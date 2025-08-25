Real Madrid phô diễn đẳng cấp: "Ngọn hải đăng" Mbappe & nỗi thống khổ của Vinicius

Xem thêm trận đấu Oviedo - Real Madrid Trực tiếp bóng đá Real Oviedo - Real Madrid: Vinicius ấn định chiến thắng (Hết giờ)

Barcelona đã thắng, Villarreal cũng vậy. Vì thế, Real Madrid bước vào trận đấu gặp Real Oviedo với áp lực không nhỏ. Đã thế, HLV Alonso còn làm phức tạp thêm tình hình bằng quyết định ném Vinicius lên ghế dự bị, trao suất đá chính cho Rodrygo.

Hiệp đầu tiên chứng kiến sức tấn công mãnh liệt của Real Madrid. Dù vậy, cũng phải đến phút 37, "Kền kền trắng" mới có bàn vượt lên sau tình huống xử lý và dứt điểm ở đẳng cấp rất cao của siêu sao Kylian Mbappe.