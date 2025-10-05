Fernandes, Salah và Rodri trong nhóm ngôi sao mất phong độ đáng lo nhất Ngoại hạng Anh

Bóng đá dù là môn chơi tập thể và sự thành công rất cần đến các HLV bố trí hợp lý, nhưng các cầu thủ vẫn là những người đá trên sân và sự thành bại của đội phụ thuộc rất nhiều vào các ngôi sao trụ cột. Sự sa sút của họ tất nhiên cũng kéo theo đội bóng đá không tốt, hoặc không mạnh như kỳ vọng.

Dưới đây chúng ta cùng điểm qua những cầu thủ có dấu hiệu mất phong độ đáng chú ý ở các CLB hàng đầu Premier League mùa này.

Man City – Rodri & Ruben Dias

Mùa trước chấn thương nặng của Rodri đã được xem là bước ngoặt khiến mùa giải của Man City từ chỗ hy vọng tranh ngôi vô địch đã chuyển thành chỉ cố vào được top 4. Điều đó phần nào đúng, nhưng không đủ: Man City vẫn thắng sau khi Rodri vào viện, nhưng khi Ruben Dias chấn thương, họ thua liên tiếp 3 vòng ở Premier League.

Về lâu dài Rodri sẽ khó trở lại phong độ đã giúp anh đoạt Quả bóng Vàng, bởi rách dây chằng đã từng là “án tử” của rất nhiều sự nghiệp vận động viên. Khó khăn càng lớn hơn nữa bởi Nico Gonzalez, người được Man City mua để đá thay vị trí Rodri để lại, đã cho thấy mình chỉ đảm nhiệm được ở mức trung bình.

Phong độ của Man City "đổ đèo" rõ rệt từ khi cả Rodri và Ruben Dias chấn thương

Dias cũng tương tự, chấn thương đầu gối đã bắt đầu bào mòn khả năng thể chất của trung vệ người Bồ Đào Nha và khá tiếc rằng anh đang dần đi xuống dù mới 28 tuổi. Cặp Stones – Dias là một trong những cặp trung vệ chắc nhất trong lịch sử Premier League (có thời điểm chỉ lọt 3 bàn/16 trận) và góp phần giúp Man City vô địch 4 mùa liên tiếp, nhưng cả hai đều đang bị chấn thương hành hạ.

Liverpool – Mohamed Salah & Ibrahima Konate

Salah đã 32 tuổi và mặc dù mùa trước anh đạt được thông số ghi bàn & kiến tạo thuộc hàng tốt nhất trong lịch sử Premier League, sự sa sút của Salah đã bắt đầu xuất hiện từ tháng 3. Nhiều người nói do lễ Ramadan, nhưng sự thực là Salah đã chậm dần, anh không còn qua được hậu vệ đối phương trong các pha rê dắt trong khi đó là một phần rất quan trọng trong hiệu quả lối chơi của siêu sao người Ai Cập.

Đối phương đang ngày một dễ dàng hơn trong việc chặn Salah trong các pha 1-đấu-1

3 bàn & 3 kiến tạo, cho đến lúc này con số đó có vẻ rất ấn tượng, nhưng đó là bởi Salah vẫn chịu trách nhiệm đá penalty, và khả năng kiến thiết của anh vẫn khá tốt. Nhưng để ghi bàn, Salah chủ yếu phải dựa vào khả năng chạy chỗ không bóng, điều này có nghĩa đối phương giờ không còn phải quá tập trung đông người vào khu vực Salah hoạt động để chặn được anh.

Mới nhất ở đại chiến với Chelsea, Salah cũng chơi rất mờ nhạt và bị chấm điểm gần như thấp nhất đội. Đã có nhiều ý kiến cho rằng HLV Slot nên gạt Salah ra ngoài để nhường chỗ cho những cầu thủ khác.

Còn Konate? Đa số fan Liverpool tin rằng tâm trí của trung vệ này đã ở Madrid và những sai sót trong xử lý của Konate là hệ quả tất yếu của cái đầu không được đả thông tư tưởng thi đấu. Đá kém do đấu pháp có thể chữa được, nhưng sai lầm trong xử lý cá nhân thì khó mà khắc phục nổi.

MU – Bruno Fernandes

Fernandes đã đá hỏng 2 quả penalty trong mùa giải này và cũng tỏ ra kém hiệu quả trong thi đấu. Về con số thì anh vẫn thuộc những tiền vệ tạo ra số cơ hội dứt điểm nhiều nhất, nhưng người ta có thể thấy rõ đội trưởng người Bồ Đào Nha đã mất đi sự sắc sảo được xem là yếu tố cần thiết mà anh mang lại để hàng công MU vận hành được.

Bruno Fernandes giờ đá penalty cũng không chắc vào

Nhưng không biết có thể đổ lỗi cho Fernandes để giải thích sự sa sút của MU, khi vấn đề của đội bóng này hiện diện ở mọi tuyến. Chúng bao gồm tuyến giữa, và ở tuyến này Fernandes đang bị đẩy xuống chơi lùi, hoàn toàn khác so với vai trò “số 10” quen thuộc của anh. Ruben Amorim đang dí Fernandes vào một sơ đồ hoàn toàn không quen thuộc.

Fernandes hơn nữa đã 31 tuổi, đã chạy rất nhiều và hiếm khi chấn thương. Sự cống hiến của anh được đổi lại bằng rất ít thành công cho MU, và nếu người ta than phiền rằng Fernandes đang kéo MU thụt lùi, có lẽ những người này cũng rất tích cực cổ vũ cho lập luận “ai rời MU cũng thành công”.

Aston Villa – Ollie Watkins & Morgan Rogers

Rogers trong 2 mùa giải trước là một trong những hiện tượng của Premier League, một cầu thủ rất mượt trong xử lý và có thể tạo ra những pha bóng kiểu Zidane rất bất thình lình. Nhưng sự tinh tế đó đã gần như mất hết mùa này. Điều gì đã xảy ra? Không khó để giải thích: Những vụ chuyển nhượng sang Chelsea, rồi Tottenham, đã diễn ra bất thành.

Những vụ chuyển nhượng hụt khiến Rogers và Watkins không toàn tâm toàn ý cho Aston Villa ở đầu mùa

Trong khi Rogers vẫn chưa chấn chỉnh được đầu óc sau những màn ra đi hụt, Watkins ít nhất đã ghi bàn trở lại. Đã 29 tuổi, Watkins sắp chấp nhận thực tế rằng anh không thể đến một CLB lớn hơn, nên chân sút này có lẽ sẽ tập trung vào thi đấu hơn trong thời gian tới. Rogers trẻ hơn 6 tuổi nên việc hy vọng Rogers tập trung vào chơi bóng tử tế sẽ khó hơn nhiều.