Man City buộc phải thắng

Tình hình của Man City rõ ràng không mấy khả quan. Sau khi HLV Enzo Maresca giành chiến thắng trong cả 7 trận đầu tiên tại Premier League, qua đó khởi đầu đầy ấn tượng cho kỷ nguyên hậu Pep Guardiola, Man City bất ngờ sa sút.

Man City của Maresca không biết đến mùi chiến thắng trong 4 trận Premier League gần nhất

Họ thua cả 3 trận tiếp theo trước khi chật vật giành trận hòa 1-1 trên sân nhà trước Fulham cuối tuần trước. Đến giữa tuần, tại Champions League, Man City tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược. Bàn gỡ muộn của Rayan Cherki giúp đội chủ sân Etihad giữ lại 1 điểm trước Napoli trên sân nhà.

Man City hiện kém Arsenal 6 điểm và đang sa sút nghiêm trọng. Ở thời điểm hiện tại, Arsenal đơn giản là đội bóng mạnh hơn. “Pháo thủ” bất bại ở 5 trong 6 lần chạm trán Man City gần nhất, đang có phong độ tốt hơn và hiện là nhà đương kim vô địch Premier League.

Nếu muốn cuộc đua vô địch mùa này tiếp tục hấp dẫn, trong bối cảnh Man City chưa phải đối mặt với án trừ điểm, “The Citizens” có lẽ vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của những người hâm mộ trung lập về một cuộc cạnh tranh quyết liệt ở nhóm đầu bảng. Ngay cả khi không thể cạnh tranh chức vô địch, nếu Man City không giành được kết quả tốt ở trận đấu này, cuộc đua có thể gần như ngã ngũ trước khi tháng 11 khép lại. Điều đó càng có cơ sở khi Arsenal đã đánh bại Liverpool ngay tại Anfield hồi đầu tháng.

Liệu có đội bóng nào đủ sức trở lại nếu Arsenal giành chiến thắng trước Man City ở trận này? Rất có thể là không. Chính điều đó đặt áp lực rất lớn lên Man City trong nhiệm vụ giành điểm.

Haaland cần tìm lại bản năng săn bàn

Với tầm quan trọng của những bàn thắng mà Erling Haaland mang lại cho Man City, việc chân sút người Na Uy sa sút trong thời gian gần đây trùng hợp với giai đoạn Man City đánh mất phong độ cũng không phải điều quá bất ngờ.

Haaland tịt ngòi trong 3 trận Premier League gần nhất

Man City không thắng trong 4 trận Premier League gần nhất. Bàn thắng gần đây nhất của Haaland tại giải đấu cao nhất nước Anh đến trong trận Man City nhận thất bại 1-2 trước Aston Villa hôm 24/10.

Việc trải qua 3 trận liên tiếp không ghi bàn chẳng phải điều đáng báo động, và đây cũng không phải lần đầu tiên Haaland rơi vào tình cảnh đó. Tuy nhiên, khi đã quá quen với hình ảnh tiền đạo người Na Uy liên tục ghi bàn, người ta khó có thể không chú ý ngay cả khi anh chỉ trải qua một quãng thời gian ngắn tịt ngòi.

Đây là lần thứ 8 Haaland trải qua chuỗi 3 trận trở lên không ghi bàn tại Premier League. Tuy nhiên, trước đó anh mới chỉ có 2 lần tịt ngòi trong 4 trận liên tiếp và chưa bao giờ kéo dài hơn thế.

Nhưng nếu có một trận đấu đủ sức đánh thức bản năng săn bàn của Haaland, thì đó có lẽ chính là cuộc đối đầu lần này. Những màn đối đầu mang tính thù địch cá nhân hay mối hiềm khích giữa các cầu thủ không còn phổ biến như thời trước. Dù vậy, cuộc đối đầu giữa Haaland và Gabriel Magalhaes bên phía Arsenal có lẽ là trường hợp gần nhất với điều đó tại Premier League hiện nay.

