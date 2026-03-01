Nhận định bóng đá MU - Crystal Palace: Cơ hội vào Top 3, nối dài mạch bất bại (Ngoại hạng Anh)

Hướng tới trận thứ 11 bất bại liên tiếp

Thật khó tin là Man United đã bất bại 10 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, trong đó thắng 5/6 vòng gần nhất. Thành tích ấy giúp "Quỷ đỏ" leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng sau vòng 27. Với việc Aston Villa đã thua trong trận đấu sớm ở vòng 28, thầy trò HLV Michael Carrick có cơ hội vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

MU có cơ hội đoạt vị trí thứ 3 nếu thắng Crystal Palace

Hiện tại, họ đang có 48 điểm, kém 3 điểm so với Aston Villa nhưng có chỉ số phụ tốt hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc "Quỷ đỏ" phải thắng Crystal Palace để tiến thêm một bậc trên bảng xếp hạng. Đó không hẳn là nhiệm vụ quá khó nếu nhìn vào phong độ của thầy trò HLV Michael Carrick.

Ông thầy người Anh đang chứng tỏ được năng lực cầm quân khi giúp các cầu thủ Man United tìm lại được phong độ vốn có. Từ thủ thành Lammens tới tiền đạo Benjamin Sesko, tất cả đều khiến người hâm mộ cảm thấy số tiền đội bóng đã bỏ ra thật sự xứng đáng.

Về mặt chiến thuật, Carrick cũng đang kết hợp rất tốt những gì Amorim đã để lại và đặt dấu ấn riêng. Giờ đây, Man United chơi phòng ngự chắc chắn hơn, tấn công sắc bén hơn hẳn so với trước đây.

Đội khách nhiều bất ổn

Câu chuyện của Crystal Palace lại không được tươi sáng như vậy. Đội bóng này đang rơi vào tình trạng thi đấu phập phù. Họ có thể vừa thắng đối thủ ngang cơ như Brighton nhưng lại có thể thua Burnley chỉ sau đó vài ngày.

HLV Oliver Glasner không cam kết tương lai với CLB, đội trưởng Marc Guehi rời đi và tiền đạo chủ lực dính chấn thương nặng, Crystal Palace quả thật đang có rất nhiều vấn đề cần phải chú ý. Động lực phấn đấu của đội bóng này cũng bị đặt dấu hỏi. Họ đang xếp thứ 13 với 35 điểm. Cơ hội đua vé dự châu Âu gần như bằng 0 và họ cũng tạo khoảng cách đủ để không phải lo chuyện xuống hạng.

Crystal Palace còn gặp bất lợi khi vừa phải thi đấu tại cúp châu Âu ở giữa tuần. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới thể lực của họ trong chuyến làm khách tại Old Trafford. Điểm an ủi cho đội khách lúc này là họ đang có 2 chiến thắng liên tiếp khi thi đấu với MU tại Old Trafford.

Họ sẽ hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp ngay tại "hang quỷ". Tất nhiên, điều đó rất khó xảy ra ở thời điểm hiện tại.

Dự đoán tỉ số: Man United 2-0 Crystal Palace

Đội hình dự kiến

Man United: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Richards, Lacroix; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Guessand; Strand Larsen