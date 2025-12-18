MU gửi đơn lên FIFA, phản đối LĐBĐ Morocco giữ chân ngôi sao của mình

⚖️ Luật FIFA và "nạn nhân" của lịch thi đấu

Tâm điểm của vụ tranh cãi nằm ở quy định nhả người của FIFA cho giải vô địch các quốc gia châu Phi (AFCON). Theo luật, các CLB phải trả cầu thủ về ĐTQG 7 ngày trước trận mở màn của đội tuyển đó. Với Morocco (nước chủ nhà AFCON), trận ra quân gặp Comoros diễn ra vào ngày 21/12, đồng nghĩa thời hạn nhả người bắt đầu từ ngày 15/12.

Mazraoui không thể ra sân trong trận gặp Bournemouth vì lịch thi đấu thay đổi bất ngờ

Trớ trêu thay, trận đấu giữa MU và Bournemouth ban đầu dự kiến đá vào thứ bảy đã bị dời lịch sang tối thứ hai (đúng ngày 15/12) vì lý do phát sóng truyền hình. Sự thay đổi nằm ngoài tầm kiểm soát này đã đẩy trận đấu lọt vào "khung giờ cấm", khiến Mazraoui trở thành cầu thủ bất hợp lệ nếu không có sự cho phép đặc biệt.

Man Utd cho rằng họ bị trừng phạt oan uổng bởi lịch thi đấu của nhà đài. Các quan chức Old Trafford đã gửi yêu cầu lên FIFA mong nhận được sự linh động, nhưng cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới đã bác bỏ đơn khiếu nại, đứng về phía Morocco để bảo vệ tính nghiêm minh của quy chế.

🌍 Tiêu chuẩn kép: Morocco cứng rắn, Cameroon và Bờ Biển Ngà linh động

Sự thất vọng của MU càng tăng cao khi nhìn sang các trường hợp tương tự. Trong khi Morocco kiên quyết bắt Mazraoui về tập trung (dù chỉ để tập luyện), thì các liên đoàn khác lại tỏ ra hợp tác hơn nhiều.

Nhờ các cuộc đàm phán mang tính xây dựng, Man Utd đã giữ chân thành công Bryan Mbeumo (Cameroon) và Amad Diallo (Bờ Biển Ngà) để họ thi đấu xong trận gặp Bournemouth mới phải lên đường. Sự tương phản này khiến ban lãnh đạo Quỷ đỏ cảm thấy Morocco đã quá cứng nhắc, ưu tiên một buổi tập hơn là một trận đấu quan trọng tại Premier League của cầu thủ.

Đáng chú ý, bản thân Mazraoui vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp tuyệt đối. Anh tập luyện cùng MU cả tuần và chỉ rời đi vào tối Chủ nhật theo lệnh triệu tập mà không hề phàn nàn.

HLV Amorim sẽ phải chạm trán Aston Villa với hàng phòng ngự sứt mẻ

📉 Hệ quả tàn khốc: Hàng thủ chắp vá và trận hòa 4-4

Việc mất Mazraoui vào phút chót là đòn giáng mạnh vào toan tính của Ruben Amorim, trong bối cảnh Matthijs de Ligt và Harry Maguire đang chấn thương. HLV người Bồ Đào Nha buộc phải "ném" hai tài năng trẻ Leny Yoro và Ayden Heaven vào trận địa khốc liệt.

Kết quả là một màn trình diễn phòng ngự hỗn loạn. Dù hàng công chơi tốt và dẫn trước 3 lần, sự non nớt nơi hàng thủ khiến MU bị gỡ hòa liên tục và chấp nhận tỷ số 4-4.

Sau trận đấu, HLV Amorim không giấu được sự thất vọng: "Thật sự rất thất vọng. Đó là một trận đấu điên rồ... Chúng tôi đã thống trị và tạo ra nhiều cơ hội. Lẽ ra kết quả phải khác đi. Người hâm mộ muốn thấy đội bóng chơi đẹp, chúng tôi đã làm được, nhưng chúng tôi cần lạnh lùng hơn để kết liễu trận đấu".

🔮 Tương lai u ám trước mắt

Vụ việc Mazraoui chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày gian nan. Sau trận đấu này, cả Mbeumo và Amad Diallo cũng đã chính thức rời đội để dự AFCON. Với đội hình sứt mẻ nghiêm trọng, Ruben Amorim sẽ phải đối mặt với thử thách cực đại khi chạm trán Aston Villa, đội bóng đang có phong độ rất cao trong trận đấu tiếp theo.