Man City "hành xác" 4 trận/10 ngày, Arsenal hưởng lợi đua vô địch Ngoại hạng Anh

Atlético de Madrid vs Arsenal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
Logo Arsenal - ARS Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
Logo Freiburg - SCF Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Leeds United vs Burnley
Logo Leeds United - LEE Leeds United
Logo Burnley - BUR Burnley
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Nantes vs Olympique Marseille
Logo Nantes - NAN Nantes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
Bayern Munich vs Heidenheim
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
Brentford vs West Ham United
Logo Brentford - BRE Brentford
Logo West Ham United - WHU West Ham United
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
Logo Sunderland - SUN Sunderland
Valencia vs Atlético de Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Lorient
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
Logo Lorient - FCL Lorient
Como vs Napoli
Logo Como - COM Como
Logo Napoli - NAP Napoli
Arsenal vs Fulham
Logo Arsenal - ARS Arsenal
Logo Fulham - FUL Fulham
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
Metz vs Monaco
Logo Metz - MET Metz
Logo Monaco - ASM Monaco
Atalanta vs Genoa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
Logo Genoa - GEN Genoa
Osasuna vs Barcelona
Logo Osasuna - OSA Osasuna
Logo Barcelona - BAR Barcelona
Nice vs Lens
Logo Nice - NIC Nice
Logo Lens - RCL Lens
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
Logo Milan - MIL Milan
Manchester United vs Liverpool
Logo Manchester United - MUN Manchester United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Logo Juventus - JUV Juventus
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Logo Real Betis - BET Real Betis
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Logo Freiburg - SCF Freiburg
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
Logo Parma - PAR Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
Logo Rennes - REN Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Logo Chelsea - CHE Chelsea
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Logo Cremonese - CRE Cremonese
Logo Lazio - LAZ Lazio
Roma vs Fiorentina
Logo Roma - ROM Roma
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
Everton vs Manchester City
Logo Everton - EVE Everton
Logo Manchester City - MCI Manchester City
Man City "hành xác" 4 trận/10 ngày, Arsenal hưởng lợi đua vô địch Ngoại hạng Anh

Premier League 2025-26 Manchester City Arsenal

Cuộc đua tới ngôi vương Ngoại hạng Anh xuất hiện bước ngoặt mới khi Man City phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc trong giai đoạn nước rút.

   

Man City đối mặt lịch thi đấu “hành xác”

Chuỗi trận dày đặc của Man City rơi đúng vào giai đoạn then chốt của mùa giải, khi trận chung kết FA Cup với Chelsea được xếp vào ngày 16/5. Đội chủ sân Etihad đã xin cơ chế đặc cách để dời trận sân nhà gặp Crystal Palace và chuyến làm khách tới sân Vitality của Bournemouth.

Cuộc đua vô địch giữa Man City và Arsenal&nbsp;đang bước vào giai đoạn gay cấn

Cuộc đua vô địch giữa Man City và Arsenal đang bước vào giai đoạn gay cấn

Theo BBC, phương án ưu tiên của Man City là đá với Bournemouth trước để giãn lịch thi đấu thành 3 trận trong vòng 8 ngày thay vì 7, qua đó giảm tải áp lực thể lực lẫn tinh thần từ lịch thi đấu khắc nghiệt. Tuy nhiên, tờ Mirror cho biết đề xuất này nhiều khả năng không được ban tổ chức Ngoại hạng Anh chấp thuận, buộc đoàn quân của HLV Pep Guardiola phải bước vào lịch thi đấu cực nặng với 4 trận trong 10 ngày (9-19/5).

Theo quy định hiện hành của Ngoại hạng Anh, trận Man City gặp Crystal Palace trên sân nhà phải được ưu tiên vào ngày 13/5, tức chỉ 3 ngày trước trận chung kết FA Cup. Việc sắp xếp lại lịch càng trở nên phức tạp khi UEFA không muốn lịch thi đấu xung đột với hành trình của Crystal Palace tại Europa Conference League.

Sau khi các cuộc đàm phán đổ vỡ, Man City sẽ phải thi đấu theo lịch “Thứ Tư - Thứ Bảy - Thứ Ba”, đồng nghĩa với việc họ hành quân tới sân của Bournemouth chỉ 48 giờ sau khi rời Wembley.

Tình hình càng trở nên đáng lo khi Man City đang chịu ảnh hưởng bởi làn sóng chấn thương, với hai trụ cột Ruben Dias và Rodri phải ngồi ngoài.

Pep Guardiola lo ngại

Sau chiến thắng 2-1 trước Southampton ở bán kết FA Cup hôm 25/4, Pep Guardiola thừa nhận viễn cảnh Man City phải đá 5 trận cuối Ngoại hạng Anh chỉ trong vòng 3 tuần là “khủng khiếp”.

