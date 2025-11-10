Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City rút ngắn cách biệt với Arsenal, Liverpool lại đứng dưới MU

Đại thắng của Man City đã đưa họ không những trở lại nhì bảng mà còn rút ngắn cách biệt với Arsenal.

   

5 trận đấu còn lại của vòng 11 Premier League đã được diễn ra nốt trong buổi tối Chủ nhật và trận cầu tâm điểm Man City - Liverpool đã kết thúc với chiến thắng 3-0 của Man City trên sân nhà Etihad.

Man City thắng thuyết phục trong trận gặp Liverpool để đòi lại ngôi nhì bảng

Man City thắng thuyết phục trong trận gặp Liverpool để đòi lại ngôi nhì bảng

Các bàn thắng của Erling Haaland và Nico Gonzalez đã mang về 3 điểm cho "The Citizens", đội đã đòi lại ngôi nhì bảng của Chelsea và chỉ còn kém Arsenal 4 điểm sau khi Arsenal đã bị Sunderland cầm hòa tối thứ Bảy. Trong khi đó, Liverpool thua đậm khiến họ rơi xuống tận thứ 8, họ đã bằng hiệu số với MU nhưng ghi ít hơn 1 bàn.

Trước khi Man City đụng độ Liverpool, Crystal Palace có màn tiếp đón Brighton trong trận đấu mà đội thắng có khả năng sẽ vượt một loạt đối thủ trong cuộc đua top 5. Nhưng sự vô duyên của các chân sút hai đội đã khiến tỷ số 0-0 xảy ra.

Không chỉ cầm chân nhau, hai đội còn tụt bậc bởi ở trận đấu cùng giờ, Aston Villa đã đại thắng Bournemouth 4-0 để vươn lên bằng điểm với chính bại tướng của mình. Trận thua khiến Bournemouth bị đẩy xuống thứ 9, trong khi Palace tụt xuống thứ 10 và Brighton rơi hẳn xuống nửa dưới BXH.

Brighton giờ đã bằng điểm Brentford, đội vừa thắng ngược rất ấn tượng 3-1 trước Newcastle, và Brighton chỉ xếp trên nhờ hiệu số, ngay trước thềm trận gặp giữa hai đội ở vòng sau. 

Cuộc chiến top 5 tiếp tục hấp dẫn khi lúc này cả đội xếp thứ 13 là Everton cũng chỉ cách vị trí thứ 5 (Tottenham) có đúng 1 trận thắng. Và vòng 12 sẽ có trận derby Bắc London, trận đấu mà Tottenham có thể sẽ khiến Arsenal bị những đội xếp sau tiếp theo rút ngắn cách biệt.

Trong khi đó, thất bại trước Brentford đã khiến Newcastle tụt xuống tận thứ 14 với 12 điểm, hơn khu vực xuống hạng có 2 điểm. Fan Newcastle giờ đã hết khí thế để hả hê về sự tịt ngòi của Alexander Isak ở Liverpool, khi đội chủ sân St. James Park đã thua tới 3/5 vòng đấu gần nhất.

Newcastle đang đứng gần khu vực xuống hạng

Newcastle đang đứng gần khu vực xuống hạng

Newcastle thậm chí có thể đứng thấp hơn nữa nếu không vì Leeds thua 1-3 trước Nottingham Forest tại City Ground. 2 bàn thắng quan trọng trong hiệp 2 đã giúp HLV Sean Dyche có chiến thắng đầu tay tại Premier League với đội bóng mới, họ vẫn chưa thoát khỏi nhóm xuống hạng nhưng lúc này họ chỉ còn kém Newcastle 1 trận thắng.

BXH Premier League sau vòng 11

BXH Premier League sau vòng 11

Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/11/2025 00:35 AM (GMT+7)
