Lammens đang đánh mất sự tự tin

Mùa hè vừa qua, MU đặt niềm tin lớn vào Lammens đến mức họ chỉ tìm kiếm một thủ môn dự bị, thay vì chiêu mộ người có thể cạnh tranh vị trí số 1 với anh. Tuy nhiên, đó không phải là quyết định dưới thời Pochettino. Giờ đây, chiến lược gia người Argentina chắc chắn phải cân nhắc việc đưa Lammens ra khỏi tâm điểm chỉ trích.

Lammens thất thần sau khi Brentford nâng tỷ số lên 3-0 tại Old Trafford, nhưng cơn ác mộng của anh vẫn chưa dừng lại

Lammens đã phải vào lưới nhặt bóng 10 lần chỉ trong tuần đầu tiên Pochettino dẫn dắt MU. Dù thủ thành người Bỉ không phải vấn đề duy nhất của đội bóng, bàn thua mở tỷ số trong thảm bại trước Brentford tiếp tục bổ sung vào danh sách những sai lầm mà anh mắc phải ở mùa giải này.

Cú sút của Callum Wilson có lực rất mạnh, nhưng bóng đi thẳng về phía Lammens. Đây là tình huống mà một thủ môn thông thường phải bắt gọn hoặc đẩy bóng ra xa. Thế nhưng, bóng lại đi xuyên qua người thủ thành người Bỉ, càng khiến cuộc khủng hoảng niềm tin mà anh đang trải qua trở nên trầm trọng hơn.

Một phương án dành cho Pochettino là sử dụng Karl Darlow trong chuyến làm khách trước đội bóng cũ Newcastle vào ngày 3/12 tới. Ở thời điểm hiện tại, Lammens có vẻ sẽ khó đứng vững trước sức ép tại St James’ Park, trong khi Darlow ít nhất sẽ được thi đấu trong môi trường quen thuộc.

Lammens đáng lẽ phải làm tốt hơn trong tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Brentford

Darlow đã chơi không tốt trong lần duy nhất ra sân cho MU tính đến thời điểm này. Đó là thất bại đáng quên trước Brighton tại League Cup, sau khi “Quỷ đỏ” dẫn trước đối thủ 2 bàn chỉ trong 9 phút đầu tiên. Tuy nhiên, hàng phòng ngự MU cũng đã khiến Darlow rơi vào thế khó trong trận đấu hôm đó, khi một đường chuyền đơn giản vượt qua tuyến dưới tạo điều kiện cho Charalampos Kostoulas thoát xuống đối mặt khung thành.

Pochettino cần đưa Lammens ra khỏi sức ép

Trong bối cảnh MU đang sa sút nghiêm trọng, việc lựa chọn thủ môn dự bị có thể tạo ra phản ứng tích cực từ Lammens. Trong khi đó, Pochettino sẽ phải làm việc không ngừng nghỉ trên sân tập Carrington để cải thiện khả năng phòng ngự của toàn đội, qua đó giảm bớt áp lực cho Lammens hoặc Darlow.

Darlow cũng vừa trải qua một mùa giải xuất sắc trong màu áo Leeds United, nơi anh thực hiện một trong những pha cứu thua ấn tượng nhất mùa giải trước Wolves. Thủ môn này đã chiếm vị trí bắt chính của tuyển thủ Brazil Lucas Perri và sau đó chuyển đến Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do. Mùa hè vừa qua, Darlow nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB nhờ đáp ứng tiêu chí thủ môn nội địa, trong đó các đội bóng đều xem anh là phương án dự bị.

Darlow được MU chiêu mộ để làm phương án dự bị cho Lammens, nhưng anh có thể sớm chiếm vị trí bắt chính

Bộ phận tuyển trạch của các CLB thường dùng thuật ngữ “một rưỡi” để nói về những thủ môn dự bị đủ khả năng gây sức ép thực sự lên người bắt chính. Cách xây dựng nhân sự này đôi khi phát huy hiệu quả, nhưng xu hướng gần đây là sử dụng một thủ môn dự bị đúng nghĩa, trong khi David Raya và Gianluigi Donnarumma đều là những lựa chọn số 1 rõ ràng. Caoimhin Kelleher cũng vậy, khi anh có màn trình diễn chắc chắn trong chiến thắng 4-0 của Brentford trước MU.