Thời gian (theo giờ địa phương) Arsenal Man City Vòng
29/4 Atletico Madrid (sân khách) Bán kết Champions League
2/5 Fulham (sân nhà) Vòng 35 Ngoại hạng Anh
4/5 Everton (sân khách)
5/5 Atletico Madrid (sân nhà) Bán kết Champions League
9/5 Brentford (sân nhà) Vòng 36 Ngoại hạng Anh
10/5 West Ham (sân khách)
13/5 Crystal Palace (sân nhà) Đá bù Ngoại hạng Anh
16/5 Chelsea Chung kết FA Cup
17/5 Burnley (sân nhà) Vòng 37 Ngoại hạng Anh
19/5 Bournemouth (sân khách)
24/5 Crystal Palace (sân khách) Aston Villa (sân nhà) Vòng 38 Ngoại hạng Anh

Các trận đấu dự kiến còn lại của Arsenal và Man City trên mọi đấu trường

Chia sẻ với truyền thông, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh tầm quan trọng của chiều sâu đội hình: “Đó là lý do tôi cần cả đội hình. Những tuần cuối này, khi phải sử dụng gần như một đội hình liên tục, chúng tôi cần tất cả, tốt hay chưa tốt cũng không quan trọng, vì ai cũng sẽ phải góp mặt”.

Ông cũng chỉ ra thách thức về thể lực khi lịch thi đấu dày đặc: “Bạn không thể chơi với tần suất ba ngày một trận mà chỉ dùng một nhóm cầu thủ, điều đó là không thể. Cần xoay tua hợp lý, mọi người phải tiến lên một bước. Tất nhiên, tôi sẽ đòi hỏi nhiều hơn từ một số người, tôi muốn nhiều hơn nữa”.

Man City đang nắm lợi thế sít sao trong cuộc đua vô địch. Đội chủ sân Etihad từng tạm vươn lên dẫn đầu bảng nhờ chiến thắng 1-0 trên sân của Burnley cách đây chưa lâu, trước khi Arsenal tái lập khoảng cách 3 điểm bằng thắng lợi tối thiểu trước Newcastle. Dù vậy, đoàn quân của Pep Guardiola vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu và hiểu rằng chỉ cần toàn thắng 5 trận còn lại, họ sẽ có cơ hội lớn chạm tay vào chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ 7 trong 10 năm.

Pep Guardiola thừa nhận áp lực đang bào mòn thể lực đội bóng của ông: “Trận gặp Arsenal tiêu tốn rất nhiều cảm xúc, điều đó là bình thường. Ba ngày sau lại đá tiếp, rồi lại ba ngày nữa. Các cầu thủ thực sự kiệt sức. Di chuyển liên tục, mặt sân dày ở Wembley… vẫn còn rất nhiều điều khiến tôi phải suy nghĩ”.

Arsenal phải nắm bắt cơ hội

Theo lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, Arsenal sẽ tiếp đón Fulham trên sân nhà, trước khi Man City trở lại Ngoại hạng Anh với chuyến làm khách trên sân của Everton. Đây là cơ hội để “Pháo thủ” gây áp lực lên đối thủ.

Arsenal của Arteta&nbsp;cần tận dụng lợi thế lịch thi đấu cuối mùa

Arsenal của Arteta cần tận dụng lợi thế lịch thi đấu cuối mùa

Với việc Man City chỉ thắng Burnley tối thiểu 1-0 hôm 23/4, Arsenal phần nào được nới lỏng áp lực và có thể tập trung tối đa vào việc giành chiến thắng.

Arteta cũng cho rằng cuộc đua có thể được quyết định bởi những cú sảy chân hơn là hiệu số: “Hãy chờ xem điều gì xảy ra, đây là Premier League. Để thắng một trận đấu ở giải đấu này là cực kỳ khó. Lịch thi đấu của cả hai đội đều rất nặng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị từng trận và cải thiện từ những gì đã xảy ra”.

Thực tế, Arsenal không cần quá bận tâm tới hiệu số lúc này. Nếu thắng Fulham, “Pháo thủ” sẽ tạo ra khoảng cách 6 điểm với Man City. Những phép tính về hiệu số có thể để sau. Nếu cả hai tiếp tục toàn thắng, yếu tố này mới thực sự trở thành then chốt.

Ở giai đoạn cuối, Arsenal vẫn có cơ hội cải thiện chỉ số bàn thắng khi gặp Burnley, trước khi chạm trán Crystal Palace ở vòng hạ màn, thời điểm “Đại bàng” có thể bị phân tâm bởi chung kết Europa Conference League.

Nhưng trước mắt, nhiệm vụ của Arsenal rất rõ ràng là chiến thắng. Điều tưởng như đơn giản ấy lại không hề chắc chắn với một đội chỉ thắng 2 trong 7 trận gần nhất và gặp vấn đề lớn trong khâu ghi bàn.

Áp lực vẫn còn đó, và nếu mùa giải lại kết thúc trong tiếc nuối, những chỉ trích là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, Arsenal vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế.

Hai chiến thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh trước khi Man City thi đấu trở lại, và câu chuyện hiệu số có thể sẽ trở nên… không còn quan trọng.

Theo Sỹ Ánh

29/04/2026 16:11 PM (GMT+7)
