho là từng mô tả đội bóng là “không thể huấn luyện” trước khi rời đi. Dù người kế nhiệm là ai, nhiệm vụ lớn nhất vẫn sẽ là xây dựng lại sự đoàn kết trong phòng thay đồ và khôi phục kỷ luật.

Phòng thay đồ của Real Madrid có vấn đề

Đội hình Real Madrid hiện có quá nhiều “người thừa” cần bị thanh lý trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Đồng thời, CLB cũng phải làm rõ rằng không ai là bất khả xâm phạm, kể cả Mbappe.

Là cầu thủ hưởng lương cao nhất đội, thái độ của Mbappe có ý nghĩa rất lớn. Anh không thể xuất hiện với những tràng cười đùa rời sân tập trong khi đồng đội vừa xảy ra xung đột, hay liên tục va chạm với ban huấn luyện.

Muốn kiềm chế quyền lực cá nhân quá lớn của Mbappe, Real Madrid không chỉ cần một HLV đủ cứng rắn mà còn cần sự hậu thuẫn từ chủ tịch Florentino Perez cùng bộ máy lãnh đạo đang ngày càng bị cho là xa rời thực tế.

Xây dựng đội bóng xoay quanh Mbappe

Mbappe có vấn đề nhưng gần nhưu chắc chắn anh không ra đời. Vậy lựa chọn tốt nhất của Real Madrid là chấp nhận thực tế và xây dựng đội bóng xoay quanh siêu sao người Pháp. Thách thức nằm ở việc tìm được HLV phù hợp để làm điều đó.

Jose Mourinho đang ngày càng gần với việc tái xuất Real Madrid. Nhà cầm quân 63 tuổi mang tới cho đội bóng thủ đô Madrid cả sự hoài niệm lẫn hình ảnh của một “ông kẹ” kỷ luật. Bản thân Mbappe cũng được cho là đã "bật đèn xanh" cho sự trở lại của Mourinho.

Tuy nhiên, nếu nói về người hiểu rõ nhất cách xây dựng đội bóng xoay quanh Mbappe, đó phải là HLV của tuyển Pháp Didier Deschamps.

Không ai hiểu rõ Mbappe hơn Deschamps

Nhà cầm quân 57 tuổi sẽ rời đội tuyển Pháp vào mùa hè này và được cho là nằm trong danh sách ứng viên của "bố già" Florentino Perez. Dưới thời Deschamps, ĐT Pháp vô địch World Cup 2018 và tiếp tục vào chung kết World Cup 2022, trong đó Mbappe ghi tổng cộng 5 bàn ở 2trận chung kết.

Lối chơi thực dụng của Deschamps không được lòng nhiều người hâm mộ Pháp dù ông rất thành công, nhưng chiến lược gia này xứng đáng được ca ngợi nhờ khả năng xây dựng tập thể vận hành hiệu quả từ dàn siêu sao.

Real Madrid có thể dung hòa cả Mbappe lẫn Vinicius?

Nếu Real Madrid tiếp tục đặt niềm tin vào Mbappe, tương lai của Vinicius sẽ lại trở thành chủ đề nóng. Cầu thủ 25 tuổi từng nổi tiếng với hành động hét lên rằng mình sẽ rời CLB khi tiến xuống đường hầm trong trận El Clasico hồi tháng 10, sau khi bị Xabi Alonso thay ra sân. Tuy nhiên, kể từ đó anh đã thay đổi quan điểm và khẳng định muốn ký hợp đồng mới.

Vinicius và Mbappe đã không thể tìm được tiếng nói chung trong 2 mùa giải sát cánh cùng nhau. Sự hiện diện của Mbappe khiến ngôi sao Brazil bị bó hẹp không gian hoạt động ở cánh trái. Sau cùng, Bernabeu có lẽ không đủ chỗ cho cả hai và nếu Mbappe không thể bị bán đi, người phải hy sinh có thể sẽ là Vinicius.

Mbappe và Vinicius không hề có sự hòa hợp trong lối chơi

Khi hợp đồng của Vinicius chỉ còn thời hạn tới mùa hè 2027, đây là cơ hội cuối cùng để Real Madrid thu về khoản phí chuyển nhượng khổng lồ. Đó sẽ là cuộc chia tay đau đớn, nhưng Real Madrid đã tự đẩy mình vào tình cảnh này kể từ khi chiêu mộ Mbappe cách đây 2 năm.

Việc loại Vinicius cũng sẽ giúp Mbappe được trở lại vị trí sở trường ở hành lang cánh. Khi đó, nhiệm vụ của CLB sẽ là chiêu mộ một trung phong đúng nghĩa cùng một tiền vệ trung tâm có khả năng điều tiết trận đấu nhằm tái cân bằng đội hình.