Man City phô diễn đẳng cấp: "Chấp" Haaland vẫn hạ Leeds, Arsenal run rẩy trên đỉnh

Không Haaland, Man City vẫn biết cách thắng

Đây được xem là lời phản hồi đanh thép của Manchester City trước những ý kiến cho rằng họ chỉ là “đội bóng của Haaland”. Vắng nhân tố ghi bàn chủ lực suốt từ đầu mùa người Na Uy, HLV Pep Guardiola buộc phải xoay chuyển hệ thống và tìm ra phương án khác để giành trọn ba điểm.

Đội bóng của HLV Guardiola thể hiện đẳng cấp, dù không có Haaland trong đội hình

Đội trưởng Bernardo Silva từng đùa rằng anh nghe người ta gọi CLB là “Haaland FC”, cho thấy tầm ảnh hưởng khổng lồ của tiền đạo này. Tuy nhiên, trong trận đấu đầy thử thách tại Elland Road, Man City không sử dụng một trung phong truyền thống. Thay vào đó, Antoine Semenyo sắm vai người hùng với pha lập công duy nhất ở phút 45+2.

Guardiola từng gây tranh cãi khi gọi Tottenham là “Harry Kane Team”, sau đó phải lên tiếng xin lỗi. Nhưng với Haaland, sự phụ thuộc là điều khó phủ nhận. Trước khi dính chấn thương nhẹ trong buổi tập, anh đã góp mặt ở mọi trận đấu mùa này, vẫn dẫn đầu danh sách ghi bàn và chỉ kém Bruno Fernandes về số pha kiến tạo.

Biến hóa chiến thuật và dấu ấn Semenyo

Không có Haaland, HLV Guardiola triển khai hệ thống 4-2-2-2, với Rayan Cherki và Semenyo đá cao nhất nhưng giãn rộng. Cách bố trí này tạo ra các khoảng trống ở hai hành lang và kéo giãn hàng thủ Leeds.

Semenyo (áo đen) tỏa sáng với bàn thắng duy nhất của trận đấu

Bước ngoặt đến ở phút 45+2. Rodri khởi xướng pha chuyển cánh, Rayan Ait-Nouri và Cherki phối hợp nhịp nhàng trước khi bóng được căng ngang cho Semenyo dứt điểm cận thành. Bàn thắng nâng tổng số pha lập công của anh lên 14 mùa này. Con số của Semenyo còn kém xa Haaland nhưng đủ chứng minh giá trị của một bản hợp đồng khôn ngoan.

Khi Semenyo gia nhập đội chủ sân Etihad hồi tháng 1, chính Haaland từng đùa rằng Semenyo có thể không chuyền bóng cho anh vì muốn giành Chiếc giày vàng. Dù chỉ là câu nói vui, điều đó càng cho thấy chiều sâu hàng công mà Man City đang sở hữu.

Thông số trận đấu (theo ESPN)

Leeds Man City Sút khung thành 14 (2) 14 (5) Thời gian kiểm soát bóng 33% 67% Phạm lỗi 10 8 Thẻ vàng 0 3 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 4 Phạt góc 5 3 Cứu thua 4 2

Thử thách khắc nghiệt tại Elland Road

Leeds nhập cuộc đầy quyết liệt, pressing tầm cao và gây sức ép liên tục. Dominic Calvert-Lewin hoạt động năng nổ, kéo giãn hàng thủ và khiến Marc Guehi cùng Rodri có những thời điểm lúng túng. Brenden Aaronson thậm chí buộc Gianluigi Donnarumma phải cứu thua bằng pha cản phá dũng cảm.

Tuy nhiên, Leeds lặp lại kịch bản quen thuộc: bùng nổ đầu trận rồi hụt hơi. Man City kiên nhẫn chờ đợi, triển khai lối chơi “rope-a-dope” – chịu đựng sức ép trước khi tung đòn quyết định. Khi đối thủ sa sút thể lực, "Man xanh" lập tức tung cú đấm chí mạng.

HLV Daniel Farke sau đó phải nhận thẻ đỏ vì phản ứng với trọng tài. Càng về cuối, trận đấu càng diễn ra căng thẳng và hỗn loạn, trái ngược với khoảnh khắc ấm áp trước giờ bóng lăn khi Guardiola và Farke ôm nhau. Dù hiếm khi thân thiết với đối thủ, Guardiola dành sự tôn trọng đặc biệt cho người đồng nghiệp từng đánh bại ông khi còn dẫn dắt Norwich.

Man City trải qua không ít khó khăn trước Leeds

Áp lực dồn về Arsenal

Chiến thắng này giúp Man City thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn hai điểm, đồng thời đẩy áp lực sang phía đội bóng của Mikel Arteta trước cuộc chạm trán Chelsea (23h ngày hôm nay, 1/3 - giờ Hà Nội). Tháng Hai đã qua chứng kiến phong độ hoàn hảo của Man City và có thể là bước ngoặt của cuộc đua.

Cùng thời điểm mùa trước, họ từng vắng Haaland và nhận thất bại trước Real Madrid ở Champions League lẫn Liverpool tại Premier League. Vì thế, việc vượt qua thử thách tại sân Elland Road mang ý nghĩa lớn.

Trong bối cảnh Chelsea, Liverpool và Manchester United đều từng mất điểm tại đây, ba điểm của Man City cho thấy bản lĩnh của ứng viên vô địch. Đây là một tập thể không chỉ sống nhờ một ngôi sao, mà đủ chiều sâu để chiến thắng theo nhiều cách khác nhau.

Chấm điểm cầu thủ (theo Flashscore)