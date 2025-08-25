Real Madrid phô diễn đẳng cấp: "Ngọn hải đăng" Mbappe & nỗi thống khổ của Vinicius
HLV Xabi Alonso đã xáo trộn đáng kể đội hình của Real Madrid trong chuyến làm khách đến sân của Real Oviedo. Nhưng những thử nghiệm của Alonso thu về trái ngọt.
Barcelona đã thắng, Villarreal cũng vậy. Vì thế, Real Madrid bước vào trận đấu gặp Real Oviedo với áp lực không nhỏ. Đã thế, HLV Alonso còn làm phức tạp thêm tình hình bằng quyết định ném Vinicius lên ghế dự bị, trao suất đá chính cho Rodrygo.
Hiệp đầu tiên chứng kiến sức tấn công mãnh liệt của Real Madrid. Dù vậy, cũng phải đến phút 37, "Kền kền trắng" mới có bàn vượt lên sau tình huống xử lý và dứt điểm ở đẳng cấp rất cao của siêu sao Kylian Mbappe.
Kylian Mbappe quyết định khoác áo số 10 tại Real Madrid - con số vốn dĩ không mang lại nhiều thành công trong lịch sử đội bóng Hoàng gia. Liệu ngôi...
