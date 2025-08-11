"Mổ xẻ" tử huyệt của 7 đại gia Ngoại hạng Anh trước thềm mùa 2025/26

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 sẽ khởi tranh vào ngày 16/8. Hãy cùng chúng tôi hâm nóng cho giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, tìm hiểu xem mùa giải mới ở xứ sương mù có những điểm gì hấp dẫn, qua loạt bài bắt đầu từ ngày 8/8!

Mùa giải 2025/26 sẽ bắt đầu với bóng đá Anh cuối tuần này, bắt đầu từ đêm thứ 6 ngày 15/8, với trận đấu Liverpool – Bournemouth (2h, 16/8).

Cho đến lúc này, các CLB Premier League đã chuẩn bị lực lượng một cách tích cực để phục vụ cho những mục tiêu của mình. Sự tăng cường của mỗi đội đều hướng đến tối đa hóa sức mạnh, nhưng còn điểm yếu? Nhất là các đội “Big 7”, họ còn những mặt yếu kém nào cần sớm khắc phục?

🏃‍♂️ Arsenal đau đầu vị trí tiền đạo trái

Bổ sung Viktor Gyokeres khiến Arsenal giờ không còn vấn đề ở vị trí trung phong nữa. Gyokeres nếu có điểm yếu nào thì đó là khả năng chọn vị trí đánh đầu, nhưng cái đó có thể rèn luyện được và Arsenal dù sao cũng có Kai Havertz và Mikel Merino để chơi không chiến.

3 năm trước, Madueke và Martinelli đối đầu nhau ở cùng cánh trong một trận đấu tại Europa League. Bây giờ, họ có thể sẽ cùng cánh nhưng sẽ tranh nhau 1 vị trí trên hàng công Arsenal

Nhưng vị trí tiền đạo trái sẽ để lại đôi chút lo lắng cho HLV Mikel Arteta. Với việc Gabriel Martinelli không còn chơi tốt như trước, Arsenal gần đây bỏ 50 triệu bảng mua Noni Madueke mặc dù Madueke đá cánh phải. Ý định của Arteta phải chăng là rèn Madueke để đá cánh trái, bởi chẳng lẽ nào họ bỏ từng đó số tiền chỉ để cho Madueke dự bị cho Bukayo Saka?

Nếu Madueke học đá cánh trái tốt, điểm yếu này sẽ không còn và bộ khung của Arsenal xem như hoàn chỉnh. Nhưng nếu không, họ hoặc phải hy vọng Martinelli sẽ lấy lại phong độ cao, hoặc Arteta sẽ lại “đi chợ” mua thêm cầu thủ.

🧤 Chelsea lo nhất thủ môn

Không mua Mike Maignan, Chelsea vẫn tin vào Robert Sanchez và thủ môn này đã đóng góp tích cực vào chiến thắng của CLB tại FIFA Club World Cup, đặc biệt là màn trình diễn của anh trước PSG ở chung kết. Dấu hỏi sẽ là: liệu Sanchez có đá được như thế một cách ổn định, và anh có cải thiện bộ kỹ năng của mình.

Robert Sanchez có thể từ người hùng thành tội đồ (và ngược lại) trong nháy mắt

Sanchez chơi tốt khi làm mọi thứ đơn giản, đó là phất bóng thẳng lên cho tiền đạo cánh để đánh vỗ mặt, và tung những pha cứu thua xuất thần. Khi phải xử lý bóng để thoát pressing, thủ môn người TBN không ít lần báo hại đội nhà.

🛋️ Liverpool & bài toán dự phòng cho 2 trung vệ

Liverpool có những ai đằng sau cặp trung vệ Van Dijk – Konate? Một Joe Gomez hay chấn thương, một Wataru Endo vốn sở trường đá tiền vệ, và mới đây là một Andy Robertson từ đá biên được cho dạt vào tập đá trung vệ. Liverpool đã bán Jarrell Quansah và họ nhiều khả năng chưa mua được ngay Marc Guehi, nên 3 cầu thủ kia là những gì Liverpool có để làm dự bị cho 2 vị trí trung vệ.

Sẽ rất phiền phức cho Liverpool nếu không may Van Dijk – Konate chấn thương hoặc quá tải. Gomez thì vốn hay vắng mặt, còn Robertson phán đoán điểm rơi bóng bổng khá kém. Endo là người chơi khá nhất trong các trung vệ dự bị và anh vẫn có mặt yếu là chiều cao chưa đến 1m80. Cầu thủ trẻ Trey Nyoni cũng có thể được trao suất dự bị nhưng cũng như Endo, Nyoni là tiền vệ.

