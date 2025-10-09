Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bộ trưởng Malaysia bác bỏ cáo buộc của FIFA về gian lận nhập tịch trận đá ĐT Việt Nam

Sự kiện: Asian Cup 2027 Đội tuyển Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia, ông Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, đã lên tiếng về vấn đề nhập tịch 7 cầu thủ của đội tuyển nước này, sau án phạt từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia khẳng định nhập tịch đúng quy trình

Saifuddin cho biết, việc trao quốc tịch cho nhóm cầu thủ này được thực hiện đúng theo quy trình quy định tại Điều 19 của Hiến pháp Liên bang Malaysia, thông qua hình thức nhập tịch, không liên quan đến các tiêu chí của FIFA trong việc xác định tư cách thi đấu quốc tế.

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail

Vị Bộ trưởng Nội vụ Malaysia giải thích: “FIFA chỉ áp dụng các quy định của họ cho việc đăng ký cầu thủ thi đấu quốc tế, chứ không phải để quyết định tư cách quốc tịch theo pháp luật Malaysia.

Theo Điều lệ FIFA, có bốn tiêu chí chính: cầu thủ sinh ra tại lãnh thổ của hiệp hội thành viên; cha hoặc mẹ sinh ra tại đó; ông bà sinh ra tại đó; hoặc cầu thủ đã cư trú ít nhất 5 năm tại lãnh thổ đó sau khi đủ 18 tuổi. Tuy nhiên, các tiêu chí này không phải là căn cứ pháp lý để xét nhập quốc tịch Malaysia, vì chúng không được quy định trong Hiến pháp”.

Trước đó, FIFA đã công bố kết quả điều tra và án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel, sau khi phát hiện “sự không thống nhất” trong tài liệu đăng ký ban đầu.

Theo báo cáo “Notification of the Grounds of the Decision” công bố ngày 6/10, FIFA kết luận rằng FAM đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, liên quan đến hành vi làm giả và sửa đổi tài liệu chính thức. Cuộc điều tra bắt đầu sau đơn khiếu nại gửi lên ngày 11/6, chỉ 1 ngày sau trận Malaysia thắng đậm ĐT Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027.

Phủ nhận cáo buộc của FIFA

Khi được hỏi về cáo buộc làm giả giấy tờ, ông Saifuddin khẳng định không có chuyện đó trong quá trình xử lý hồ sơ quốc tịch của 7 cầu thủ.

“FIFA có thể nghi ngờ sự giả mạo trong tài liệu, nhưng các giấy tờ do chính phủ cấp hoàn toàn hợp pháp và duy nhất là giấy khai sinh, được cấp theo Khoản 10(a) của Đạo luật đăng ký khai sinh và tử vong năm 1957 (Đạo luật 299). Chúng tôi đã kiểm tra chặt chẽ toàn bộ hồ sơ theo danh sách kiểm tra của Mẫu C, và quá trình xác minh được tiến hành đúng quy định”, vị Bộ trưởng Nội vụ Malaysia nói.

Ông Saifuddin cũng nhấn mạnh rằng, trong hồ sơ khai sinh, các cầu thủ có nộp tài liệu chứng minh nguồn gốc của ông bà, theo đúng thủ tục pháp lý.

“Luật cho phép đăng ký khai sinh lại nếu các giấy tờ bổ sung được xác minh hợp lệ. Cơ quan đăng ký chỉ cấp giấy khai sinh sau khi đáp ứng đủ tính xác thực của các tài liệu. Vì vậy, không có chuyện giả mạo như cáo buộc của FIFA”, ông Saifuddin nói thêm.

Về thông tin cho rằng một nhân viên của FAM đã tải nhầm tài liệu lên hệ thống, ông Saifuddin cho biết chưa nhận được bất kỳ báo cáo chính thức nào liên quan đến sai sót hành chính này.

09/10/2025 15:14 PM (GMT+7)
