Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh nếu không có VAR: Arsenal mất lợi thế đua vô địch

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Real Betis vs Elche
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Osasuna vs Atlético de Madrid
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Manchester City vs Crystal Palace
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Alavés vs Barcelona
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Madrid vs Real Oviedo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Aston Villa vs Liverpool
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Freiburg vs RB Leipzig
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayern Munich vs Köln
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Köln - KOE Köln
-
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Juventus vs Fiorentina
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Pisa vs Napoli
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Lazio
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
PVF-CAND vs Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Manchester United vs Nottingham Forest
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Inter Milan vs Hellas Verona
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs West Ham United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Atlético de Madrid vs Girona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Barcelona vs Real Betis
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Sevilla vs Real Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Nantes vs Toulouse
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Olympique Marseille vs Rennes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Lyonnais vs Lens
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh nếu không có VAR: Arsenal mất lợi thế đua vô địch

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal Manchester City

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh nếu không có sự can thiệp của VAR đã được hé lộ, với Man City chiếm ưu thế trước Arsenal trong cuộc đua vô địch.

   

Đua vô địch đảo chiều nếu không có VAR

Arsenal đã được hưởng lợi từ một quyết định VAR gây tranh cãi khi trọng tài từ chối bàn gỡ hòa muộn của West Ham hôm 10/5, qua đó giúp “Pháo thủ” tiếp tục nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Và có lẽ người hâm mộ sẽ không quá bất ngờ khi biết rằng, trong một thế giới không tồn tại VAR, “Pháo thủ” sẽ ở vào tình thế khó khăn hơn đáng kể.

Bàn gỡ hòa của West Ham&nbsp;không được công nhận vì VAR xác định Pablo phạm lỗi với David Raya

Bàn gỡ hòa của West Ham không được công nhận vì VAR xác định Pablo phạm lỗi với David Raya

Theo dữ liệu từ AceOdds, Arsenal vẫn sẽ dẫn đầu bảng xếp hạng nếu loại bỏ các tác động từ VAR, nhưng khoảng cách sẽ sít sao hơn rất nhiều so với thực tế. Thay vì tạo ra cách biệt 5 điểm với Man City, đội vẫn còn 1 trận chưa đấu, Arsenal sẽ chỉ hơn đối thủ đúng 1 điểm.

Điều đó đồng nghĩa đoàn quân của HLV Pep Guardiola hoàn toàn có thể tự quyết ngôi vô địch nếu thắng trận đá bù, qua đó tạo lợi thế 2 điểm trước 2 vòng cuối.

MU vẫn giữ nguyên vị trí thứ ba với đúng 65 điểm. Tuy nhiên, vị trí thứ tư sẽ thuộc về cái tên đầy bất ngờ là Brighton, đội hiện chỉ đứng thứ bảy. “Chim mòng biển” sẽ tăng thêm 7 điểm và leo 3 bậc nếu không có VAR, qua đó chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Đồng hành cùng Brighton trong top 5 sẽ là Bournemouth, đội tăng 1 bậc và có thêm 5 điểm. Hai đại diện vùng duyên hải phía Nam nước Anh sẽ vượt lên thay thế Aston Villa và Liverpool. Đáng chú ý, Liverpool là một trong những CLB hưởng lợi nhiều nhất từ VAR mùa này khi sẽ tụt từ vị trí thứ tư xuống thứ bảy nếu bỏ công nghệ hỗ trợ trọng tài.

Đội nào hưởng lợi nhiều nhất từ VAR?

Everton và Fulham đều tăng 2 bậc để chiếm các vị trí thứ tám và thứ chín. Đáng chú ý, Everton không nhận được bất kỳ quyết định VAR đảo chiều có lợi nào trong mùa giải.

Trong khi đó, Chelsea tụt xuống thứ 10 nếu không có VAR, sau khi được hưởng tới 9 quyết định thay đổi có lợi, nhiều nhất Ngoại hạng Anh mùa này. Brentford cũng là đội chịu ảnh hưởng tiêu cực nếu thiếu sự hỗ trợ từ VAR khi mất 5 điểm và rơi 3 bậc.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh nếu không có VAR: Arsenal mất lợi thế đua vô địch - 2

Newcastle sẽ leo lên vị trí thứ 12, còn Leeds United tăng 3 bậc lên hạng 13 và thậm chí đã sớm thoát khỏi cuộc chiến trụ hạng nếu không có VAR can thiệp. Sunderland sẽ tụt xuống dưới đại kình địch Newcastle ở vị trí thứ 14, kém hơn 6 điểm so với bảng xếp hạng hiện tại.

Tottenham chắc chắn có lý do để cảm thấy tiếc nuối khi vẫn phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Nếu không có VAR, “Gà trống” sẽ đứng thứ 15, an toàn ngoài khu vực nguy hiểm và nhiều hơn hiện tại 4 điểm.

Điều này xuất phát từ việc VAR đã can thiệp đảo ngược 6 quyết định bất lợi cho Tottenham mùa này, trong khi 4 tình huống lại mang có lợi cho đội bóng thành London.

Ở chiều ngược lại, Crystal Palace và Nottingham Forest sẽ bị kéo xuống gần nhóm cầm đèn đỏ khi cùng tụt 2 bậc nếu không có VAR.

Dẫu vậy, với West Ham, Burnley và Wolves, VAR hay không VAR cũng không đủ để cứu họ khỏi khu vực xuống hạng.

Dù vậy, West Ham ít nhất vẫn còn hy vọng nếu không có VAR, khi họ chỉ kém Nottingham Forest 1 điểm và đá bằng số trận, thay vì kém Tottenham 2 điểm như hiện tại.

Arsenal tiến gần cú đúp lịch sử: Cảm hứng Arteta, chờ phá dớp "kẻ về nhì"
Arsenal tiến gần cú đúp lịch sử: Cảm hứng Arteta, chờ phá dớp "kẻ về nhì"

Trong hành trình đưa Arsenal tiến sát cú đúp danh hiệu lịch sử, Mikel Arteta đã biến tập thể từng đầy lo âu thành "cỗ máy" chiến thắng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/05/2026 05:53 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN