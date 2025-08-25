HLV Alonso tiết lộ bí quyết giúp Mbappe tỏa sáng, xóa tin đồn mâu thuẫn Vinicius

📰 Xabi Alonso giải thích về những thay đổi

“Chuyện thay đổi từ trận này sang trận khác phụ thuộc vào khối lượng vận động và đối thủ. Không có gì khác”, HLV Alonso nói về cuộc cách mạng nhân sự ở Tartiere. Carvajal, Rudiger, Mastantuono và đặc biệt là Rodrygo được tung vào sân ngay từ đầu.

HLV Alonso có những thay đổi nhân sự đáng chú ý

Ông cũng nhấn mạnh không có mâu thuẫn nào với Vinicius – người bất ngờ ngồi dự bị: “Vinicius vào sân và thể hiện rất tốt, tham gia vào hai bàn thắng mang lại sự yên tâm. Sẽ có trận đấu cho tất cả. Trong bóng đá phải hiểu được điều đó".

HLV Alonso khẳng định: “Chúng tôi thắng bằng lối chơi của mình. Oviedo phòng ngự chặt. Hiệp hai họ dâng cao hơn, nhưng chúng tôi đã pressing, cướp bóng và phản công. Một trận rất nghiêm túc, đầy đủ cả khi có bóng lẫn không bóng. Vinicius đã đóng góp quan trọng vào hai bàn quyết định (ghi 1 bàn và 1 kiến tạo). Sẽ có cơ hội cho tất cả".

💪 Mbappe lấy lại thể trạng

“Cậu ấy đã lấy lại 4kg, vì từng sụt mất sau FIFA Club World Cup 2025. Giờ trông Mbappe rất tốt, tôi thích khi thấy cậu ấy bứt tốc, di chuyển liên tục. Hôm nay cậu ấy chơi hay, trận trước cũng thế. Chúng tôi vẫn cần chỉnh sửa nhưng tín hiệu rất tích cực", HLV Alonso tiết lộ về thể trạng của Mbappe.

HLV Alonso tiết lộ Mbappe đã lấy lại thể trạng sau FIFA Club World Cup 2025

Ngoài ra, HLV Alonso cũng phát biểu về Rodrygo: “Cậu ấy đã chơi tốt, phối hợp ăn ý, dứt điểm nguy hiểm dù khó tìm khoảng trống trước hàng thủ lùi sâu của Oviedo. Rodrygo là một phần quan trọng của đội bóng".