Mbappe lên tiếng vụ khám nhầm chân ở Real Madrid, quyết tâm giúp Pháp hạ Brazil

Mbappe phủ nhận tin đồn

Vài ngày qua, cư dân mạng cảm thấy ngỡ ngàng trước thông tin liên quan đến tình hình sức khỏe của Kylian Mbappe. Trước đó, tờ Marca của Tây Ban Nha tiết lộ các bác sĩ của Real Madrid đã chụp cộng hưởng từ (MRI) nhầm sang chân phải, thay vì chân trái (là chân bị đau) khiến cho tiền đạo người Pháp phải thi đấu trong tình trạng đau đầu gối trong nhiều ngày.

Mbappe phải nghỉ gần 1 tháng vì đau đầu gối

Tuy nhiên, đích thân Mbappe vừa lên tiếng phủ nhận câu chuyện này trong buổi họp báo trước trận đấu giao hữu giữa ĐT Pháp và ĐT Brazil diễn ra tại Mỹ (3h, 27/3). "Thông tin cho rằng đội ngũ y tế của Real Madrid kiểm tra nhầm đầu gối là không đúng.

Như tôi đã nói, tôi phải gián tiếp chịu trách nhiệm cho tình huống này vì khi bạn không tiết lộ thông tin, bạn sẽ để lại khoảng trống cho sự suy diễn. Tôi và Real Madrid luôn có sự trao đổi rất rõ ràng, cả ở Madrid lẫn ở Paris, nơi tôi được bác sĩ và chuyên gia vật lý trị liệu theo sát.

Thành thật mà nói, tôi thấy rất nhiều người đã đưa ra chẩn đoán cho tôi trong khi cho đến tận gần đây, tôi thậm chí còn chưa có chẩn đoán,” anh nói. “Tôi đã nghe rất nhiều thứ: phẫu thuật, không thể thi đấu trở lại, không thể dự World Cup. Tôi nhận được chẩn đoán của mình vào một ngày rất cụ thể mà tôi chưa thể tiết lộ lúc này, nhưng tất cả những tin đồn trước đó đều hoàn toàn vô căn cứ".

Quyết tâm giành chiến thắng trước Brazil

Mbappe đã phải nghỉ gần 1 tháng và bỏ lỡ 5 trận đấu của Real Madrid. Cầu thủ này mới trở lại trong 2 trận đấu gần đây nhưng chỉ thi đấu khoảng nửa tiếng. Mặc dù vậy, đội trưởng của ĐT Pháp khẳng định bản thân hoàn toàn khỏe mạnh và nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối đầu với Brazil.

"Trận đấu này rất quan trọng với chúng tôi. Brazil luôn là thế lực đáng gờm trong môn bóng đá. Cuộc đối đầu này sẽ giúp chúng tôi có cái nhìn thực tế hơn về những gì sẽ diễn ra trong mùa hè này. Tôi tin bầu không khí mà người hâm mộ tạo nên sẽ cực kỳ tuyệt vời. Bây giờ vẫn còn quá sớm để khẳng định bất kỳ điều gì. Nhưng có một điều không thể phủ nhận là thật tuyệt vời khi được đứng cùng các đồng đội để chiến đấu".

Ngoài cuộc đối đầu với ĐT Brazil, ĐT Pháp cũng sẽ đá giao hữu với ĐT Colombia vào lúc 2h ngày 30/3 cũng trên đất Mỹ.