Hai cầu thủ đã tạo nên nhiều màn so tài quyết liệt trong vài năm qua. Tuy nhiên, Arsenal và Gabriel hiếm khi có thể phong tỏa hoàn toàn Haaland. Tiền đạo người Na Uy đã ghi bàn trong 6/8 lần đối đầu “Pháo thủ” tại Premier League.

Haaland rất có duyên với mành lưới Arsenal

Lần gần nhất Haaland và Gabriel chạm trán trên sân là tại World Cup 2026, trong trận đấu giữa Na Uy và Brazil. Khi đó, tiền đạo của Man City là người giành chiến thắng một cách thuyết phục.

Phút 79, Haaland vượt lên trước Gabriel để đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho Na Uy. Sau đó, anh tiếp tục tung cú sút quyết đoán từ rìa vòng cấm, khi hai trung vệ của Brazil để cho mình quá nhiều thời gian và khoảng trống, qua đó ghi bàn thứ hai cho đội bóng Bắc Âu.

Haaland luôn đặt ra những yêu cầu rất cao đối với bản thân và các đồng đội. Việc để Gabriel chiếm ưu thế chắc chắn không phải điều anh chấp nhận, và tiền đạo người Na Uy sẽ có thêm động lực để bảo đảm điều đó không tái diễn.

Hàng thủ Arsenal không còn chắc chắn

Arsenal là bậc thầy trong việc giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu. Như lời bài hát nổi tiếng về đội bóng thành London, tỷ số họ thường xuyên tạo ra nhất là 1-0.

Chiến thắng trước Hull City ngay trước kỳ nghỉ FIFA Days tháng 11 là lần thứ 34 Arsenal giành chiến thắng 1-0 tại Premier League dưới thời HLV Mikel Arteta. Đây có lẽ không phải điều quá bất ngờ, bởi không đội bóng nào có nhiều chiến thắng với tỷ số này hơn “Pháo thủ” kể từ khi chiến lược gia người Tây Ban Nha nắm quyền.

Ngay trong mùa giải năm nay, sau 11 vòng đấu, Arsenal đã có 4 chiến thắng với tỷ số 1-0 và thêm 2 trận thắng 2-1. Không đội bóng nào trong những năm gần đây có thể bảo toàn lợi thế dẫn bàn sít sao hiệu quả như Arsenal. Không hiếm những trận đấu chứng kiến “Pháo thủ” vượt lên dẫn bàn, sau đó khiến đối thủ gần như không thể tiếp cận khung thành của họ.

Arsenal đánh rơi chiến thắng trong 2 trận gần nhất dù ghi bàn dẫn trước

Thế nhưng, trong tuần qua, Arsenal đã hai lần đánh mất lợi thế dẫn bàn trước Newcastle và Dortmund. Ở cả hai trận gần nhất, họ đều bộc lộ sự mong manh bất thường khi đang dẫn trước. Sau khi để đối phương ghi bàn, Arsenal thậm chí suýt phải nhận thất bại. Newcastle từng vươn lên dẫn 2-1 trước khi bị Arsenal lật ngược tình thế, trong khi bàn thắng quyết định của Jobe Bellingham cho Dortmund không được công nhận vì lỗi việt vị.

Ngay cả với Arsenal, những lợi thế dẫn bàn mong manh gần đây cũng không còn mang lại cảm giác an toàn như trước. Vì vậy, nếu vượt lên dẫn trước Man City, “Pháo thủ” có lẽ nên tìm cách ghi thêm bàn thắng.

Nỗi lo Raya

Người hâm mộ Arsenal hẳn đã rất lo lắng khi thủ môn số 1 David Raya dính chấn thương vai trông khá nghiêm trọng trong trận đấu với Newcastle cuối tuần trước. Kể từ khi gia nhập Arsenal từ Brentford vào năm 2023, Raya đã có những màn trình diễn xuất sắc và giành 3 danh hiệu Găng tay vàng Premier League liên tiếp.

