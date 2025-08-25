Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Real Madrid phô diễn đẳng cấp: "Ngọn hải đăng" Mbappe & nỗi thống khổ của Vinicius

Sự kiện: La liga 2025-26 Real Madrid Kylian Mbappe

HLV Xabi Alonso đã xáo trộn đáng kể đội hình của Real Madrid trong chuyến làm khách đến sân của Real Oviedo. Nhưng những thử nghiệm của Alonso thu về trái ngọt.

Xem thêm trận đấu

Oviedo - Real Madrid

  

Barcelona đã thắng, Villarreal cũng vậy. Vì thế, Real Madrid bước vào trận đấu gặp Real Oviedo với áp lực không nhỏ. Đã thế, HLV Alonso còn làm phức tạp thêm tình hình bằng quyết định ném Vinicius lên ghế dự bị, trao suất đá chính cho Rodrygo.

Hiệp đầu tiên chứng kiến sức tấn công mãnh liệt của Real Madrid. Dù vậy, cũng phải đến phút 37, "Kền kền trắng" mới có bàn vượt lên sau tình huống xử lý và dứt điểm ở đẳng cấp rất cao của siêu sao Kylian Mbappe.

8

Liverpool - Arsenal 31.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 31/08
Thể lệ
Mbappe và “lời nguyền số 10” ở Real: Thách thức hay cơ hội viết lại lịch sử?
Mbappe và “lời nguyền số 10” ở Real: Thách thức hay cơ hội viết lại lịch sử?

Kylian Mbappe quyết định khoác áo số 10 tại Real Madrid - con số vốn dĩ không mang lại nhiều thành công trong lịch sử đội bóng Hoàng gia. Liệu ngôi...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hạ My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/08/2025 03:32 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN