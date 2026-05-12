Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh nếu không có VAR: Arsenal mất lợi thế đua vô địch

Đua vô địch đảo chiều nếu không có VAR

Arsenal đã được hưởng lợi từ một quyết định VAR gây tranh cãi khi trọng tài từ chối bàn gỡ hòa muộn của West Ham hôm 10/5, qua đó giúp “Pháo thủ” tiếp tục nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Và có lẽ người hâm mộ sẽ không quá bất ngờ khi biết rằng, trong một thế giới không tồn tại VAR, “Pháo thủ” sẽ ở vào tình thế khó khăn hơn đáng kể.

Bàn gỡ hòa của West Ham không được công nhận vì VAR xác định Pablo phạm lỗi với David Raya

Theo dữ liệu từ AceOdds, Arsenal vẫn sẽ dẫn đầu bảng xếp hạng nếu loại bỏ các tác động từ VAR, nhưng khoảng cách sẽ sít sao hơn rất nhiều so với thực tế. Thay vì tạo ra cách biệt 5 điểm với Man City, đội vẫn còn 1 trận chưa đấu, Arsenal sẽ chỉ hơn đối thủ đúng 1 điểm.

Điều đó đồng nghĩa đoàn quân của HLV Pep Guardiola hoàn toàn có thể tự quyết ngôi vô địch nếu thắng trận đá bù, qua đó tạo lợi thế 2 điểm trước 2 vòng cuối.

MU vẫn giữ nguyên vị trí thứ ba với đúng 65 điểm. Tuy nhiên, vị trí thứ tư sẽ thuộc về cái tên đầy bất ngờ là Brighton, đội hiện chỉ đứng thứ bảy. “Chim mòng biển” sẽ tăng thêm 7 điểm và leo 3 bậc nếu không có VAR, qua đó chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Đồng hành cùng Brighton trong top 5 sẽ là Bournemouth, đội tăng 1 bậc và có thêm 5 điểm. Hai đại diện vùng duyên hải phía Nam nước Anh sẽ vượt lên thay thế Aston Villa và Liverpool. Đáng chú ý, Liverpool là một trong những CLB hưởng lợi nhiều nhất từ VAR mùa này khi sẽ tụt từ vị trí thứ tư xuống thứ bảy nếu bỏ công nghệ hỗ trợ trọng tài.

Đội nào hưởng lợi nhiều nhất từ VAR?

Everton và Fulham đều tăng 2 bậc để chiếm các vị trí thứ tám và thứ chín. Đáng chú ý, Everton không nhận được bất kỳ quyết định VAR đảo chiều có lợi nào trong mùa giải.

Trong khi đó, Chelsea tụt xuống thứ 10 nếu không có VAR, sau khi được hưởng tới 9 quyết định thay đổi có lợi, nhiều nhất Ngoại hạng Anh mùa này. Brentford cũng là đội chịu ảnh hưởng tiêu cực nếu thiếu sự hỗ trợ từ VAR khi mất 5 điểm và rơi 3 bậc.

Newcastle sẽ leo lên vị trí thứ 12, còn Leeds United tăng 3 bậc lên hạng 13 và thậm chí đã sớm thoát khỏi cuộc chiến trụ hạng nếu không có VAR can thiệp. Sunderland sẽ tụt xuống dưới đại kình địch Newcastle ở vị trí thứ 14, kém hơn 6 điểm so với bảng xếp hạng hiện tại.

Tottenham chắc chắn có lý do để cảm thấy tiếc nuối khi vẫn phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Nếu không có VAR, “Gà trống” sẽ đứng thứ 15, an toàn ngoài khu vực nguy hiểm và nhiều hơn hiện tại 4 điểm.

Điều này xuất phát từ việc VAR đã can thiệp đảo ngược 6 quyết định bất lợi cho Tottenham mùa này, trong khi 4 tình huống lại mang có lợi cho đội bóng thành London.

Ở chiều ngược lại, Crystal Palace và Nottingham Forest sẽ bị kéo xuống gần nhóm cầm đèn đỏ khi cùng tụt 2 bậc nếu không có VAR.

Dẫu vậy, với West Ham, Burnley và Wolves, VAR hay không VAR cũng không đủ để cứu họ khỏi khu vực xuống hạng.

Dù vậy, West Ham ít nhất vẫn còn hy vọng nếu không có VAR, khi họ chỉ kém Nottingham Forest 1 điểm và đá bằng số trận, thay vì kém Tottenham 2 điểm như hiện tại.