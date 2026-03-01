Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Nhận định bóng đá Arsenal - Chelsea: Phá "dớp" derby, bước ngoặt đua vô địch & tốp đầu (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Arsenal - Chelsea: Derby không khoan nhượng Arsenal Chelsea

(23h30, 1/3, vòng 28) Đối diện sức ép lớn trong cuộc đua vô địch và giành vé dự Champions League, vì vậy cả Arsenal lẫn Chelsea đều không muốn ra về trắng tay.

   

Bước ngoặt cuộc đua vô địch và cục diện tốp đầu

Chiến thắng 4-1 trước Tottenham ở vòng 27 giúp Arsenal chấm dứt chuỗi 2 trận toàn hòa, đồng thời đập tan nghi ngờ về nguy cơ bước vào "chu kỳ buông" khi cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đến hồi gay cấn.

Trong bối cảnh Man City đang bám đuổi quyết liệt ngôi đầu bảng với 2 điểm ít hơn, thầy trò Mikel Arteta không được phép sảy chân, ít nhất cho đến màn đối đầu trực tiếp đại kình địch vào ngày 18/4.

Arsenal, Chelsea chịu sức ép lớn trong cuộc đua vô địch và giành vé dự Champions League

Arsenal, Chelsea chịu sức ép lớn trong cuộc đua vô địch và giành vé dự Champions League

Dưới thời HLV Liam Rosenior, Chelsea hoàn hoàn "lột xác" bằng chuỗi bất bại ở Ngoại hạng Anh, thậm chí số điểm họ kiếm về trong 6 trận gần nhất (14 điểm) nhiều hơn cả Arsenal (11 điểm). Dù vậy, "cỗ máy" tưởng chừng hoàn hảo ấy bắt đầu xuất hiện trục trặc.

2 vòng đã qua, Chelsea liên tiếp bị cầm hòa dù mở tỷ số (1-1 trước Burnley, 2-2 trước Leeds). Thống kê chỉ ra, họ đánh rơi 19 điểm từ thế dẫn trước mùa này (chỉ ít hơn West Ham, 20 điểm). Hệ quả tất yếu, Chelsea văng khỏi top 5, kém Liverpool và MU 3 điểm. 

Cũng như Arsenal, trở ngại dành cho Chelsea là các đối thủ cạnh tranh đều "vào guồng" đúng thời điểm then chốt, vì vậy thầy trò HLV Rosenior phải bước vào từng trận đấu với sự tập trung cao độ.

Chờ phá "dớp" derby

Tháng 11 năm ngoái, Chelsea xuất sắc cầm hòa Arsenal 1-1 trong thế thiếu người, dù vậy đó chỉ là điểm sáng hiếm hoi trong chuỗi thành tích đáng quên của "The Blues" trước đại kình địch. Ngay sau đó, họ bị thầy trò Arteta đánh bại với tổng tỷ số 2-4 ở bán kết League Cup. Tính xa hơn, kể từ tháng 8/2021, Chelsea chưa một lần đánh bại "Pháo thủ", với chuỗi 10 trận toàn hòa và thua. 

Việc phải hành quân tới Emirates cũng khiến tham vọng giành 3 điểm của thầy trò Rosenior trở nên khó khăn gấp bội. Sau trận thua MU 2-3 hồi tháng 1, Arsenal không còn sảy chân lần nào ở sân nhà với 4 chiến thắng liên tiếp, giữ sạch lưới 3 trận gần nhất và ghi tổng cộng 8 bàn.

Bước vào trận derby London, sức ép dành cho Arsenal lẫn Chelsea lớn hơn bao giờ hết. Dù chiến thắng thuộc về đội nào, cuộc đua vô địch lẫn tranh vé dự Champions League ở Ngoại hạng Anh sẽ xuất hiện bước ngoặt.

Chelsea chưa thắng nổi Arsenal từ năm 2021

Chelsea chưa thắng nổi Arsenal từ năm 2021

Dự đoán tỷ số: Arsenal 2-1 Chelsea

Đội hình dự kiến:

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres

Chelsea: Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Gusto; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Neto; Pedro

Thông tin lực lượng:

Arsenal: Vắng Dowman (chấn thương), Havertz, Ben White bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Chelsea: Vắng Cucurella, Estevao, Dario Essugo, Jorgensen, Bynoe-Gittens, Colwill (chấn thương), Fofana (treo giò).

Thống kê ấn tượng:

Tháng 12/2019, Arsenal thua Chelsea 1-2 tại Emirates. Kể từ đó, họ chỉ thua 1 trong 15 lần đối đầu Chelsea trên mọi đấu trường (thắng 10, hòa 4).

Với 10 chiến thắng, Chelsea chính là 1 trong 2 đội bóng bị Arsenal đánh bại nhiều nhất dưới thời Arteta, bên cạnh Wolverhampton.

"Pháo thủ" ghi 31 bàn vào lưới Chelsea dưới thời Arteta – nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào khác.

Chelsea không thắng 8 trận gần nhất trước Arsenal tại Ngoại hạng Anh (hòa 3, thua 5), chuỗi không thắng dài nhất trước một đối thủ kể từ giai đoạn 1995-2005.

Arsenal thắng 3 trận sân nhà gần nhất trước Chelsea tại giải VĐQG, chuỗi thắng sân nhà dài nhất trước một đối thủ kể từ giai đoạn 1990-1994 (5 trận).

Arsenal chỉ thua 1 trong 25 trận derby London gần nhất tại Ngoại hạng Anh (thắng 18, hòa 6). Từ đầu mùa 2022/23, họ ghi bàn ở 42/44 trận derby London, chỉ tịt ngòi 2 lần – đều trước West Ham.

Chelsea đã thua 8/9 trận sân khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh trước đội đang đứng đầu bảng, chỉ thắng 1 trận (2-1 trước Man City tháng 5/2021).

8

Arsenal - Chelsea 01.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Big 5 sáng cửa dự Cúp C1 mùa tới, NHA - La Liga đối đầu nảy lửa ở vòng 1/8 (Clip 1 phút)
Big 5 sáng cửa dự Cúp C1 mùa tới, NHA - La Liga đối đầu nảy lửa ở vòng 1/8 (Clip 1 phút)

Sự sa sút của Aston Villa có thể tạo điều kiện để nhóm "Big 5" Ngoại hạng Anh dắt tay nhau lấy vé dự Champions League mùa tới.

Bấm xem >>

Theo Đỗ Anh

Nguồn: [Link nguồn]

01/03/2026 03:50 AM (GMT+7)