Khả năng cản phá của Raya đương nhiên rất quan trọng, nhưng sự bình tĩnh khi chịu áp lực cùng khả năng chuyền bóng đa dạng cũng là những yếu tố đáng kể. Vì vậy, khi có những lo ngại rằng anh gặp chấn thương nghiêm trọng, Arsenal không chỉ phải lo lắng về khả năng ngăn chặn bàn thua.

May mắn thay, vài ngày sau, Arteta xác nhận Raya không cần phẫu thuật và sẽ sớm trở lại. Có vẻ như chấn thương này không gây ra mối lo ngại dài hạn, nhưng vẫn chưa rõ Raya có đủ thể lực để bắt chính trước Man City hay không.

Arsenal thiếu vắng chốt chặn tin cậy khung thành, thủ môn Raya

Nếu thủ thành người Tây Ban Nha không thể ra sân, đồng hương Kepa sẽ tiếp tục được trao cơ hội sau khi bắt chính trong trận hòa Dortmund tại Champions League hồi giữa tuần.

Phải thừa nhận rằng Kepa không có được tầm ảnh hưởng trong khung thành cũng như khả năng chuyền bóng như Raya. Mùa giải 2024/25, Kepa thực hiện 105 đường chuyền xuyên tuyến, kém xa con số 193 của Raya. Thủ môn số 1 của Arsenal nâng thành tích lên 269 đường chuyền ở mùa giải trước và hiện đứng thứ ba với 121 đường chuyền trong mùa giải này.

Raya mang lại sự chắc chắn cho hàng phòng ngự và thường xuyên định hình cách Arsenal triển khai bóng. Nếu không có anh trong một trận đấu lớn như thế này, đặc biệt khi Man City thường xuyên pressing tầm cao, đó sẽ là tổn thất rất lớn đối với “Pháo thủ”.

Liệu một sai lầm có thể định đoạt trận đấu?

10 lần đối đầu gần nhất giữa Arsenal và Man City tại Premier League chứng kiến 6 bàn thắng xuất phát trực tiếp từ sai lầm của đối phương. Trong đó có tình huống Gianluigi Donnarumma mắc lỗi, tạo điều kiện để Kai Havertz ghi bàn gỡ hòa cho Arsenal ở lần chạm trán gần nhất giữa hai đội tại giải đấu cao nhất nước Anh hồi tháng 4.

Thủ môn Donnarumma không có mang đến sự yên tâm trong khung thành Man City

Những sai lầm đang bắt đầu ảnh hưởng đến mùa giải của cả hai đội, dù mức độ không giống nhau. Man City không mắc bất kỳ sai lầm nào dẫn đến bàn thua trong 7 trận đầu tiên của mùa giải. Đáng chú ý, họ cũng toàn thắng cả 7 trận đấu đó.

Tuy nhiên, trong 4 trận gần nhất, gồm 3 thất bại và 1 trận hòa, đội bóng của Maresca đã mắc tới 4 sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua.

Trong khi đó, không lâu trước đây, những sai lầm từng là vấn đề mang tính quyết định, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội vô địch của Arsenal. Ở mùa giải năm nay, “Pháo thủ” gần như đã loại bỏ hoàn toàn những sai sót tai hại khỏi lối chơi, cho đến tuần trước.

Khi chỉ có lần thứ hai đánh rơi điểm số trong mùa giải 2026/27 với trận hòa Newcastle, Arsenal đã mắc sai lầm nghiêm trọng đầu tiên của mùa giải. Martin Odegaard đá hụt bóng trong tình huống ném biên, ngay trước khi Harvey Barnes ghi bàn gỡ hòa cho Newcastle.

Có thể hiểu rằng khi thể lực suy giảm, lịch thi đấu ngày càng dày đặc và áp lực gia tăng, những sai lầm sẽ bắt đầu xuất hiện ở một số cầu thủ.

Vì vậy, sẽ không có gì bất ngờ nếu một sai lầm nghiêm trọng khác xuất hiện tại Emirates sắp tới. Với khoảng cách mong manh giữa thắng và thua trong những trận đấu như thế này, sai lầm đó hoàn toàn có thể phải trả giá đắt.