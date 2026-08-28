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Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - Man City: Thử thách khó lường (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2026-27 Manchester City

(2h, 29/8, vòng 2) Crystal Palace và Man City đều không có phong độ tốt trước màn đối đầu sớm ở vòng 2 Ngoại hạng Anh.

   

Premier League | 2h, 29/8 | Selhurst Park

Crystal Palace
Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - Man City: Thử thách khó lường (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - Man City: Thử thách khó lường (Ngoại hạng Anh) - 1
Man City
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - Man City: Thử thách khó lường (Ngoại hạng Anh) - 1
Henderson, Canvot, Richards, Tomiyasu, Khalaili, Kamada, Wharton, Mitchell, Nketiah, Pino, Larsen
Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - Man City: Thử thách khó lường (Ngoại hạng Anh) - 1
Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol, Anderson, O'Reilly, Cherki, Foden, Semenyo, Haaland

Crystal Palace khát thắng, Man City bất ổn

Man City khát khao chiến thắng ở trận đấu này

Man City khát khao chiến thắng ở trận đấu này

Crystal Palace đang trải qua chuỗi 8 trận không thắng tại Ngoại hạng Anh, gồm 3 hòa và 5 bại. HLV Sage cũng không có màn ra mắt như ý khi đội bóng thành London thất bại trước Everton ở trận mở màn.

Trong khi đó, Man City chỉ thắng 4/10 trận sân khách gần nhất tại Premier League. Đáng lo hơn, tuyến giữa của HLV Maresca vẫn chưa ổn định khi Rodri, Bernardo Silva và Reijnders đều ra đi, buộc Marc Guehi phải được kéo lên đá tiền vệ ở trận gặp Bournemouth.

Man City chờ Cherki tạo khác biệt

Một trong những điểm sáng của Man City ở trận ra quân là Rayan Cherki. Vào sân từ phút 63, tân binh này tạo ra 4 cơ hội và kiến tạo cả 2 bàn thắng cho đội nhà.

Khả năng tạo ra những đường chuyền bất ngờ của Cherki có thể đặc biệt hữu ích trước Crystal Palace, đội nhiều khả năng sẽ chơi thấp và tập trung phòng ngự. HLV Maresca vì thế được kỳ vọng trao cho ngôi sao người Pháp suất đá chính.

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/08/2026 17:55 PM (GMT+7)
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