Tuy nhiên, Darlow chắc chắn đã có thêm cơ hội ra sân nếu MU không bị loại khỏi League Cup. Rõ ràng, Pochettino cần thay đổi điều gì đó để xoay chuyển tình hình sau khi MU chỉ giành được 1 chiến thắng trong 14 trận gần nhất.

Lammens liên tục mắc sai lầm

Lammens đã có mùa giải đầu tiên khá ổn định tại MU, dù các chuyên gia về thủ môn vẫn nhận thấy một số hạn chế trong kỹ thuật của anh. Cụ thể, tư thế đứng của Lammens ảnh hưởng đến khả năng bật nhảy. Tuy nhiên, đây chỉ là những điều chỉnh nhỏ có thể cải thiện thông qua tập luyện. Dường như sự tự tin mới là vấn đề lớn nhất của thủ môn này kể từ khi trở về từ World Cup 2026, nơi anh mắc sai lầm khiến tuyển Bỉ phải dừng bước.

Lammens đã để thủng lưới 78 bàn chỉ sau 50 lần ra sân cho MU

Chấn thương của Thibaut Courtois khiến Lammens được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Tuy nhiên, anh chỉ có thể đẩy bóng từ cú sút của Pau Cubarsi đến đúng vị trí của Mikel Merino bên phía Tây Ban Nha, để cầu thủ đang khoác áo Arsenal ghi bàn quyết định ở trận tứ kết World Cup. Dư âm của mùa hè đáng quên đó đã kéo dài sang mùa giải năm nay, khi Lammens trở thành một phần trong hàng phòng ngự vô cùng mong manh của MU.

Một số bàn thua đáng lẽ Lammens có thể ngăn chặn bao gồm pha lập công của Tyrique George cho Everton, khi bóng đi vào góc gần. Trong trận gặp Fulham, cú sút của Calvin Bassey đi thẳng về phía Lammens, nhưng anh lại dùng chân cản phá và bóng bật vào người Lisandro Martinez trước khi đi vào lưới.

Lammens cũng từng lao ra khỏi khung thành thiếu hợp lý, tạo điều kiện để tiền đạo Evanilson của Bournemouth ghi bàn. Sau đó, anh chạm được cả hai tay vào cú sút phạt đền của Cole Palmer tại Stamford Bridge nhưng vẫn không thể cản phá. Đó không phải một sai lầm ngớ ngẩn, nhưng là tình huống mà những thủ môn hàng đầu phải cứu thua thành công.

Gần đây, Lammens liên tiếp mắc những sai lầm rõ ràng. Trong trận gặp Aston Villa, anh để lọt bóng qua hai chân ở bàn thua đầu tiên, sau đó bắt không dính bóng ở bàn thua thứ hai, tạo cơ hội cho Nicolas Jackson ghi bàn. Tiếp đến, Dominik Szoboszlai thực hiện cú đá phạt đưa bóng đi vào góc khung thành mà Lammens đang trấn giữ. Giữa tuần qua, thủ môn người Bỉ lại để rơi một quả tạt bổng tưởng chừng không quá nguy hiểm, tạo điều kiện cho Luis Suarez ghi bàn cho Sporting Lisbon.

Trong trận đấu với Brentford, tiền đạo Wilson tiếp tục đưa bóng qua người Lammens để ghi bàn thứ hai, trong khi những bàn thua còn lại xuất phát từ sự hỗn loạn của hàng phòng ngự MU.

HLV Erik Ten Hag từng kiên nhẫn đặt niềm tin vào Andre Onana ngay cả khi thủ thành người Cameroon liên tục mắc sai lầm. Giờ đây, Pochettino cũng đang đứng trước quyết định quan trọng về việc có tiếp tục sử dụng Lammens hay không.

Lammens được xem là thủ môn số 1 lâu dài của MU, nhưng đội chủ sân Old Trafford vẫn có thể giảm bớt áp lực cho anh trong giai đoạn lấy lại sự tự tin.