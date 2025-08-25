Nóng bảng xếp hạng La Liga: Barca bị hất cẳng, "ngựa ô" soán ngôi đầu gây chấn động

Villarreal chiếm ngôi đầu La Liga

Ở vòng 2 La Liga 2025/26, Barcelona vất vả đánh bại Levante 3-2 trên sân khách. Trong khi đó, Villarreal lại gây ra bất ngờ lớn khi đánh bại Girona tới 5-0.

Ngay phút thứ 7, cựu tiền đạo Arsenal là Nicolas Pepe đã đưa Villarreal vượt lên bằng pha chớp thời cơ ấn tượng. Tiếp đà thăng hoa, Tajon Buchanan đào sâu cách biệt cho đội chủ nhà ở phút 16, xuất phát từ đường kiến tạo của Santiago Mourino.

Những phút sau đó, Girona hoàn toàn vỡ trận. Phút 25, Rafa Marin đem về bàn thứ ba cho Villarreal và đến phút 28, tỷ số đã là 4-0 sau khi Tajon Buchanan. Trong hiệp 2, Villarreal chỉ ghi thêm 1 bàn thắng, vẫn bởi cái tên quen thuộc Tajon Buchanan.

Giành 6 điểm tuyệt đối cùng hiệu số +7, Villarreal gây sốc với việc chiếm ngôi đầu La Liga.

Real Madrid tranh ngôi đầu quyết liệt

Ở thời điểm hiện tại, đang có một cuộc đua tam mã tại La Liga. Villarreal dẫn đầu, Barcelona ở phía sau. Và Real Madrid