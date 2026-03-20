Được xử thắng Malaysia, vì sao ĐTQG Việt Nam vẫn tụt hạng?

Theo bảng xếp hạng mới nhất được công bố trên website chính thức của FIFA, đội tuyển Việt Nam hiện đứng hạng 108 thế giới với 1.189,51 điểm. Đây là dữ liệu cập nhật gần nhất tính đến ngày 19/3/2026 và vẫn chưa bao gồm kết quả các trận đấu trong FIFA Days tháng 3, trong đó có chiến thắng trước Malaysia theo quyết định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

ĐTQG Việt Nam. Ảnh: VFF.

Việc ĐTQG Việt Nam “tụt hạng” dù được xử thắng Malaysia, vì vậy, không phải là điều bất thường. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ cơ chế tính điểm của FIFA. Theo đó, bảng xếp hạng không cập nhật theo từng trận riêng lẻ mà được tổng hợp và công bố theo chu kỳ, thường sau khi kết thúc các đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Điều này dẫn tới độ trễ nhất định giữa kết quả thi đấu thực tế và điểm số hiển thị trên bảng xếp hạng.

Trong khi ĐTQG Việt Nam chưa được cộng điểm từ trận thắng Malaysia, nhiều đội tuyển khác trên thế giới đã hoàn thành các trận đấu quốc tế sớm hơn trong cùng giai đoạn. Việc tích lũy thêm điểm số giúp họ cải thiện thứ hạng, qua đó khiến "các chiến binh sao vàng" xuống một hoặc vài bậc một cách tạm thời. Đây là hiện tượng thường xuyên xảy ra trong các kỳ FIFA Days, đặc biệt với những đội không thi đấu liên tục hoặc có kết quả chưa được cập nhật kịp thời.

Thực tế, thứ hạng 108 thế giới hiện tại phản ánh đúng trạng thái “chưa cập nhật” của hệ thống, chứ không phải sự suy giảm về phong độ hay năng lực chuyên môn của ĐTQG Việt Nam. Nếu tính đủ điểm từ trận thắng Malaysia, nhiều khả năng thầy trò HLV trưởng sẽ được cải thiện vị trí trong lần công bố tiếp theo của FIFA.

Bảng xếp hạng FIFA ngày 19/3.

Có thể thấy, việc “tụt hạng” lần này mang tính kỹ thuật nhiều hơn là chuyên môn. Người hâm mộ vì vậy có thể yên tâm khi thứ hạng của ĐTQG Việt Nam dự kiến sẽ sớm được điều chỉnh theo hướng tích cực khi FIFA hoàn tất việc cập nhật dữ liệu sau loạt trận quốc tế tháng 3/2026.