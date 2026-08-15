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Malaysia mất sao nhập tịch, chỉ còn 16 cầu thủ lành lặn đấu ĐT Việt Nam

Sự kiện: AFF Cup 2026 Đại chiến Malaysia - Việt Nam Đội tuyển Việt Nam

ĐT Malaysia sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng trước thềm trận đại chiến với ĐT Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup 2026.

   

Chiều ngày 15/8, ĐT Malaysia có buổi tập làm quen sân vận động Kuala Lumpur, chuẩn bị đối đầu ĐT Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup 2026 (20h ngày 16/8).

Chiều ngày 15/8, ĐT Malaysia có buổi tập làm quen sân vận động Kuala Lumpur, chuẩn bị đối đầu ĐT Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup 2026 (20h ngày 16/8).

Buổi tập của ĐT Malaysia diễn ra ngay sau khi buổi tập của ĐT Việt Nam kết thúc.

Buổi tập của ĐT Malaysia diễn ra ngay sau khi buổi tập của ĐT Việt Nam kết thúc.

Đáng chú ý, ĐT Malaysia chỉ còn đúng 16 cầu thủ lành lặn tập luyện trước thềm cuộc so tài với ĐT Việt Nam, bên cạnh 3 thủ môn.

Đáng chú ý, ĐT Malaysia chỉ còn đúng 16 cầu thủ lành lặn tập luyện trước thềm cuộc so tài với ĐT Việt Nam, bên cạnh 3 thủ môn.

Theo tìm hiểu, cầu thủ nhập tịch Endrick, Jimmy Raymond, Fazrul Amir, Aliff Haiqal chấn thương nghỉ hết giải.

Theo tìm hiểu, cầu thủ nhập tịch Endrick, Jimmy Raymond, Fazrul Amir, Aliff Haiqal chấn thương nghỉ hết giải.

Trong khi cầu thủ Engku Shakir và Mohamadou Sumareh gặp vấn đề thể lực, còn tiền vệ Wan Kuzain phải trở lại Mỹ do bị CLB Sporting Jax triệu tập.

Trong khi cầu thủ Engku Shakir và Mohamadou Sumareh gặp vấn đề thể lực, còn tiền vệ Wan Kuzain phải trở lại Mỹ do bị CLB Sporting Jax triệu tập.

Trong đó việc ngôi sao nhập tịch Endrick là thiệt thòi không nhỏ với đội hình của HLV Tan Cheng Hoe. Cầu thủ từng đá cho CLB Công an TP.HCM chỉ có thể chạy nhẹ 3 vòng quanh sân rồi ra nghỉ với cái đầu gối băng bó.

Trong đó việc ngôi sao nhập tịch Endrick là thiệt thòi không nhỏ với đội hình của HLV Tan Cheng Hoe. Cầu thủ từng đá cho CLB Công an TP.HCM chỉ có thể chạy nhẹ 3 vòng quanh sân rồi ra nghỉ với cái đầu gối băng bó.

Với việc hàng loạt cầu thủ trụ cột chấn thương và thể trạng không đảm bảo, chủ nhà Malaysia chỉ còn biết trông chờ vào những ngôi sao nhập tịch khác như Paulo Josue, Sergio Aguero hay Sumareh.

Với việc hàng loạt cầu thủ trụ cột chấn thương và thể trạng không đảm bảo, chủ nhà Malaysia chỉ còn biết trông chờ vào những ngôi sao nhập tịch khác như Paulo Josue, Sergio Aguero hay Sumareh.

HLV Tan Cheng Hoe khá tâm trạng trong suốt buổi tập của ĐT Malaysia.

HLV Tan Cheng Hoe khá tâm trạng trong suốt buổi tập của ĐT Malaysia.

Thậm chí, HLV trưởng Malaysia không ngần ngại cho giới truyền thông từ Việt Nam xem sa bàn chiến thuật của đội nhà trước buổi tập quan trọng chuẩn bị đối đầu ĐT Việt Nam.

Thậm chí, HLV trưởng Malaysia không ngần ngại cho giới truyền thông từ Việt Nam xem sa bàn chiến thuật của đội nhà trước buổi tập quan trọng chuẩn bị đối đầu ĐT Việt Nam.

Ngỡ ngàng Malaysia "ế vé" bán kết đấu Việt Nam: Khán giả quay lưng hay sợ thua đậm?
Ngỡ ngàng Malaysia "ế vé" bán kết đấu Việt Nam: Khán giả quay lưng hay sợ thua đậm?

Báo chí Malaysia tiết lộ vé trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam vẫn đang "ế" dù giá không hề đắt.

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Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/08/2026 19:12 PM (GMT+7)
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