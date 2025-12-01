Real Madrid hòa 3 trận liền tại La Liga: Mbappe "cô đơn", Alonso "hết phép"

Real Madrid lại từ chối ngôi đầu

Sau trận El Clasico hôm 26/10, rất nhiều người đã cho rằng cuộc đua vô địch tại La Liga đã sớm ngã ngũ. Real Madrid thể hiện phong độ quá tuyệt vời trước đại kình địch Barcelona và họ cho người ta cảm giác về đoàn quân bách chiến bách thắng. Thầy trò Alonso chễm chệ trên ngôi đầu với khoảng cách 5 điểm so với đối thủ.

Real Madrid lại mất điểm trong những trận cầu có thể thắng và phải thắng

4 vòng đấu tiếp theo, Real Madrid vẫn giữ được mạch bất bại nhưng câu chuyện lại hoàn toàn khác. Họ hòa 3 trận đấu gần nhất với 3 đối thủ bị đánh giá "dưới cơ" hoàn toàn. Đó là Rayo Vallecano, Elche và gần nhất là Girona.

Nên nhớ rằng, Girona mới chỉ kiếm được 11 điểm và xếp thứ 18/20 đội tham dự La Liga trước khi vòng 14 bắt đầu. Ba vòng đấu vừa qua, Real Madrid dần dần tự ném đi những lợi thế rất rõ ràng họ từng vất vả tạo nên và bây giờ, họ chính thức mất ngôi đầu vào tay Barcelona với 1 điểm kém hơn so với đối thủ.

Bất bại là điều đáng được ghi nhận nhưng hòa nhiều quá thì cũng chẳng khác gì thua. Số điểm kiếm về của 3 trận hòa cũng chỉ bằng 1 trận thắng. Vậy thì chuỗi bất bại tại La Liga của Real Madrid đâu còn ý nghĩa gì nữa.

Mbappe và những điểm sáng

Trở lại trận đấu với Girona, giới mộ điệu có thể thấy được sự cố gắng của Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp hăng hái từ phút đầu tiên đến những giây cuối cùng để tìm bàn thắng cho Real Madrid. Số 10 của đội khách sẵn sàng lùi sâu, dạt biên để lấy được bóng, luôn bứt tốc nhanh nhất có thể khi xâm nhập vòng cấm của đối thủ.

Một mình Mbappe nỗ lực là không đủ

Mbappe có tinh thần chiến đấu, năng lực cũng tốt và là chỗ dựa trên hàng công của Real Madrid vào lúc này. Tờ Marca đã phải đặt câu hỏi rằng "Real Madrid sẽ trông ra sao nếu không có Mbappe vào lúc này" sau trận đấu với Girona. Điều đó là đủ để thấy được tầm quan trọng của tiền đạo người Pháp vào lúc này.

Điểm sáng tiếp theo của Real Madrid là cặp đôi trung vệ Militao - Rudiger cùng thủ thành Thibaut Courtois. Ngay sau khi trở lại sau quãng thời gian chấn thương, trung vệ người Đức chứng minh tầm quan trọng của mình. Rudiger gần như thắng trong mọi tình huống tranh chấp tay đôi.

Khả năng bứt tốc giúp trung vệ này dễ dàng hóa giải nguy cơ từ đối thủ. Trong khi người đá cặp Militao luôn giữ được sự tỉnh táo để bọc lót cho đồng đội. Còn với Courtois, những lời khen thực sự thừa thãi. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành người Bỉ với 3 pha cứu thua quan trọng, Real Madrid khó lòng có điểm ra về.

Và sự đáng trách của phần còn lại

Bóng đá là bộ môn tập thể nên sự nỗ lực của 4 cá nhân kể trên bị kéo xuống bởi phong độ không tốt của phần còn lại bên phía Real Madrid. Khả năng của Fran Garcia có hạn nhưng rõ ràng, Arnold cần phải làm tốt hơn ở bên cánh đối diện. Valverde hoàn toàn lạc lõng với vị trí tiền đạo cánh phải trong khi Bellingham và Guler hiếm lắm mới có được đường chuyền nguy hiểm.

Vinicius cần phải tìm lại phiên bản tốt nhất

Nhưng đáng trách nhất phải là Tchouameni, người bỏ vị trí trong tình huống Real Madrid bị chọc thủng lưới và Vinicius Junior, trụ cột thứ hai trên hàng công của "Kền kền trắng". Ngoài tình huống kiếm về phạt đền, Vinicius Junior hầu như luôn khiến chính khán giả của Real Madrid cảm thấy thất vọng.

Cứ cầm được bóng là cầu thủ người Brazil cắm mặt vào rê dắt bất chấp phía trước có bao nhiêu cầu thủ. Tất nhiên, các cầu thủ Girona đã chuẩn bị sẵn nên đa phần những nỗ lực của Vinicius đều không thành công. Những pha dứt điểm của cầu thủ này cũng không còn sắc bén như trước.

Người đáng trách nhất

Thực ra, người đáng trách nhất phải là HLV Xabi Alonso. Dường như ông thầy người Tây Ban Nha đã "hết phép" bởi Real Madrid lúc này tấn công không hề có bài bản nào cả. Đa phần đều là những nỗ lực cá nhân từ các cầu thủ. Minh chứng rõ ràng nhất cho câu chuyện này là cánh phải của họ gần như để không cho tới khi Rodrygo vào sân.

Xabi Alonso đang không tìm ra được lời giải tại Real Madrid

Bóng hầu như chỉ tập trung bên phía cánh trái với sự xuất hiện của Vinicius và Mbappe. Tuy nhiên, hầu như họ chẳng bao giờ chồng biên mà chỉ đột phá. Khả năng khai thác tiềm năng cầu thủ của Xabi Alonso cũng bị đặt dấu hỏi lớn.

Arnold có sở trường tạt bóng nhưng không được tận dụng. Bellingham và Guler cũng chẳng thể kết nối với nhau. Và dấu hỏi lớn nhất là vì sao Valverde lại phải đá tiền đạo cánh phải trong khi Rodrygo khỏe mạnh. Cầu thủ người Brazil chơi không hề tệ sau khi được tung vào sân.

Nếu so sánh về mặt chiến thuật và khả năng phối hợp, Girona của Michel "ăn đứt" so với Real Madrid của Xabi Alonso. Cầm bóng nhiều hơn (60% so với 40%), sút nhiều hơn (25 lần so với 10 lần) nhưng độ hiệu quả đôi bên lại bằng nhau với 4 cú dứt điểm trúng đích và một bàn thắng.

Rõ ràng, Real Madrid cần phải làm tốt hơn thế.