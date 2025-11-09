Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kết quả bóng đá Brentford - Newcastle: Ôm hận vì cú đúp và "độc chiêu" ném biên (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 11) Siêu phẩm mở điểm, bàn thắng đến từ pha dàn xếp ném biên và chấm phạt đền là những điểm nhấn của trận đấu này.

   

Đối đầu Brentford, Newcastle đã gặp nhiều khó khăn trước lối chơi quyết liệt của đội chủ nhà. Thậm chí ngay phút 24, "Chích chòe" phải chịu tổn thất nghiêm trọng khi Joelinton sớm rời sân vì chấn thương.

Brentford ngược dòng đánh bại Newcastle

Brentford ngược dòng đánh bại Newcastle

Tuy nhiên đến phút 28, bàn mở tỷ số bất ngờ đến với Newcastle. Harvey Barnes thực hiện động tác giả sút lừa qua 2 hậu vệ Brentford, trước khi dứt điểm tung lưới đội chủ nhà.

Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, Brentford dốc sức tấn công bằng những pha nhồi bóng bổng từ 2 cánh. Dù vậy, thủ môn Nick Pope và hàng thủ Newcastle vẫn thi đấu tập trung để bảo toàn mành lưới.

Bước sang hiệp 2, Brentford liên tiếp "nhồi" bóng bổng vào vòng cấm địa Newcastle, thậm chí tận dụng cả những pha ném biên, để rồi chiến thuật này đã phát huy hiệu quả. Phút 56, hàng thủ Newcastle hỗn loạn sau cú ném biên cực mạnh của Kayode, tạo điều kiện cho Kevin Schade đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Bàn thắng giúp Brentford hưng phấn hơn, trong khi dàn sao "Chích chòe" bộc lộ dấu hiệu thiếu kiềm chế. Phút 73, Dan Burn phạm lỗi với Ouattara trong vòng cấm địa. Trọng tài cho Brentford hưởng phạt đền, đồng thời rút thẻ vàng thứ 2 truất truyền thi đấu của Dan Burn. Trên chấm phạt đền, Igor Thiago dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1.

Khoảng thời gian còn lại, không những không tìm được bàn gỡ, Newcastle còn bất lực nhìn Igor Thiago hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-1 chung cuộc cho Brentford.

Chung cuộc: Brentford 3-1 Newcastle

Ghi bàn (kiến tạo):

Brentford: Schade 56' - Igor Thiago 78' (pen), 90+6'

Newcastle: Barnes 28'

Thẻ đỏ: Dan Burn 73'

Đội hình xuất phát:

Brentford: Kelleher, Hickey, Collins, Van den Berg, Kayode, Henderson, Yarmoliuk, Schade, Damsgaard, Ouattara, Thiago

Newcastle: Pope, Trippier, Botman, Thiaw, Burn, Bruno, Tonali, Joelinton, Murphy, Woltemade, Barnes

Thông số trận đấu

Kết quả bóng đá Brentford - Newcastle: Ôm hận vì cú đúp và "độc chiêu" ném biên (Ngoại hạng Anh) - 2 Brentford Newcastle Kết quả bóng đá Brentford - Newcastle: Ôm hận vì cú đúp và "độc chiêu" ném biên (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
15(7)
5(1)
Thời gian kiểm soát bóng
49%
51%
Phạm lỗi
10
13
Thẻ vàng
2
3
Thẻ đỏ
0
1
Việt vị
2
0
Phạt góc
6
2
Cứu thua
0
4
Theo Đỗ Anh

09/11/2025 21:55 PM (GMT+7)
