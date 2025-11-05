Man City - Pep "hòa nhập không hòa tan", vẫn tạo sự khác biệt ở Ngoại hạng Anh

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Man City - Pep "hòa nhập không hòa tan", vẫn tạo sự khác biệt ở Ngoại hạng Anh

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Liverpool - Man City: Ông lớn đua tài
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Dù cố gắng giúp Man City thay đổi theo xu thế chung ở Ngoại hạng Anh mùa này, HLV Pep Guardiola vẫn cố giữ lại một vài "chất riêng".

   

Ngoại hạng Anh mùa này đang có sự chuyển mình lớn, khi nhiều đội chuyển hướng sang lối chơi trực diện, tận dụng triệt để tình huống cố định để ghi bàn. Pep Guardiola – người từng được coi là nhà cách mạng của bóng đá hiện đại – cũng buộc phải thích nghi.

Sau nhiều năm định hình phong cách "Juego de posición" (chiến thuật định hướng vị trí) dựa trên sự khéo léo và kiểm soát bóng, chiến lược gia người Tây Ban Nha giờ đây phải tìm cách giữ vững bản sắc giữa một môi trường đang đổi thay nhanh chóng.

Man City chơi thực dụng, trực diện theo xu thế chung ở Ngoại hạng Anh

Man City chơi thực dụng, trực diện theo xu thế chung ở Ngoại hạng Anh

🔵 Man City nỗ lực tìm cách hòa nhập

Guardiola vẫn trung thành với nguyên tắc cũ: đề cao kỹ thuật thay vì thể hình. Ở trận gần nhất gặp Bournemouth (Man City thắng 3-1), đội hình xuất phát của họ gợi nhớ khoảng thời gian gần 10 năm trước, thời điểm Kevin De Bruyne và David Silva thi đấu tự do trong sơ đồ 4-3-3. Lần này, Bernardo Silva và Phil Foden đảm nhiệm vai trò tương tự.

Tuy nhiên, Man City của hiện tại không còn ghi bàn theo cách cũ. Nếu trước đây, bàn thắng thường đến sau hàng chục đường chuyền và pha căng ngang từ biên thì đến nay, họ thi đấu nhanh và trực diện nhằm đưa bóng lên cho Erling Haaland càng sớm càng tốt. Kết quả: tiền đạo người Na Uy ghi 26 bàn/16 trận cho CLB và đội tuyển quốc gia kể từ sau FIFA Club World Cup.

Hồi tháng 1, Guardiola thừa nhận rằng lối chơi kiểm soát vị trí ưa thích của ông khó áp dụng trong lịch thi đấu dày đặc hiện nay. Do đó, Man City đã linh hoạt hơn, sẵn sàng phòng ngự thấp và phản công nhanh – đặc biệt khi có trong tay Haaland với tốc độ, sức mạnh và khả năng dứt điểm hoàn hảo.

🧠 Nhưng Guardiola không "hòa tan"

Man City gần như đứng ngoài xu hướng "bóng chết” được nhiều CLB, điển hình như đội đầu bảng Arsenal theo đuổi. Thống kê chỉ ra, "nửa xanh thành Manchester" là đội duy nhất chưa ghi bàn từ tình huống cố định mùa này, một phần nguyên nhân đến từ đội hình hạn chế về chiều cao.

Pep Guardiola vẫn giữ lại "chất riêng", giúp Man City khác biệt phần còn lại

Pep Guardiola vẫn giữ lại "chất riêng", giúp Man City khác biệt phần còn lại

Bên cạnh đó, ở trận gặp Bourbemouth, Pep Guardiola bất ngờ xếp 2 cầu thủ có xu hướng đá tiền đạo/tiền vệ cánh là Matheus Nunes và Nico O’Reilly cùng đá hậu vệ cánh. Thực tế cho thấy, sự lựa chọn này đã phát huy hiệu quả.

O’Reilly ghi 1 bàn và có màn trình diễn ấn tượng ở cánh trái, trong khi Nunes chơi xuất sắc bên cánh đối diện khi vô hiệu hóa "cỗ máy chạy" Antoine Semenyo nhờ thể lực sung mãn, khả năng chọn vị trí thông minh. Rõ ràng, Guardiola muốn tận dụng kỹ thuật, khả năng chuyền bóng của các tiền đạo/tiền vệ cánh để tạo nên sự linh hoạt, gia tăng tỷ lệ kiểm soát bóng ở 2 biên.

Guardiola vẫn trung thành với bản sắc riêng thay vì "hòa tan" trong xu hướng chung. Dù thời đại thay đổi, ông vẫn chọn con đường của riêng – vừa thích nghi, vừa giữ vững tinh thần của “nhà cách mạng bóng đá".

8

Minigame đã kết thúc

Thông báo kết quả dự đoán

PSG
Bayern Munich

Số người dự đoán có kết quả đúng hợp lệ

195

Danh sách trúng thưởng
Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City nhảy liền 6 bậc, vươn lên thứ 2
Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City nhảy liền 6 bậc, vươn lên thứ 2

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh lại có biến động lớn sau chiến thắng của Man City trước Bournemouth.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/11/2025 11:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN