Với số vòng đua tối đa bị giới hạn trong cuộc đua chính, các đội vẫn cố gắng tiết kiệm hết sức có thể, và hạn chế mọi hoạt động không cần thiết trên đường đua. Sau hơn 20 phút yên ắng với chỉ 3 chiếc xe trên đường, các đội còn lại bắt đầu chuẩn bị cho buổi phân hạng trước mắt.

Mercedes tiếp tục thể hiện áp đảo với Russell dẫn trước Antonelli trên bảng xếp hạng. Piastri, kẻ khiêu chiến gần nhất với Mũi tên bạc, cách bộ đôi dẫn đầu tới hơn nửa giây. Verstappen hoàn thiện thiết lập, và thể hiện sự hài lòng với chiếc xe, khi anh vươn lên vị trí thứ 3 chung cuộc.

Antonelli dẫn đầu FP3 với thời gian 1 phút 22,4 giây, dẫn trước Russell và Verstappen. Hadjar xếp thứ 4, dẫn trước Leclerc, Norris, Piastri, và phía cuối top 10 là Lindblad, Hamilton, Lawson.

Màn đêm buông xuống, nhiệt độ mặt đường giảm xuống 26 độ, và các tay đua bước vào phiên phân hạng. Ferrari đưa hai tay đua của họ xuất phát khá sớm, khi mà sự tiến hóa đường đua thường luôn đem tới tầm ảnh hưởng lớn vào cuối phiên chạy. Leclerc và Hamilton lần lượt xếp thứ 8 và thứ 9 sau lượt chạy đầu.

Russell tiếp tục xuất hiện trên đầu bảng xếp hạng cùng Antonelli, với Verstappen theo sát tại vị trí thứ 3. Ferrari tận dụng bộ lốp cũ, nhưng không có sự cải thiện rõ rệt nào, nhưng họ vẫn khá an toàn với khoảng cách hơn 1 giây tới bộ đôi Williams nằm ngoài top 16.

Một số tay đua trở lại trên bộ lốp cũ, trong khi phần còn lại tìm kiếm cơ hội bước vào Q2. tuy nhiên, Williams, Aston Martin, và Cadillac đều không thể vượt qua Colapinto tại vị trí thứ 16, và đã bị loại tại Q1.

Hai tay đua Williams đều bị loại tại Q1

Những bộ lốp Soft mới xuất hiện trên những đội top đầu, và Russell một lần giành lấy vị trí dẫn đầu trước Antonelli. Hadjar bất ngờ chen chân vào giữa hai tay đua Mercedes, trong khi Verstappen vẫn còn lép vế so với top 3. Ở phía sau, McLaren, Ferrari, và Racing Bulls chiếm trọn top 10.

Các tay đua còn lại buộc phải sử dụng thêm một bộ lốp C3 nữa để nắm lấy một tấm vé bước vào Q3. Tuy nhiên, mọi cơ hội bước tiếp đều đã bị chặn 5 đội đua top đầu. Bearman, Gasly, Bortoleto, Colapinto, Camara, và Hulkenberg bị loại tại Q2.

Bearman bị loại một cách sát sao tại vị trí thứ 11

Verstappen dẫn đầu đoàn mở màn Q3. Ở phía sau, Ferrari vẫn tận dụng tối đa bộ lốp Soft cũ. Russell có vị trí thuận lợi từ cuối đoàn xe, dễ dàng chiếm vị trí số 1 với thành tích 1 phút 21,695 giây, dẫn trước Antonelli, hai tay đua McLaren, Red Bull, và Ferrari.

Đoàn xe có sự thay đổi trong lượt chạy cuối, và Antonelli thể hiện rõ sự tức giận khi anh phải kéo theo chiếc xe của Russell một lần nữa. Russell không thể cải thiện, nhưng Antonelli cũng không thể chạm tới vị trí pole trong tầm với, và phải nhận vị trí thứ 2 chung cuộc.

Norris vượt qua Piastri cho vi trí thứ 3. Hadjar vươn lên vị trí thứ 5 trước Verstappen. Leclerc giữ nguyên thứ hạng, trong khi Lindblad vượt qua Hamilton cho vị trí thứ 8, với Lawson xếp thứ 10 chung cuộc.

Sau buổi phân hạng, ban trọng tài đã quyết định đưa ra án phạt dành cho Camara, sau khi tay đua Haas đã cản trở vòng đua của Bortoleto tại Q2. Do đó, Camara sẽ bị giáng 3 bậc, và xuất phát từ vị trí thứ 18.

Russell thành công khẳng định bản thân, nắm giữ lợi thế lớn trong cuộc đua chính, với cơ hội lật ngược tình thế trong cuộc đua cho vị trí Á quân. McLaren tiếp tục nhắm tới podium, trong khi Red Bull cố gắng phòng thủ trong cuộc đấu giành vị trí thứ 3 chung cuộc. Đón xem cuộc đua chính diễn ra vào 23g00 ngày 29 tháng 11.