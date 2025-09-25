MU hoàn tất chiêu mộ "thần đồng" 17 tuổi, cạnh tranh sao trẻ Senegal với Barca

🔄MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Cristian Orozco

Theo nhà báo người Colombia có tên Pipe Sierra, MU đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với đội bóng Fortaleza CEIF trong việc chiêu mộ Cristian Orozco. Cầu thủ chủ yếu chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự này chưa thi đấu trận nào cho đội một Fortaleza CEIF, nhưng đã tỏa sáng ở các đội trẻ Colombia.

Orozco đổi đời khi được MU chiêu mộ

Orozco là đội trưởng đội U17 Colombia và từng dẫn dắt đội bóng này lọt vào chung kết giải vô địch U17 Nam Mỹ vào năm ngoái. Các tuyển trạch viên của MU đánh giá cầu thủ sinh năm 2008 rất có triển vọng.

Vào năm 2026, Orozco sẽ được cập bến sân Old Trafford. Đó là thời điểm cầu thủ người Colombia bước sang tuổi 18.

⚽MU cạnh tranh sao trẻ Senegal với Barcelona

Tờ Africa Foot cho biết MU đang có cơ hội lớn để chiêu mộ tài năng trẻ người Senegal có tên Mouhamed Dabo. Tiền vệ này gây ấn tượng mạnh mẽ sau quá trình thử việc ở trung tâm huấn luyện Carrington.

Dabo đã trải qua vài tuần tập luyện cùng đội trẻ MU. Ngôi sao sinh năm 2008 thu hút sự chú ý của ban huấn luyện nhờ kỹ năng chơi bóng và tư duy vượt xa độ tuổi. Các phản hồi từ đội ngũ HLV tại MU đều rất tích cực, với nguồn tin của Africa Foot mô tả Dabo là một cầu thủ có tài năng bóng đá thiên bẩm và trí thông minh vượt trội.

Dabo từng là đội trưởng của U17 Senegal

MU phải cạnh tranh gắt gao với Barcelona trong thương vụ này. Đội chủ sân Camp Nou theo dõi sát sao tình hình của Dabo khi anh từng có 1 tháng thử việc ở lò La Masia.

Tờ Africa Foot cho biết MU có chiếm ưu thế trong thương vụ chiêu mộ Dabo. Lãnh đạo của Bsport Academie, đội bóng chủ quản của ngôi sao người Senegal hiện tại, đã có mặt ở Anh để đàm phán với đội chủ sân Old Trafford.

Nếu vụ chuyển nhượng kể trên hoàn tất, Dabo sẽ trở thành tiền vệ thứ 2 từ châu Phi mà MU chiêu mộ trong vòng 2 năm trở lại đây, sau tài năng người Mali Sekou Kone gia nhập sân Old Trafford vào mùa hè năm 2024.