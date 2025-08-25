Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Nóng bảng xếp hạng La Liga: Barca bị hất cẳng, "ngựa ô" soán ngôi đầu gây chấn động

Sự kiện: La liga 2025-26 Kylian Mbappe Real Madrid

Có nằm mơ các fan của Villarreal cũng không thể biết được đội bóng con cưng lại khởi đầu mùa giải ấn tượng đến thế. "Tàu ngầm vàng" thậm chí đang ngự trị trên ngôi đầu La Liga.

Villarreal chiếm ngôi đầu La Liga

Ở vòng 2 La Liga 2025/26, Barcelona vất vả đánh bại Levante 3-2 trên sân khách. Trong khi đó, Villarreal lại gây ra bất ngờ lớn khi đánh bại Girona tới 5-0.

Ngay phút thứ 7, cựu tiền đạo Arsenal là Nicolas Pepe đã đưa Villarreal vượt lên bằng pha chớp thời cơ ấn tượng. Tiếp đà thăng hoa, Tajon Buchanan đào sâu cách biệt cho đội chủ nhà ở phút 16, xuất phát từ đường kiến tạo của Santiago Mourino.

Những phút sau đó, Girona hoàn toàn vỡ trận. Phút 25, Rafa Marin đem về bàn thứ ba cho Villarreal và đến phút 28, tỷ số đã là 4-0 sau khi Tajon Buchanan. Trong hiệp 2, Villarreal chỉ ghi thêm 1 bàn thắng, vẫn bởi cái tên quen thuộc Tajon Buchanan.

Giành 6 điểm tuyệt đối cùng hiệu số +7, Villarreal gây sốc với việc chiếm ngôi đầu La Liga.

Real Madrid tranh ngôi đầu quyết liệt

Ở thời điểm hiện tại, đang có một cuộc đua tam mã tại La Liga. Villarreal dẫn đầu, Barcelona ở phía sau. Và Real Madrid

8

Liverpool - Arsenal 31.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 31/08
Thể lệ
Đại chiến Big 6 khó lường ngay đầu mùa, Barcelona dễ ôm hận vì thói quen cũ (Clip 1 phút)
Đại chiến Big 6 khó lường ngay đầu mùa, Barcelona dễ ôm hận vì thói quen cũ (Clip 1 phút)

Chỉ sau 2 vòng đầu, các trận đại chiến Big 6 Ngoại hạng Anh đã mang đến hàng loạt diễn biến kịch tính, khó lường.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hạ My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/08/2025 03:39 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN