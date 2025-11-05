Man City - Pep "hòa nhập không hòa tan", vẫn tạo sự khác biệt ở Ngoại hạng Anh

Ngoại hạng Anh mùa này đang có sự chuyển mình lớn, khi nhiều đội chuyển hướng sang lối chơi trực diện, tận dụng triệt để tình huống cố định để ghi bàn. Pep Guardiola – người từng được coi là nhà cách mạng của bóng đá hiện đại – cũng buộc phải thích nghi.

Sau nhiều năm định hình phong cách "Juego de posición" (chiến thuật định hướng vị trí) dựa trên sự khéo léo và kiểm soát bóng, chiến lược gia người Tây Ban Nha giờ đây phải tìm cách giữ vững bản sắc giữa một môi trường đang đổi thay nhanh chóng.

Man City chơi thực dụng, trực diện theo xu thế chung ở Ngoại hạng Anh

🔵 Man City nỗ lực tìm cách hòa nhập

Guardiola vẫn trung thành với nguyên tắc cũ: đề cao kỹ thuật thay vì thể hình. Ở trận gần nhất gặp Bournemouth (Man City thắng 3-1), đội hình xuất phát của họ gợi nhớ khoảng thời gian gần 10 năm trước, thời điểm Kevin De Bruyne và David Silva thi đấu tự do trong sơ đồ 4-3-3. Lần này, Bernardo Silva và Phil Foden đảm nhiệm vai trò tương tự.

Tuy nhiên, Man City của hiện tại không còn ghi bàn theo cách cũ. Nếu trước đây, bàn thắng thường đến sau hàng chục đường chuyền và pha căng ngang từ biên thì đến nay, họ thi đấu nhanh và trực diện nhằm đưa bóng lên cho Erling Haaland càng sớm càng tốt. Kết quả: tiền đạo người Na Uy ghi 26 bàn/16 trận cho CLB và đội tuyển quốc gia kể từ sau FIFA Club World Cup.

Hồi tháng 1, Guardiola thừa nhận rằng lối chơi kiểm soát vị trí ưa thích của ông khó áp dụng trong lịch thi đấu dày đặc hiện nay. Do đó, Man City đã linh hoạt hơn, sẵn sàng phòng ngự thấp và phản công nhanh – đặc biệt khi có trong tay Haaland với tốc độ, sức mạnh và khả năng dứt điểm hoàn hảo.

🧠 Nhưng Guardiola không "hòa tan"

Man City gần như đứng ngoài xu hướng "bóng chết” được nhiều CLB, điển hình như đội đầu bảng Arsenal theo đuổi. Thống kê chỉ ra, "nửa xanh thành Manchester" là đội duy nhất chưa ghi bàn từ tình huống cố định mùa này, một phần nguyên nhân đến từ đội hình hạn chế về chiều cao.

Pep Guardiola vẫn giữ lại "chất riêng", giúp Man City khác biệt phần còn lại

Bên cạnh đó, ở trận gặp Bourbemouth, Pep Guardiola bất ngờ xếp 2 cầu thủ có xu hướng đá tiền đạo/tiền vệ cánh là Matheus Nunes và Nico O’Reilly cùng đá hậu vệ cánh. Thực tế cho thấy, sự lựa chọn này đã phát huy hiệu quả.

O’Reilly ghi 1 bàn và có màn trình diễn ấn tượng ở cánh trái, trong khi Nunes chơi xuất sắc bên cánh đối diện khi vô hiệu hóa "cỗ máy chạy" Antoine Semenyo nhờ thể lực sung mãn, khả năng chọn vị trí thông minh. Rõ ràng, Guardiola muốn tận dụng kỹ thuật, khả năng chuyền bóng của các tiền đạo/tiền vệ cánh để tạo nên sự linh hoạt, gia tăng tỷ lệ kiểm soát bóng ở 2 biên.

Guardiola vẫn trung thành với bản sắc riêng thay vì "hòa tan" trong xu hướng chung. Dù thời đại thay đổi, ông vẫn chọn con đường của riêng – vừa thích nghi, vừa giữ vững tinh thần của “nhà cách mạng bóng đá".