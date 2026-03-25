Real mắc sai lầm ngớ ngẩn về chấn thương Mbappe: Đau chân trái nhưng khám chân phải

Real Madrid bị cáo buộc đã mắc phải sai lầm y tế nghiêm trọng khi khám nhầm đầu gối của tiền đạo Kylian Mbappe. Theo đó, tuyển thủ Pháp vô cùng phẫn nộ sau khi bộ phận y tế của CLB tập trung kiểm tra chân phải lành lặn thay vì chân trái bị chấn thương. Điều đó khiến ngôi sao sinh năm 1998 phải sang Paris để tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia.

Nhà báo Pháp Daniel Riolo phát biểu trên chương trình After Foot của RMC Sport: "Real Madrid đã chẩn đoán sai về đầu gối trong lần kiểm tra ban đầu. Thay vì khám chân trái của Mbappe, họ lại khám chân phải".

Do sơ suất ấy, Mbappe đã tiếp tục thi đấu trong đau đớn mà không biết rõ mức độ thực sự của chấn thương. Mức độ nghiêm trọng của việc xử lý sai sót này được cho là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc cải tổ lớn bộ phận y tế của CLB vào tháng 1.

Mbappe gặp may khi không tin tưởng quá nhiều vào đội ngũ y tế của Real Madrid

Daniel Riolo chia sẻ tiếp: "Chúng tôi được thông báo rằng lý do thay đổi bộ phận y tế của Real Madrid là vì có nhiều cầu thủ chấn thương. Nhưng tôi có thể nói rằng nguyên nhân chính đến từ việc chẩn đoán về đầu gối của Mbappe quá thảm họa, và chắc chắn còn tệ hơn cả thảm họa vì đây là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng.

Đây rõ ràng là sự xấu hổ lớn với đội bóng như Real Madrid. Nhưng thật may khi Mbappe tránh được hiểm họa tệ nhất".

Khi sang Pháp khám lại chấn thương, Mbappe đã được kiểm tra lại đầu gối trái, từ đấy tránh được việc phẫu thuật. Tiền đạo người Pháp gần đây báo tin vui cho người hâm mộ:

"Đầu gối của tôi đang tiến triển rất tốt. Tôi biết đã có rất nhiều suy đoán, nhiều điều được nói ra nhưng không đúng sự thật. Đó là cuộc sống của một vận động viên hàng đầu và nhân vật của công chúng, người ta có thể nói bất cứ điều gì mà không kiểm chứng và điều đó chẳng quan trọng, nó chưa bao giờ gây hậu quả. Tôi đã quen với điều đó.

Nhưng mọi thứ đang ổn, tôi đã hồi phục 100%, tôi may mắn được chẩn đoán đúng khi trở về Paris và chúng tôi đã cùng nhau tìm ra kế hoạch để giúp tôi trở lại phong độ cao nhất. Tôi sẵn sàng cho phần còn lại của mùa giải với Real Madrid cũng như chuẩn bị cho World Cup 2026".