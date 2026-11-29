Haaland suy giảm rõ rệt xung quanh vấn đề pháp lý của Man City

Haaland – siêu sao tấn công cuối cùng

Bất kể hâm mộ đội bóng nào hay có quan điểm ra sao về Manchester City, nếu yêu bóng đá, người ta khó có thể ghét bỏ Erling Haaland.

Tiền đạo người Na Uy hiện là siêu sao tấn công hàng đầu còn lại của Premier League, sau khi giải đấu chứng kiến sự ra đi của Harry Kane, Kevin De Bruyne và Mohamed Salah, hay trước đó là những Luis Suarez, Gareth Bale rồi Cristiano Ronaldo năm 2009. Trong khi đó, người hâm mộ chưa từng có cơ hội chứng kiến Jude Bellingham thi đấu tại giải đấu số một nước Anh.

Haaland là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, đồng thời là gương mặt có sức ảnh hưởng toàn cầu. Anh sở hữu khả năng săn bàn phi thường, phong thái thi đấu cuốn hút và cá tính nổi bật. Bất kỳ HLV nào cũng muốn có chân sút này trong đội hình.

Trong nhiều năm, việc sở hữu trung phong nguy hiểm bậc nhất thế giới là niềm tự hào của Man City. Tuy nhiên, những rắc rối pháp lý liên quan đến sai phạm tài chính đang biến lợi thế ấy thành nỗi lo. Nếu nhận án phạt nghiêm khắc, đội chủ sân Etihad khó có thể giữ chân Haaland.

Haaland là siêu sao tấn công đáng chú ý nhất tại Ngoại hạng Anh lúc này

Tương lai bất định tại Man City

Trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia gần đây, Haaland được truyền hình Na Uy hỏi về vụ việc của Man City. Anh khẳng định: "Tôi tập trung vào việc thi đấu tốt cho Manchester City. Tôi đã ký hợp đồng 5 năm với CLB vào năm 2022, sau đó gia hạn thêm 9 năm rưỡi vào cuối năm 2024. Tôi nghĩ điều đó đã nói lên tất cả. Tôi là cầu thủ Man City và vô cùng hạnh phúc tại đây".

Không có lý do để nghi ngờ sự cam kết của Haaland. Màn trình diễn tại Anfield sau khi phán quyết bất lợi được công bố, cùng hình ảnh cha anh, Alfie Haaland, ăn mừng với người hâm mộ trên khán đài đội khách, cho thấy tiền đạo này vẫn hoàn toàn đứng về phía Man City.

Dù vậy, Haaland cũng nhấn mạnh những cáo buộc nhằm vào CLB xuất hiện trước khi anh gia nhập đội bóng. Điều đó cho thấy chân sút người Na Uy ý thức rõ những vấn đề pháp lý không liên quan đến mình. Dẫu công khai thể hiện niềm tin vào CLB, các cầu thủ khó tránh khỏi việc tính đến những kịch bản khác nhau cho tương lai.

Real Madrid và Barcelona chờ cơ hội

Haaland luôn có khả năng chủ động hoạch định sự nghiệp. Tài năng vượt trội giúp anh lựa chọn thời điểm thích hợp để lần lượt rời Molde, RB Salzburg, Borussia Dortmund trước khi cập bến Etihad.

Nhưng chúng ta luôn có cảm giác rằng, một trong hai gã khổng lồ Tây Ban Nha sẽ là điểm đến tiếp theo của tiền đạo này. Real Madrid và Barcelona chắc chắn theo dõi sát sao án phạt mà ủy ban độc lập thuộc Premier League đưa ra cho Man City, bởi quyết định ấy có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai Haaland.

Nếu Man City phải nhận hình phạt nghiêm khắc, không thể kỳ vọng Haaland dành 4-5 năm đỉnh cao tiếp theo cho một đội bóng không còn khả năng cạnh tranh danh hiệu. Barcelona là lựa chọn tiềm năng, trong khi Real Madrid cũng có thể chào đón anh, dù phải giải quyết bài toán chiến thuật để Erling Haaland sát cánh cùng Kylian Mbappe.

Phong độ Man City đang có dấu hiệu sa sút kể từ chiến thắng trước Liverpool. Haaland cũng không còn duy trì sự bùng nổ trong những tuần gần đây. Những biến động hậu trường có thể đang tác động đến đội bóng nhiều hơn mức các thành viên sẵn sàng thừa nhận.

Bên cạnh vấn đề pháp lý, Man City còn phải thích nghi với sự ra đi của Pep Guardiola và Rodri. Dù chi 326 triệu bảng trong mùa hè để tái thiết tuyến giữa, đội bóng vẫn chưa tìm được người có thể thay thế vai trò quan trọng của tiền vệ người Tây Ban Nha.

Thông số của Haaland trước Arsenal

Đại chiến Arsenal và lời nhắc về giá trị Haaland

Cuộc đối đầu Arsenal vào lúc 23h30 hôm nay (29/11) mang đến cảm giác khác thường. Đây vốn là trận cầu có ý nghĩa trực tiếp với cuộc đua vô địch, nhưng thật khó đánh giá vị thế của Man City khi chưa biết họ sẽ phải nhận án phạt nào.

Dẫu vậy, người hâm mộ vẫn có thể chờ đợi màn tái đấu giữa hai đối thủ tạo nên nhiều cuộc cạnh tranh đáng nhớ. Cuộc đối đầu giữa Erling Haaland và Gabriel Magalhaes tiếp tục là điểm nhấn, với màn so tài giữa trung phong mạnh mẽ và trung vệ đẳng cấp.

Ký ức về màn trình diễn tại World Cup ở Mỹ, nơi Haaland lập cú đúp khiến Brazil choáng váng, vẫn còn nguyên vẹn. Đó là một trong những cột mốc đưa chân sút Na Uy vào hàng ngũ những ngôi sao xuất sắc nhất thế hệ hiện tại.

Người hâm mộ cần trân trọng từng khoảnh khắc được chứng kiến Haaland thi đấu tại Premier League. Bởi một năm nữa, tiền đạo này còn ở lại nước Anh hay không có thể không nằm trong quyền quyết định của Man City, mà phụ thuộc vào phán quyết của những luật sư.