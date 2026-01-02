Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Man City so tài Sunderland: HLV Guardiola thất vọng, lo đại chiến với Chelsea

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Sunderland A.F.C

Man City đã gặp rất nhiều khó khăn trong chuyến hành quân đến sân của Sunderland. Những phát biểu sau trận đã cho thấy điều đó.

   

"Cầu thủ Man City thất vọng"

Pep Guardiola chia sẻ với BBC rằng các cầu thủ Manchester City tỏ ra khá thất vọng sau trận hòa. Ông thừa nhận đây là sân đấu khó khăn và Man City đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong vòng cấm địa.

HLV Pep Guardiola không thể hài lòng với cách Man City thể hiện

HLV Pep Guardiola không thể hài lòng với cách Man City thể hiện

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết phòng thay đồ có phần trùng xuống. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc phá vỡ khối phòng ngự đối phương và giữ sự bình tĩnh. Hiệp hai chơi tốt hơn, các cầu thủ đã nỗ lực hết mình. Dù vậy, toàn đội cần nhanh chóng ngẩng cao đầu bởi chỉ ba ngày nữa họ sẽ phải đối mặt với thử thách lớn mang tên Chelsea.

“Đây là nơi rất khó thi đấu. Số cơ hội Man City bỏ lỡ trong vòng 5m50 là quá nhiều, những cơ hội không hề khó nhưng lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Chúng tôi không làm được những gì đã bàn trong hiệp một, nhưng nhìn chung đó vẫn là một trận đấu rất tốt với toàn đội", HLV Guardiola nói sau trận.

Vị thuyền trưởng của "Man xanh" lo ngại cho trận đấu với Chelsea sắp tới: “Chúng tôi cần phá vỡ các tuyến của đối thủ và phải giữ sự điềm tĩnh để làm điều đó. Hiệp hai toàn đội đã chơi tốt hơn, các cầu thủ đã làm tất cả. Họ có chút thất vọng, tinh thần cũng không quá tốt. Nhưng chúng tôi phải trở lại bởi chỉ ba ngày nữa là trận đấu khó khăn với Chelsea”.

Pep Guardiola cho rằng Man City không giành chiến thắng đơn giản vì thiếu hiệu quả. Đội bóng tạo ra đủ cơ hội và chơi rất tốt trong hiệp hai, với hàng loạt tình huống nguy hiểm từ Savinho, Doku, Gvardiol, Foden và Haaland. Tuy nhiên, dù có nhiều cơ hội, Man City vẫn không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Bernardo Silva tiếc bàn thắng hụt

Về màn trình diễn của Man City, tiền vệ Bernardo Silva cho hay: “Trong hiệp một, chúng tôi chơi không tốt, không kiểm soát được các tình huống phản công và cũng không di chuyển để kéo giãn đối thủ, tìm khoảng trống. Sang hiệp hai thì toàn đội đã nỗ lực nhiều hơn. Đây là một điểm, nhưng rõ ràng chúng tôi không hài lòng. Dù vậy, mùa giải còn rất dài”.

Silva không được công nhận bàn thắng đầu trận

Silva không được công nhận bàn thắng đầu trận

Bernardo Silva đánh giá cao màn trình diễn của Sunderland: “Họ là một đội bóng tốt, việc họ thi đấu hiệu quả không phải là điều ngẫu nhiên. Tuy vậy, nếu bàn thắng đầu trận của tôi hợp lệ, có lẽ mọi thứ đã khác".

Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
