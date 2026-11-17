Perez đưa Haaland lên đầu danh sách chuyển nhượng

Real Madrid đang âm thầm chuẩn bị cho một thương vụ bom tấn trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm sau, với Erling Haaland là mục tiêu hàng đầu. Theo tiết lộ từ nhà báo người Anh Nick Harris, Chủ tịch Florentino Perez ngày càng tin tưởng rằng tiền đạo thuộc biên chế Man City có thể cập bến Santiago Bernabeu ở mùa giải tới.

Perez đưa Haaland lên đầu danh sách chuyển nhượng

Trên mạng xã hội, Harris cho biết một nguồn tin vừa có bữa ăn trưa với người đứng đầu Real Madrid đã tiết lộ về sự lạc quan của Perez đối với thương vụ này. Đáng chú ý, Haaland được cho là đang đứng đầu danh sách những mục tiêu chuyển nhượng mà ban lãnh đạo đội bóng “Hoàng gia Tây Ban Nha” theo đuổi.

Không chỉ dừng lại ở những đồn đoán về tương lai Haaland, Harris còn tiết lộ người đại diện của một số cầu thủ Man City đã bắt đầu tìm kiếm những phương án chuyển nhượng tự do cho thân chủ. Động thái này xuất phát từ những lo ngại về tình hình phức tạp mà đội chủ sân Etihad có thể phải đối mặt khi vụ kiện liên quan đến các cáo buộc vi phạm quy định tài chính của Premier League vẫn đang tiếp diễn. Real Madrid được cho là đang theo dõi sát diễn biến để tìm kiếm cơ hội trên thị trường chuyển nhượng.

Vinicius có thể trở thành vật hy sinh?

Nếu Haaland thực sự cập bến Bernabeu, Real Madrid sẽ phải đối mặt với bài toán nhân sự không hề đơn giản. Sự xuất hiện của tiền đạo người Na Uy có thể buộc HLV trưởng phải điều chỉnh đáng kể hệ thống tấn công, đặc biệt khi đội bóng hiện đã sở hữu Kylian Mbappe và Vinicius Junior, hai ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn trên hàng công.

Trong bối cảnh đó, Vinicius được xem là một trong những cái tên có nguy cơ phải rời Real Madrid nếu đội bóng quyết tâm chiêu mộ Haaland. Việc bán tiền đạo người Brazil không chỉ giúp đội chủ sân Bernabeu giải phóng một vị trí trong đội hình mà còn có thể giảm đáng kể quỹ lương dành cho những ngôi sao tấn công.

Thực tế, Real Madrid không thiếu những lựa chọn trên hàng công. Ngoài Mbappe và Vinicius, đội bóng còn có Diomande, Rodrygo, Carlos Espí, Endrick và Brahim Díaz. Vì vậy, nếu muốn đưa Haaland về Bernabeu, ban lãnh đạo Real Madrid sẽ phải tính toán kỹ lưỡng tương lai của một số cầu thủ hiện tại, thay vì đơn thuần bổ sung thêm một ngôi sao vào đội hình vốn đã rất đông nhân sự.

Mbappe sẽ nhường vị trí cho Haaland?

Một dấu hỏi khác nằm ở chính Mbappe. Những thông tin được đề cập cho thấy tiền đạo người Pháp không thực sự thoải mái khi thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh trái trong màu áo đội tuyển quốc gia, vai trò mà Zinedine Zidane đã bố trí cho anh. Điều này làm dấy lên khả năng Mbappe sẽ không dễ dàng chấp nhận thay đổi vị trí tại Real Madrid nếu Haaland xuất hiện.

Mbappe sẽ nhường vị trí cho Haaland?

Về phía Haaland, chân sút người Na Uy được cho là không phản đối viễn cảnh chuyển đến Madrid. Những chuyến thăm của cha anh tới trung tâm huấn luyện Valdebebas trong mùa giải này cũng được xem là một dấu hiệu đáng chú ý, dù chưa đủ để khẳng định hai bên đã tiến gần tới thỏa thuận.

Dẫu vậy, tương lai của thương vụ bom tấn này vẫn phụ thuộc đáng kể vào tình hình tại Man City, đặc biệt là kết quả vụ kiện liên quan đến các cáo buộc vi phạm quy định tài chính và những hệ quả mà đội bóng Anh có thể phải đối mặt. Real Madrid đang theo dõi sát diễn biến, trong khi Haaland được xác định là mục tiêu ưu tiên.

Nếu kế hoạch của Perez trở thành hiện thực, Bernabeu có thể chứng kiến một cuộc cải tổ đáng kể trên hàng công, thậm chí phải đánh đổi sự hiện diện của Vinicius để đón chân sút được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay.