Nhận định bóng đá MU - Crystal Palace: Cơ hội vào Top 3, nối dài mạch bất bại (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Nhận định bóng đá MU - Crystal Palace: Cơ hội vào Top 3, nối dài mạch bất bại (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United

(21h, 1/3, vòng 28 Ngoại hạng Anh) Man United có cơ hội nối dài mạch bất bại tại Ngoại hạng Anh lên con số 11 và chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

   

Hướng tới trận thứ 11 bất bại liên tiếp

Thật khó tin là Man United đã bất bại 10 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, trong đó thắng 5/6 vòng gần nhất. Thành tích ấy giúp "Quỷ đỏ" leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng sau vòng 27. Với việc Aston Villa đã thua trong trận đấu sớm ở vòng 28, thầy trò HLV Michael Carrick có cơ hội vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

MU có cơ hội đoạt vị trí thứ 3 nếu thắng Crystal Palace

MU có cơ hội đoạt vị trí thứ 3 nếu thắng Crystal Palace

Hiện tại, họ đang có 48 điểm, kém 3 điểm so với Aston Villa nhưng có chỉ số phụ tốt hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc "Quỷ đỏ" phải thắng Crystal Palace để tiến thêm một bậc trên bảng xếp hạng. Đó không hẳn là nhiệm vụ quá khó nếu nhìn vào phong độ của thầy trò HLV Michael Carrick.

Ông thầy người Anh đang chứng tỏ được năng lực cầm quân khi giúp các cầu thủ Man United tìm lại được phong độ vốn có. Từ thủ thành Lammens tới tiền đạo Benjamin Sesko, tất cả đều khiến người hâm mộ cảm thấy số tiền đội bóng đã bỏ ra thật sự xứng đáng.

Về mặt chiến thuật, Carrick cũng đang kết hợp rất tốt những gì Amorim đã để lại và đặt dấu ấn riêng. Giờ đây, Man United chơi phòng ngự chắc chắn hơn, tấn công sắc bén hơn hẳn so với trước đây.

Đội khách nhiều bất ổn

Câu chuyện của Crystal Palace lại không được tươi sáng như vậy. Đội bóng này đang rơi vào tình trạng thi đấu phập phù. Họ có thể vừa thắng đối thủ ngang cơ như Brighton nhưng lại có thể thua Burnley chỉ sau đó vài ngày.

HLV Oliver Glasner không cam kết tương lai với CLB, đội trưởng Marc Guehi rời đi và tiền đạo chủ lực dính chấn thương nặng, Crystal Palace quả thật đang có rất nhiều vấn đề cần phải chú ý. Động lực phấn đấu của đội bóng này cũng bị đặt dấu hỏi. Họ đang xếp thứ 13 với 35 điểm. Cơ hội đua vé dự châu Âu gần như bằng 0 và họ cũng tạo khoảng cách đủ để không phải lo chuyện xuống hạng.

Crystal Palace còn gặp bất lợi khi vừa phải thi đấu tại cúp châu Âu ở giữa tuần. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới thể lực của họ trong chuyến làm khách tại Old Trafford. Điểm an ủi cho đội khách lúc này là họ đang có 2 chiến thắng liên tiếp khi thi đấu với MU tại Old Trafford.

Họ sẽ hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp ngay tại "hang quỷ". Tất nhiên, điều đó rất khó xảy ra ở thời điểm hiện tại.

Dự đoán tỉ số: Man United 2-0 Crystal Palace

Đội hình dự kiến

Man United: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Richards, Lacroix; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Guessand; Strand Larsen

8

Arsenal - Chelsea 01.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 01/03
Thể lệ
Vì sao Maguire xứng đáng được MU gia hạn hợp đồng?
Vì sao Maguire xứng đáng được MU gia hạn hợp đồng?

HLV tạm quyền Michael Carrick đã úp mở về khả năng Harry Maguire sẽ được MU trao bản hợp đồng mới. Đây không chỉ là quyết định mang tính thực tế, mà...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/03/2026 03:50 AM (GMT+7)
Bày tỏ ý kiến của bạn trên Mạng xã hội 24h
MU có tận dụng được cơ hội vàng để chen chân vào Top 3? Ai sẽ tỏa sáng trận này? 🤔 Bình luận ngay! 5
Xem các ý kiến khác Gửi ý kiến
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN