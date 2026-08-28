Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - Man City: Thử thách khó lường (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 2h, 29/8 | Selhurst Park Crystal Palace 0 - 0 Man City (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Crystal Palace vs Man City Man City Điểm Henderson Canvot Richards Tomiyasu Khalaili Kamada Wharton Mitchell Nketiah Pino Larsen Điểm Donnarumma Nunes Dias Guehi Gvardiol Anderson O'Reilly Cherki Foden Semenyo Haaland Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Crystal Palace Crystal Palace Man City Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Henderson, Canvot, Richards, Tomiyasu, Khalaili, Kamada, Wharton, Mitchell, Nketiah, Pino, Larsen Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol, Anderson, O'Reilly, Cherki, Foden, Semenyo, Haaland

Crystal Palace khát thắng, Man City bất ổn

Man City khát khao chiến thắng ở trận đấu này

Crystal Palace đang trải qua chuỗi 8 trận không thắng tại Ngoại hạng Anh, gồm 3 hòa và 5 bại. HLV Sage cũng không có màn ra mắt như ý khi đội bóng thành London thất bại trước Everton ở trận mở màn.

Trong khi đó, Man City chỉ thắng 4/10 trận sân khách gần nhất tại Premier League. Đáng lo hơn, tuyến giữa của HLV Maresca vẫn chưa ổn định khi Rodri, Bernardo Silva và Reijnders đều ra đi, buộc Marc Guehi phải được kéo lên đá tiền vệ ở trận gặp Bournemouth.

Man City chờ Cherki tạo khác biệt

Một trong những điểm sáng của Man City ở trận ra quân là Rayan Cherki. Vào sân từ phút 63, tân binh này tạo ra 4 cơ hội và kiến tạo cả 2 bàn thắng cho đội nhà.

Khả năng tạo ra những đường chuyền bất ngờ của Cherki có thể đặc biệt hữu ích trước Crystal Palace, đội nhiều khả năng sẽ chơi thấp và tập trung phòng ngự. HLV Maresca vì thế được kỳ vọng trao cho ngôi sao người Pháp suất đá chính.