Malaysia nguy cơ bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3 vì gian lận: Lý do dàn sao mạo hiểm nhập tịch

Cơn địa chấn mang tên Malaysia đang khiến làng túc cầu Đông Nam Á rung chuyển dữ dội những ngày vừa qua. Sau khi FIFA công bố bản án kỷ luật chính thức, nền bóng đá Malaysia, đối mặt với nhiều bất trắc phía trước.

Dàn sao nhập tịch Malaysia toát mồ hôi với án phạt từ FIFA

Theo thông báo được FIFA phát đi, FAM bị kết luận đã “cố ý làm sai lệch và giả mạo hồ sơ nhân thân” của 7 cầu thủ gốc nước ngoài trong quá trình nhập tịch. Các giấy tờ mà FAM nộp lên FIFA, từ giấy khai sinh của ông bà đến chứng nhận nơi sinh, đều bị chỉnh sửa để hợp thức hóa quốc tịch Malaysia cho những cái tên vốn có gốc gác tại Argentina, Tây Ban Nha, Brazil và Hà Lan.

Cơ quan điều tra của FIFA xác định không một ai trong số 7 cầu thủ này đủ điều kiện mang quốc tịch Malaysia, đồng thời khẳng định FAM đã “vi phạm nghiêm trọng Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA 2025” liên quan đến hành vi làm giả tài liệu.

Án phạt chính thức giáng xuống FAM.

Hệ quả là FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương hơn 11 tỷ đồng), còn 7 cầu thủ liên quan mỗi người phải nộp 2.000 franc Thụy Sĩ phạt gần 70 triệu đồng và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Nếu đơn kháng cáo từ FAM không thành công, đây gần như sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp đối với nhiều người trong số này, những cầu thủ đang ở độ tuổi sung mãn, thậm chí có người còn là trụ cột của các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu và Nam Mỹ.

Trước sức ép khổng lồ, nhóm cầu thủ nhập tịch này lập tức “chạy đua với thời gian” nhằm cứu vãn sự nghiệp. Theo truyền thông Argentina, tiền đạo Rodrigo Holgado, người đang khoác áo America de Cali đã cùng người đại diện bay đến Malaysia chỉ vài giờ sau khi án phạt được công bố, với hy vọng tìm giải pháp trước hạn kháng cáo.

Tại Johor Bahru, nhiều cổ động viên địa phương cho biết họ nhìn thấy Holgado đi cùng Facundo Garcés, Imanol Machuca và Gabriel Palmero, tất cả đều trong tâm thế lo lắng. Trong khi đó, trung vệ Garcés còn nỗ lực tìm kiếm giấy tờ chứng minh “gốc gác Malaysia từ đời cụ cố” nhằm biện minh cho hồ sơ bị FIFA bác bỏ, hành động bị giới chuyên môn đánh giá là vô vọng.

Có 7 ngôi sao nhập tịch Malaysia bị FIFA tuyên án phạt

Bóng đá Malaysia có sức hút thế nào?

Chứng kiến tình cảnh khổ sở của các ngôi sao lớn, từ đây một câu hỏi được đặt ra vì sao những cầu thủ có năng lực thực sự, đang thi đấu ở những giải đấu hàng đầu thế giới, lại chấp nhận mạo hiểm, lách luật để khoác áo một đội tuyển đang ngụp lặn ở vùng trũng Đông Nam Á?

Malaysia, sau thất bại ê chề tại ASEAN Cup 2024, bị loại ngay từ vòng bảng và đối mặt khủng hoảng niềm tin, vốn không phải là bến đỗ hấp dẫn. “Hổ Mã Lai” khi ấy bị chê bai là thiếu định hướng, rối loạn trong nội bộ và đứng ngoài top 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Với nền tảng ấy, việc những cái tên máu mặt như João Figueiredo, Jon Irazabal hay Hector Hevel đồng ý nhập tịch để khoác áo Malaysia khiến dư luận không khỏi hoài nghi.

Lý do dần hé lộ sau các cuộc điều tra báo chí. Theo tờ The Star của Malaysia, Thái tử bang Johor – Tunku Ismail Sultan Ibrahim (TMJ), cựu Chủ tịch FAM và hiện là ông chủ của CLB Johor Darul Ta’zim (JDT), chính là “kiến trúc sư trưởng” đứng sau chiến dịch nhập tịch rầm rộ này. Từ cuối năm 2024, TMJ đã tái lập ảnh hưởng tại FAM, trực tiếp chỉ đạo bộ phận tuyển trạch quốc tế và xây dựng “chương trình nhập tịch quy mô lớn” nhằm nâng tầm tuyển Malaysia trong thời gian ngắn.