🛡️ Man City và tử huyệt ở hậu vệ phải

“The Citizens” đã mua sắm khá rầm rộ từ sớm để đá Club World Cup, nhưng cả đợt mua quân đó lẫn đợt hồi tháng 1 không thấy có một hậu vệ phải nào. Dự kiến Rico Lewis và Issa Kabore là 2 cầu thủ sẽ được Pep Guardiola dùng cho vị trí này.

Rico Lewis luôn là điểm yếu rõ rệt nhất của Man City

Lewis mắc khá nhiều sai lầm trong mùa 2024/25 và thường xuyên là vị trí bị đối phương tấn công. Lewis vẫn mới chỉ 20 tuổi và còn có thể tiến bộ hơn nữa, nhưng anh sẽ phải sẵn sàng tinh thần qua mỗi trận đấu để đấu với những tiền đạo cánh đáng gờm như Gakpo, Gordon, Doku hay Gittens.

🧤 Man Utd lo thủ môn hơn tiền vệ

Nhiều fan MU lo lắng về vị trí trung phong lẫn tuyến giữa, nhưng hàng công họ giờ đã có Matheus Cunha đá trung phong được, và tuyến giữa cũng không phải quá tồi. Nhưng vị trí thủ môn thì rất đáng lo, dù MU đang không tìm mua ai.

Andre Onana mắc quá nhiều lỗi mùa trước và hay có phong thái bắt bóng thiếu nghiêm túc. Trong các dự bị của MU, Bayindir cũng chẳng khá hơn Onana bao nhiêu. Tom Heaton lại bắt khá ổn định dù cũng không phải quá hay. Nếu MU trông cậy vào một thủ môn 39 tuổi lần cuối bắt chính lâu dài là tại Burnley, đó là một rủi ro lớn.

👴 Newcastle: Các trung vệ già nua

Newcastle sẽ trở lại Champions League nhưng lúc này hậu trường của họ đang rối bời. Ngoài Anthony Elanga thì Newcastle chưa mua được ai đáng kể do sợ vi phạm luật tài chính, trong khi đó Alexander Isak lại đòi rời CLB và đe dọa để lại khoảng trống lớn ở vị trí trung phong.

Dàn trung vệ của Newcastle quá già, còn người trẻ nhất thì chấn thương quá nhiều

Giữa những sự lục đục này, Newcastle chưa có thời gian để làm mới các vị trí trung vệ đang lão hóa của họ. Dan Burn và Fabian Schar đã 33 tuổi, đội trưởng Lascelles đã 31 còn Sven Botman trẻ nhất, 25 tuổi, nhưng đã vắng mặt tới 59 trân trong 2 mùa giải qua vì những chấn thương đầu gối và mắt cá. Họ muốn mua mới nhưng đang phải giải quyết vấn đề Isak trước.

🏃‍♀️ Tottenham và khoảng trống sau Son Heung Min

Tottenham thực ra có khá nhiều điểm yếu, nhưng trong hè này khâu tuyển quân của họ khá tốt. Họ có thêm một tiền đạo cánh phải chất lượng là Kudus, thêm tiền đạo Mathys Tel để cạnh tranh với Solanke và Richarlison, bổ sung một chuyên gia đánh chặn giữa sân là Palhinha, và tăng cường thêm tận 3 trung vệ, vị trí mà mùa trước Tottenham đã thiệt hại rất nhiều vì chấn thương.

Nhưng chính vị trí tiền đạo trái giờ lại là dấu hỏi, sau khi Son Heung Min quyết định ra đi. “Sonny” rời CLB để lại vị trí cho 2 người là Bryan Gil và Manor Solomon, cả 2 cầu thủ mùa trước đều bị đem cho mượn. Gil có thể thấy rõ là không đủ nhanh để qua người ở sân chơi Premier League, còn Solomon đạt phong độ rất cao tại Leeds nhưng trở lại Ngoại hạng Anh đá có tốt hay không sẽ là câu hỏi khó.

Solomon có được tin tưởng ở Tottenham khi đàn anh Son Heung Min đã ra đi?

Còn nói thêm rằng với độ dày của lực lượng Tottenham, họ có cầu thủ đá được cánh trái dù không phải sở trường. Richarlison hay dạt trái khi đá ở Everton, trong khi Wilson Odobert chơi đủ mọi vị trí trên hàng công trong màu áo Burnley. HLV Thomas Frank có thể sẽ chọn một trong số họ để thay thế Son Heung Min.

Ngoại hạng Anh 2025/26 sẽ chứng kiến cuộc so tài của những chân sút khét tiếng bậc nhất châu Âu. Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào sáng 12/8!