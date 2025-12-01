HLV Xabi Alonso tố VAR làm hại Real Madrid, uất ức mất ngôi đầu

⚽ Đánh giá trận đấu: “Hiệp hai tiến bộ, nhưng thiếu độ sắc”

HLV Xabi Alonso cho rằng Real đã bùng lên sau giờ nghỉ nhưng vẫn thiếu sự chính xác: “Chúng tôi chơi tốt hơn trong hiệp hai. Nhưng thiếu chút hiệu quả. Mùa giải còn dài. Real Madrid chưa đủ sự áp đảo và cần xem lại lý do – vì sao không duy trì được nhịp độ đó”.

HLV Alonso giận dữ với trọng tài

🔍 Pha ngã của Rodrygo: “VAR không xem lại – thật khó hiểu”

Chiến lược gia người Tây Ban Nha tỏ ra thắc mắc về tình huống gây tranh cãi nhất trận. Rodrygo ngã trong vòng cấm địa của Girona nhưng không được các trọng tài VAR xem xét tình huống.

HLV Alonso tỏ ra giận dữ: “Kỳ lạ là VAR không kiểm tra. Đó là pha bóng cần xem lại. Những tình huống như vậy có thể thay đổi cục diện. Tôi không nhìn rõ, nhưng mọi người nói là có va chạm”.

HLV Alonso cho rằng Rodrygo đã bị phạm lỗi

🚀 Những thời điểm bùng nổ: “Hoàn toàn có thể lật ngược trận đấu”

Alonso tin rằng Real Madrid đã có đủ cơ hội để thắng, nhưng sau cùng chỉ giành được trận hòa 1-1: “Chúng tôi có thể ngược dòng. Hiệp hai đội đã chơi tốt hơn rất nhiều. Real Madrid có ba, bốn cơ hội rõ ràng để thắng trận. Nhưng phải tiếp tục tiến lên – chặng đường phía trước còn rất dài”.

HLV của Real nhấn mạnh toàn đội cần tiếp tục gắn kết và tỉnh táo trong tự đánh giá: “Không có gì để trách cứ các cầu thủ. Chúng tôi phải duy trì sự thống nhất và tự phê bình ở mức hợp lý. Đây là giai đoạn thi đấu dày đặc trên sân khách, và trận Bilbao tới là cơ hội để chúng tôi giành lại đà thắng trên sân đối thủ. Cuộc đua sẽ còn xoay chuyển nhiều”.