Gukesh trước đó ở ván mở màn đã rơi vào khủng hoảng thời gian (chỉ có 8 phút cho 13 nước cuối để chật vật thủ hòa), nhưng ván 3 này chính anh đẩy Sindarov vào thế ngàn cân treo sợi tóc khi chỉ còn vỏn vẹn 6 giây trước mốc kiểm tra thời gian đầu tiên ở nước thứ 40.

‘Đòn phủ đầu’ khai cuộc của Gukesh

Ván 3 kéo dài gần 5 giờ đồng hồ là cuộc đọ sức thực sự đầu tiên của trận tranh vương miện năm nay, nơi khả năng chuẩn bị lý thuyết khai cuộc siêu đẳng của Gukesh đụng độ bản lĩnh thép ứng phó tại trận của Sindarov.

Sindarov tiếp tục mở đầu bằng nước Tốt vua: 1.e4. Gukesh đáp lại bằng 1...e5, và hai bên đi vào hệ thống Berlin của phòng thủ Ruy Lopez.

Đến đây người ta có thể nghĩ câu chuyện sẽ lặp lại ván 1 nhưng Gukesh có một nước đi khác: 5...Be7! đưa Mã về e7, một lựa chọn ít phổ biến hơn dẫn tới biến thể Rio de Janeiro của phòng thủ Berlin.

Gukesh gần như thuộc lòng những gì mình đã chuẩn bị, anh đi cực nhanh 15 nước đầu tiên chỉ mất có 2 phút! Sindarov trong khi đó bắt đầu phải tính toán khá lâu và lần đầu tiên Gukesh giành được lợi thế thời gian tới gần 50 phút.

Sindarov chiếm ưu thế giữa áp lực thời gian

Đến nước 16...Qxd4, hai bên đổi Hậu đưa thế trận về cờ tàn Berlin (Berlin Endgame) đặc trưng nhưng có cấu trúc Tốt bất đối xứng.

Tưởng chừng Gukesh sẽ lấn lướt nhờ lợi thế thời gian đó, nhưng Sindarov lại chứng tỏ phong độ đang rất cao của mình ở các nước đi 24. b4 và đặc biệt là 29. f4: kiểm soát chặt các ô yếu bằng dâng Tốt cánh Hậu lên b4 và mở cột cánh Vua bằng đẩy Tốt f4 để chuẩn bị phản công.

Ở thời điểm này, máy tính đánh giá quân Trắng của Sindarov nhỉnh hơn, buộc Gukesh phải tìm ra những nước phòng thủ chính xác tuyệt đối để không bị vỡ trận.

Bước ngoặt cạn giờ của Sindarov, hai đòn phản kích tiếp theo của Gukesh

Đúng lúc đồng hồ của Sindarov bắt đầu báo động đỏ, Gukesh tung ra đòn đột phá trung tâm sắc lẹm 33...c5 và 34...d4, tạo ra một con Tốt thông cực kỳ nguy hiểm ở cột d (36...d3).

Dưới áp lực nghẹt thở, Sindarov để thời gian trôi xuống chỉ còn 8 giây ở nước 39 và thực hiện nước đi thứ 40. Rc1 để vượt qua mốc kiểm soát thời gian khi đồng hồ chỉ còn đúng 6 giây.

Tàn cờ êm ả Tượng khác màu

Sau khi mỗi bên được cộng thêm 30 phút từ nước 41 để kết thúc ván cờ, Sindarov bình tĩnh hóa giải áp lực. Hai bên đổi Xe ở nước 47 (47...Rxe1 48. f5+ Kxf5 49. Bxe1), đưa thế cờ về tàn cuộc Tượng khác màu (Sindarov còn Tượng ô đen, Gukesh- Tượng ô trắng).

Dù Gukesh vẫn còn Tốt thông d3 chờ phong Hậu, sự kiểm soát hoàn hảo của Vua và Tượng của Sindarov trên các ô đen khiến Tốt thông của Gukesh không thể tiến thêm. Hai kỳ thủ lặp lại nước đi từ nước 57 đến nước 60. Bd2 Kf3 để ký biên bản hòa.

Ván 3 Sindarov (quân Trắng), Gukesh (quân Đen):

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. O-O Nxe4 5. d4 Be7 6. Qe2 Nd6 7. Bxc6 bxc6 8. dxe5 Nf5 9. Qe4 g6 10. Nd4 Nxd4 11. Qxd4 d5 12. Nc3 Be6 13. Na4 Qb8 14. a3 Qb5 15. Be3 Qc4 16. b3 Qxd4 17. Bxd4 Bf5 18. Ra2 a5 19. f3 h5 20. Re1 g5 21. c3 Kd7 22. Nc5+ Bxc5 23. Bxc5 Rhb8 24. b4 axb4 25. cxb4 Ra4 26. Raa1 Ke6 27. Bd4 Bd3 28. Re3 Bc4 29. f4 gxf4 30. Rf3 Rba8 31. h3 Kf5 32. g3 Ke6 33. Kg2 c5 34. Bxc5 d4 35. Rxf4 Bd5+ 36. Kf2 d3 37. b5 Rxf4+ 38. gxf4 Bc4 39. Bb4 Bxb5 40. Rc1 c6 41. Ke3 Rg8 42. Ke4 f5+ 43. exf6 Rg2 44. Bc3 Re2+ 45. Kf3 c5 46. Re1 Bc6+ 47. Kg3 Rxe1 48. f5+ Kxf5 49. Bxe1 Kxf6 50. Kf4 Ke6 51. Ke3 Bb5 52. a4 Ba6 53. Kd2 Ke5 54. Bf2 Kf4 55. h4 Kg4 56. Kc3 Kf3 57. Be1 Ke2 58. Bd2 Kf3 59. Bg5 Ke2 60. Bd2 Kf3 1/2-1/2

* Sau một ngày nghỉ, trận đấu 14 ván tiếp tục với ván 4- Gukesh cầm quân Trắng, Sindarov quân Đen bắt đầu 21h tối nay (28/11) hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, bởi Gukesh sau thời gian sa sút phong độ đã lại cho thấy anh có thể chủ động tạo ra những khó khăn cho Sindarov, chứ không chỉ đơn thuần chống đỡ người thách đấu; và Sindarov cũng chứng minh rằng anh vẫn đang chơi rất mạnh ngay cả khi đồng hồ chỉ còn vài giây.