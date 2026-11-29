Điền kinh tiếp tục chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, trong đó đội tiếp sức nữ Hà Nội trở thành tâm điểm với tấm HCV nội dung 4x200m. Không chỉ cán đích đầu tiên, 4 cô gái Thủ đô còn thiết lập đồng thời kỷ lục quốc gia và kỷ lục Đại hội mới với thành tích 1 phút 34 giây 49.

Đội tiếp sức nữ Hà Nội thăng hoa trên đường chạy 4x200m khi giành HCV, đồng thời phá kỷ lục quốc gia và kỷ lục Đại hội (Ảnh: CTV Gia Cát)

Đội hình gồm Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phùng Thị Huệ, Nguyễn Thị Hằng và Hoàng Thị Minh Hạnh đã có màn phối hợp hiệu quả để hoàn thành phần thi với thời gian 1 phút 34 giây 49. Thành tích này giúp Hà Nội vượt qua kỷ lục quốc gia cũ 1 phút 34 giây 51 do chính đội Hà Nội thiết lập tại Giải vô địch quốc gia năm 2025 ở Đà Nẵng.

Đáng chú ý, các vận động viên của đoàn Hà Nội còn phá sâu kỷ lục Đại hội tồn tại từ năm 2014, khi đội Ninh Bình từng thiết lập thành tích 1 phút 36 giây 83.

Ở nội dung 4x200m nam, đội tuyển điền kinh CAND cũng tạo nên dấu ấn lớn khi giành HCV và phá kỷ lục quốc gia. Các vận động viên CAND hoàn thành phần thi với thời gian 1 phút 22 giây 86, vượt qua cột mốc cũ 1 phút 23 giây 59 do Hà Nội thiết lập tại Giải vô địch điền kinh quốc gia năm 2024.

Đội điền kinh CAND giành HCV và phá kỷ lục quốc gia (Ảnh: CTV Gia Cát)

Chưa dừng lại ở đó, đội tiếp sức CAND còn xô đổ kỷ lục Đại hội 1 phút 24 giây 64 do đội Ninh Bình xác lập năm 2014. Như vậy, chiến thắng ở nội dung 4x200m nam giúp các chân chạy CAND đồng thời thiết lập hai kỷ lục mới.

Trước đó, đường chạy 400m nam cũng chứng kiến bất ngờ lớn khi Lê Ngọc Phúc đánh bại Tạ Ngọc Tưởng, chủ nhân kỷ lục quốc gia. Chân chạy sinh năm 2002 cán đích đầu tiên với thành tích 46,65 giây, qua đó giành HCV cho đoàn Công an Nhân dân và phá kỷ lục Đại hội.

Lê Ngọc Phúc phá kỷ lục Đại hội với thành tích 46,65 giây ở nội dung 400m nam Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 (Ảnh: CTV Gia Cát)

Thành tích 46,65 giây của Ngọc Phúc đã vượt qua kỷ lục cũ 46,74 giây do Trần Đình Sơn (Hà Tĩnh) thiết lập năm 2018, khép lại 8 năm tồn tại của cột mốc này.