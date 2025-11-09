Kết quả bóng đá Crystal Palace - Brighton: Điểm nhấn quả penalty hụt (Ngoại hạng Anh)

Crystal Palace và Brighton biết rằng một thắng lợi sẽ khiến họ vượt bậc đáng kể trong cuộc đua tranh vé dự cúp châu Âu, trong đó Palace có thể vượt qua tới 4 đội nếu giành 3 điểm. Đội chủ nhà nhập trận mà không có Marc Guehi ở hàng thủ, trong khi Brighton không có xáo trộn gì nhưng Kaoru Mitoma tiếp tục dưỡng thương.

Mateta bỏ lỡ cơ hội đầu tiên của trận đấu ở phút thứ 3

Hai đội đá ăn miếng trả miếng ngay từ đầu và chỉ sau 10 phút thủ môn mỗi bên đều đã phải 1 lần cứu thua. Mateta có cơ hội tốt nhất ở phút thứ 3 với pha thoát xuống bên hành lang phải, nhưng lại dứt điểm vọt lên trời. Sau những tình huống nguy hiểm ban đầu, cả hai bên đều chơi chậm lại và tổ chức đội hình khá chặt chẽ nên số cơ hội cũng giảm đi.

Cuối hiệp 1, Welbeck mất bóng bên phần sân nhà và Palace có cơ hội phản công, nhưng Mateta lại chuyền sửa lưng Munoz. Đến lượt Brighton lỡ thời cơ, phút 45+1 họ cướp được bóng từ chân Wharton nhưng Minteh thực hiện một cú dứt điểm quá tệ hại.

Brighton khởi đầu tốt ở hiệp 2 và chỉ sau 1 phút Gomez đã đánh đầu cận thành rất nguy hiểm nhưng không thắng được Dean Henderson. Nhưng sang phút 55 Palace còn có một cơ hội rõ rệt hơn, Sarr đã đón bóng từ Wharton và có góc sút thuận lợi trong vòng cấm nhưng lại xử lý quá lề mề, cơ hội mất đi và sau đó Kamada cũng dứt điểm đi chệch cột dọc.

Rutter ăn thẻ vàng vì ngã vờ dù ban đầu câu được quả penalty cho Brighton

Sau khi Welbeck đệm hụt rất đáng tiếc phút 58 từ quả căng ngang ở phút 58 của Rutter, 4 phút sau Rutter câu được quả penalty cho Brighton trong pha tranh chấp với Canvot (người chơi trận ra mắt Premier League cho Palace), nhưng VAR đã minh oan cho Canvot khi anh chưa chạm vào cầu thủ của Brighton, khiến Rutter thậm chí bị thẻ vàng vì ăn vạ.

Hai đội tiếp tục có thời cơ nhưng đều xử lý hỏng ở những bước cuối khi đến gần vòng cấm đối phương. Hiệp 2 có 7 phút bù giờ và Palace suýt nữa đã có bàn thắng, Phút 90+6 Pino đã đá phạt cho Lerma đánh đầu để chính anh tung cú đá trái phá, nhưng Verbruggen bay người cản phá. 1 phút sau Pino đá phạt góc và Lacroix đã có cơ hội nhưng lại đánh đầu vọt xà.

Tỷ số trận đấu: Crystal Palace 0-0 Brighton.

Đội hình xuất phát:

Crystal Palace: Henderson; Richards, Canvot, Lacroix; Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Kamada, Sarr; Mateta.

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Baleba, Ayari, Gomez; Minteh, Welbeck, Rutter.