Thái tử Tunku Ismail luôn ấp ủ kế hoạch chiêu mộ cầu thủ ngoại để nâng tầm bóng đá Malaysia.

Phía sau “núi tiền” đầy cám dỗ với các ngôi sao nhập tịch

Vẫn theo The Star, để thuyết phục các cầu thủ nước ngoài đồng ý khoác áo Malaysia, TMJ không tiếc chi tiêu mạnh tay. Ông được cho là đưa ra những khoản lót tay lên đến hàng triệu USD, cùng với lời hứa về mức lương và chế độ đãi ngộ thuộc hàng cao nhất châu Á nếu họ đồng ý nhập tịch và sau đó gia nhập JDT.

Nhiều nguồn tin còn khẳng định, đây là chiến lược “song hành” giữa FAM và JDT, trong đó đội bóng Johor đóng vai trò “bến đỗ an toàn” cho những cầu thủ mới nhập tịch, vừa giúp họ ổn định tài chính, vừa bảo đảm suất lên tuyển.

Không ít người so sánh chiến lược của TMJ với mô hình mà tỷ phú Erick Thohir áp dụng ở Indonesia. Giai đoạn 2022–2024, Thohir đã khởi xướng dự án nhập tịch cho dàn cầu thủ gốc Hà Lan, chi mức lót tay từ 1 đến 3 triệu USD mỗi người, thậm chí cầu thủ có danh tiếng còn nhận đến 5 triệu USD. Tuy nhiên, nếu như Indonesia xây dựng chương trình này dựa trên cơ sở pháp lý minh bạch và được FIFA phê chuẩn, thì Malaysia lại chọn con đường tắt, bị phanh phui làm sai lệch giấy tờ một số cầu thủ để rút ngắn quy trình. Và đó chính là điểm sụp đổ.

Chính Hevel, 1 trong 7 cầu thủ bị cấm thi đấu, đã vô tình xác nhận điều này trên trang cá nhân: “Rất nhiều cầu thủ ngoại đồng ý khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia vì cơ hội gia nhập JDT, một trong những đội hàng đầu châu Á. Tôi từng tập cùng JDT và cảm thấy đây là cơ hội tốt cho sự nghiệp”.

Phải chăng đồng tiền che mờ lý trí?

Lời thú nhận của Hevel chứng minh sức hút từ đồng tiền và viễn cảnh thi đấu ở một CLB giàu có khiến họ chấp nhận đánh cược cả danh tiếng. Với họ, lời mời từ Malaysia là “tấm vé thông hành” đến môi trường tài chính phồn thịnh, nơi mức lương, thưởng và các hợp đồng thương mại béo bở vượt xa những gì họ có thể nhận tại châu Âu hay Nam Mỹ.

Hevel và các đồng đội đối diện nguy cơ mất sự nghiệp sớm.

Tuy nhiên, cái giá giờ đây trở nên quá đắt. Khi FIFA ra án phạt, các CLB chủ quản của nhóm cầu thủ này tại Argentina, Colombia và Tây Ban Nha đồng loạt ra thông báo tạm đình chỉ thi đấu, đồng nghĩa họ mất hoàn toàn cơ hội ra sân ít nhất trong một năm.

Imanol Machuca bị Velez Sarsfield gạch tên khỏi đội hình, Holgado, Palmero và Garcés cũng chịu chung số phận tại các CLB của mình. Những cầu thủ còn lại như Figueiredo, Irazabal và Hevel phải tạm ngừng thi đấu cho JDT đến khi vụ việc được giải quyết.

Từ vị thế của những cầu thủ được săn đón, 7 ngôi sao này trở thành biểu tượng cho một vụ bê bối lịch sử. Cơ hội trở lại sân cỏ đỉnh cao ngày càng mong manh, bởi ngay cả khi án cấm hết hiệu lực, danh tiếng đã bị hoen ố. Không CLB lớn nào dám đặt niềm tin vào những người từng dính líu đến gian lận. Từ đây, con đường trở lại châu Âu hay Nam Mỹ với họ gần như khép lại.

Với FAM, họ đang đối mặt với sự cố nhiều rủi ro, ảnh hưởng lớn đến niềm tin và uy tín. Còn với Tunku Ismail Idris, chiến lược “nhập tịch hóa thần tốc” từng được ca ngợi như bước đi táo bạo, giờ biến thành một thảm họa của một nền bóng đá.