Midtjylland vs Nottingham Forest
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Porto vs Stuttgart
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Aston Villa vs Lille
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Real Betis vs Panathinaikos
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Cầu thủ Galatasaray phải nối ngón tay vì tai nạn hy hữu ở trận thua Liverpool

Sự kiện: Bóng đá Cup C1 - Champions League 2025/26

TPO - Sau pha va chạm với bảng quảng cáo trong trận thua của Galatasaray trước Liverpool tại Anfield vào rạng sáng nay, Noa Lang đã gặp tai nạn bất ngờ. Tiền đạo Galatasaray lập tức phải tiến hành phẫu thuật.

Cầu thủ Galatasaray phải nối ngón tay vì tai nạn hy hữu ở trận thua Liverpool - 1

Phút 80, trong khoảnh khắc lao về phía bảng quảng cáo đặt ở ngoài đường pitch, Lang dường như đã bị vướng hoặc mắc kẹt tay vào khe bảng quảng cáo. Các nhân chứng mô tả đó là một tai nạn "kỳ lạ và bất ngờ", khiến cầu thủ này nằm sân và la hét trong đau đớn.

Dường như ngón tay của Lang đã bị đứt một phần. Đội ngũ y tế lập tức chạy tới cấp cứu khẩn cấp. Lang nằm trên sân, ôm chặt tay trong khi được các đồng đội và các cầu thủ Liverpool an ủi.

Tình trạng của anh là rất nghiêm trọng. Thậm chí cầu thủ 26 tuổi này phải thở oxy trên đường ra xe cứu thương. Ngay khi đến bệnh viện, anh đã được tiến hành phẫu thuật.

Theo ESPN, ngón tay của Lang đã bị đứt lìa sau khi anh va chạm với bảng quảng cáo và cầu thủ này phải trải qua phẫu thuật nối ngón tay. “Sau trận đấu, dưới sự giám sát của đội ngũ y tế, các cuộc kiểm tra tại bệnh viện đã phát hiện cầu thủ của chúng tôi bị gãy xương ngón tay phải”, Galatasaray thông báo thêm.

Lang ôm ngón tay chảy máu

Lang ôm ngón tay chảy máu

“Đó là chấn thương nghiêm trọng. Ca phẫu thuật sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của bộ phận y tế CLB tại một bệnh viện ở Liverpool. Thông tin chi tiết hơn dự kiến ​​sẽ được công bố vào cuối ngày 19/3”.

Ca chấn thương của Lang càng làm u ám thêm tình hình của Galatasaray trong đêm kinh hoàng tại Anfield. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã dẫn 1-0 trước trận lượt về tại Anfield, nhưng họ đơn giản là thua kém về trình độ so với đội quân của Arne Slot trên sân Anfield.

Dominik Szoboszlai đưa Liverpool vươn lên dẫn trước ở giữa hiệp 1, trước khi Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch và Mohamed Salah ghi bàn giúp đội nhà giành thắng lợi 4-0, chung cuộc là 4-1.

Một phần nguyên nhân dẫn tới trận thua đậm vừa qua là hàng loạt ca chấn thương của các ngôi sao Galatasaray. Đầu hiệp 2, chân sút số 1 Victor Osimhen phải rời sân do bị đau, người vào thay Noa Lang thi đấu đến phút 80 thì gặp chấn thương kinh hoàng. Việc thiếu nhân sự trên hàng công khiến cả hiệp 2, Galatasaray không có pha dứt điểm nào trúng cầu môn.

Liverpool vùi dập Galatasaray: Slot thoát khỏi cơn bĩ cực, Salah "hồi sinh" mạnh mẽ
Liverpool vùi dập Galatasaray: Slot thoát khỏi cơn bĩ cực, Salah "hồi sinh" mạnh mẽ

Vào thời khắc ngặt nghèo nhất, Liverpool đã thể hiện đẳng cấp của ông lớn tại Cúp C1 để đoạt vé đến tứ kết.

Bấm xem >>

Theo Đặng Lai

19/03/2026 14:47 PM (GMT+7)
