Man City thắng đậm "ảo" gây áp lực Arsenal, Doku gánh đội giỏi không kém Haaland

Man City thắng đậm "ảo"

Đây chưa phải là một trong những tập thể Man City vĩ đại nhất dưới thời Pep Guardiola. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Họ không còn sở hữu cảm giác chắc chắn, lạnh lùng và vận hành như cỗ máy từng làm nên thương hiệu của những phiên bản trước đây.

Tuy nhiên, Man City của hiện tại tập thể vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và trưởng thành. Họ lại có trong tay những cá nhân biết định đoạt trận đấu, cùng sự lì lợm và bản lĩnh đáng nể. Chính những phẩm chất ấy của "The Citizens" sẽ khiến Arsenal phải cố gắng hết sức để đoạt lấy chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Xét tổng thể, Man City xứng đáng giành chiến thắng, dù màn trình diễn không áp đảo như tỷ số 3-0. Họ chỉ đơn giản là tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn và sở hữu những cầu thủ tấn công nổi bật nhất trận, đặc biệt là hai gương mặt chạy cánh bùng nổ Jeremy Doku và Antoine Semenyo.

Trận đấu được định đoạt nhờ 3 bàn thắng trong hiệp hai: 1 siêu phẩm cứa lòng khác của Doku, sau đó là pha đá bồi cận thành của Erling Haaland. Bàn thắng ấn định chiến thắng của cầu thủ vào sân thay người Omar Marmoush chỉ còn mang ý nghĩa tô điểm và cải thiện hiệu số bàn thắng - bàn thua cho đội chủ nhà.

Brentford không đến Etihad để co cụm phòng ngự và cầu may. Đó không phải phong cách thi đấu của họ. Đội khách thường xuyên tạo áp lực bóng bổng lên hàng thủ Man City. 2 tình huống xử lý thiếu chắc chắn của Donnarumma với một pha bắt hụt và một pha đẩy bóng bằng hai tay, càng tiếp thêm sự tự tin cho Brentford.

Haaland bị theo kèm rất chặt

Phải thừa nhận Brentford chơi xuất sắc. Họ phòng ngự thấp và bó hẹp không gian khi cần thiết, đồng thời luôn biết cách gây khó khăn cho đối thủ trong những pha phản công. Đây là điều người ta đã quen thuộc khi nói về đội bóng của Keith Andrews.

Đã có nhiều khoảnh khắc khác đủ khả năng trở thành bước ngoặt làm thay đổi cục diện trận đấu. Chẳng hạn như pha cứu thua của Gianluigi Donnarumma khi tỷ số vẫn là 0-0 hay việc Brentford chơi lấn lướt ở đầu hiệp hai. Hay tình huống VAR kiểm tra khả năng Brentford được hưởng phạt đền khi Man City mới chỉ dẫn 1-0. Đó chính là những khoảnh khắc khiến Arteta cùng các học trò hồi hộp theo dõi trong khách sạn trước trận đấu gặp West Ham.

Tầm quan trọng của Doku

Doku đóng vai trò then chốt giúp đội nhà vượt ải. 2 bàn thắng tuyệt đẹp trước Everton và thêm 1 siêu phẩm nữa ở trận này là minh chứng không thể rõ ràng hơn về tầm quan trọng của Doku. Nếu Man City lật ngược tình thế để vô địch mùa giải hiện tại, họ có lẽ nên dựng tượng cho cầu thủ người Bỉ.

Nếu không có anh, cuộc đua vô địch của Man City có lẽ đã khép lại từ lâu. Việc Doku đạt phong độ cao kể từ khi Semenyo xuất hiện ở hành lang đối diện là điều rất đáng chú ý. Đó là phản ứng của những cầu thủ lớn khi cảm nhận được áp lực cạnh tranh và họ đáp trả bằng màn trình diễn trên sân.

Doku cho thấy anh hiểu rõ đội bóng cần gì. Một vài đồng đội của anh phải mất nhiều thời gian hơn mới thực sự nhận ra điều đó.

Doku biết tỏa sáng ở những thời điểm Pep Guardiola cần anh

Man City khao khát thắng, nhưng trong khoảng một giờ thi đấu đầu tiên, họ lại không thể hiện được điều đó. Đội bóng của Guardiola có thời điểm chơi dưới sức rõ rệt. Chỉ đến khi mở tỷ số rồi ghi thêm bàn thứ 2, họ mới thực sự kiểm soát được thế trận.

Không có yếu tố bên ngoài nào chống lại Man City. Đơn giản là trong khoảng 1 giờ đầu tiên, họ chơi chưa đủ tốt. Doku và Semenyo là hai cầu thủ tiến bộ nhất trên mặt trận tấn công. Cả hai đều sở hữu khả năng đấu tay đôi đáng nể. Trong khi đó, ở khu trung tuyến, Man City gần như không tạo ra được điều gì đáng kể.

Với Man City, chiến thắng cùng hiệu số bàn thắng - bàn thua được cải thiện là cái kết quá đỗi dễ chịu với Man City sau buổi chiều thi đấu không ít khó khăn.