Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - Man City: Thử thách khó lường (Ngoại hạng Anh)
(2h, 29/8, vòng 2) Crystal Palace và Man City đều không có phong độ tốt trước màn đối đầu sớm ở vòng 2 Ngoại hạng Anh.
Premier League | 2h, 29/8 | Selhurst Park
Điểm
Henderson
Canvot
Richards
Tomiyasu
Khalaili
Kamada
Wharton
Mitchell
Nketiah
Pino
Larsen
Điểm
Donnarumma
Nunes
Dias
Guehi
Gvardiol
Anderson
O'Reilly
Cherki
Foden
Semenyo
Haaland
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Crystal Palace khát thắng, Man City bất ổn
Man City khát khao chiến thắng ở trận đấu này
Crystal Palace đang trải qua chuỗi 8 trận không thắng tại Ngoại hạng Anh, gồm 3 hòa và 5 bại. HLV Sage cũng không có màn ra mắt như ý khi đội bóng thành London thất bại trước Everton ở trận mở màn.
Trong khi đó, Man City chỉ thắng 4/10 trận sân khách gần nhất tại Premier League. Đáng lo hơn, tuyến giữa của HLV Maresca vẫn chưa ổn định khi Rodri, Bernardo Silva và Reijnders đều ra đi, buộc Marc Guehi phải được kéo lên đá tiền vệ ở trận gặp Bournemouth.
Man City chờ Cherki tạo khác biệt
Một trong những điểm sáng của Man City ở trận ra quân là Rayan Cherki. Vào sân từ phút 63, tân binh này tạo ra 4 cơ hội và kiến tạo cả 2 bàn thắng cho đội nhà.
Khả năng tạo ra những đường chuyền bất ngờ của Cherki có thể đặc biệt hữu ích trước Crystal Palace, đội nhiều khả năng sẽ chơi thấp và tập trung phòng ngự. HLV Maresca vì thế được kỳ vọng trao cho ngôi sao người Pháp suất đá chính.
Báo giới châu Âu đánh giá PSG, Barcelona và Man City sẽ gặp nhiều khó khăn ở vòng League Phase Cúp C1, trong khi Liverpool và Real Madrid dễ thở hơn.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/08/2026 17:55 PM (GMT+7)