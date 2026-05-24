Mbappe đoạt Vua phá lưới nhưng sa sút rõ rệt: Bài toán khó của Mourinho

Sự vùng vằng của siêu sao

Kylian Mbappe vừa có mùa thứ 2 liên tiếp đoạt ngôi Vua phá lưới La Liga, anh về đích mùa 2025/26 với 25 bàn. Tuy nhiên top 3 chân sút ghi bàn nhiều nhất giải lại gây chú ý bởi một điều, đó là 2 trong số đó phải vật lộn với cuộc đua trụ hạng, còn Mbappe dù về nhất nhưng chắc chắn đây là một mùa giải thất bại theo tiêu chuẩn của Real Madrid.

Kylian Mbappe có mùa thứ 2 đoạt Vua phá lưới La Liga

Vedat Muriqi chỉ kém Mbappe có 2 bàn nhưng Mallorca đã xuống hạng, trong khi Anton Budimir có 17 bàn ở vị trí thứ 3 và Osasuna của anh đã thoát hiểm trong gang tấc. Chuyện này không lạ, 3 năm trước Joselu đã ghi 17 bàn để đứng thứ 3 trong danh sách ghi bàn tại La Liga, nhưng Espanyol xuống hạng.

Điều đó cho thấy một đội bóng có chân sút ghi bàn nhiều nhất/nhì/ba ở một giải VĐQG không nói lên nhiều điều về thành tích chung của tập thể. Thậm chí trường hợp của Mbappe còn tệ hơn nữa khi xét thêm cả bối cảnh: nếu không có penalty thì Mbappe sẽ về đích sau Muriqi (17 so với 18), và Mbappe sẽ chỉ hơn Ferran Torres có 1 bàn.

Xin nhấn mạnh: Ferran Torres không được ai xem là tiền đạo hàng đầu châu Âu. Vì lý do đó mà Barcelona vẫn đang săn tìm một trung phong lợi hại để làm chỗ dựa cho mùa sau khi Robert Lewandowski không còn ở CLB. Nhưng việc Torres ghi được bàn nhiều từng đó, trong khi Mbappe khi không có penalty sẽ chẳng hơn Torres bao nhiêu, nói lên chính sự sa sút của Mbappe lẫn sự hiệu quả của tập thể Barca khi giúp Torres đạt được con số đó.

Giải thưởng cá nhân của Mbappe dường như là thứ duy nhất Real Madrid thu lượm từ khi cầu thủ này gia nhập, trong khi danh hiệu lớn là một con số 0 to đùng

Quả thực, 25 bàn của Mbappe dù nhiều nhưng vẫn là con số thấp nhất của anh kể từ mùa 2019/20 (mùa giải bị cắt ngắn vì Covid). Nhưng đầu mùa người ta đã nghĩ Mbappe sẽ đoạt Vua phá lưới với số bàn thắng nhiều hơn thế, có thể tận gần 40 bàn, để rồi năm 2026 bắt đầu và Mbappe từ đầu năm đến nay ghi chỉ 6 bàn ở La Liga, một nửa số đó là penalty, trong đó 10 vòng gần nhất ghi chỉ 2 bàn.

Sự cảnh báo

Chuyện gì đã xảy ra giữa mùa giải của Real Madrid? Chẳng khó để nhận ra: Xabi Alonso bị sa thải. Có thể cảm nhận rõ sự bực mình của Mbappe với phòng thay đồ Real từ giây phút Alonso mất uy quyền ở đội bóng và sau đó mất việc, bởi Mbappe tin vào dự án mà Alonso mang lại, trong khi Alvaro Arbeloa chỉ có trách nhiệm cứu vãn thành tích tập thể chứ không cung phụng chỉ 1 cầu thủ và con số của cá nhân anh ta.

Fan Madrid có thể cảm nhận rõ rằng Mbappe rốt cuộc vẫn là một siêu sao vị kỷ, Real Madrid phải chiến thắng theo cách có lợi cho cá nhân anh ta. Xabi Alonso đã chiều lòng Mbappe nhưng Arbeloa thì không, và sắp tới Jose Mourinho có vẻ sẽ không quan tâm đến việc Mbappe thích thế nào. Mourinho có một khuôn mẫu trong cách xây dựng đội hình, ông có thể lấy việc Real không có cúp nào trong 2 năm Mbappe ở đây để nhắc nhở siêu sao người Pháp hãy liệu mà cư xử.

Mbappe và Mourinho

Mùa tới Mbappe phải chạy, phải phòng ngự, phải đá vị trí mà Mourinho muốn, và không có chuyện anh giữ chân vì năm sau sẽ không có World Cup hay EURO. Mbappe có đoạt thêm Vua phá lưới lần nữa mà Real Madrid không có danh hiệu thì sẽ chẳng mấy chốc mà toàn bộ các khán đài Bernabeu la ó mỗi lần Mbappe chạm bóng. Đến Cristiano Ronaldo còn bị huýt sáo bởi fan Real, trong khi Mbappe chưa có công trạng gì cho CLB.

Thế nếu Mbappe không thích nghe lời Mourinho? Hiềm khích có thể dẫn tới Mbappe bị đẩy lên ghế dự bị và bắt đầu gây áp lực với chủ tịch Florentino Perez. Việc Perez đứng về phía ai sẽ quyết định sự thành bại của quyết định đưa Mourinho trở lại của ông chủ tịch, bởi Perez đến tận lúc này vẫn giữ suy nghĩ rằng đội hình Real Madrid hiện tại là đủ để cạnh tranh các danh hiệu.

Một cầu thủ đoạt Vua phá lưới đáng lẽ phải là điều gì đó đáng để Real Madrid ăn mừng, nhưng với Mbappe đoạt giải thì nó đi kèm những sự xám xịt. Kylian Mbappe sẽ là bài toán khó số 1 của Jose Mourinho tại Bernabeu, nhưng có thể không: ông chỉ việc vứt đề bài này để chuyển sang giải đề khác. Ông đã 63 tuổi, no nê thành công và không có thời gian để phí vào việc mát-xa cái tôi của chỉ một cầu thủ, cùng lắm thì lại bị sa thải rồi ăn tiền đền bù, khi đó chỉ có Real Madrid là thiệt.