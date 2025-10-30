Madam Pang trực tiếp tới Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan xin lỗi vì sự cố nhầm quốc kỳ

💬 Madam Pang: “Tôi hiểu rõ sự tổn thương trong lòng người dân Việt Nam”

Chiều 30/10 (giờ Thái Lan), bà Nualphan Lamsam (hay được gọi là Madam Pang), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), đã đích thân đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok để gặp ông Phạm Việt Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Thái Lan.

Madam Pang đích thân đến Đại sứ quán Việt Nam ở Bangkok để xin lỗi vụ nhầm quốc kỳ Việt Nam.

Tại buổi gặp, bà Madam Pang đã trao tặng lẵng hoa thay cho lời xin lỗi chân thành gửi đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và người dân Việt Nam, sau sự cố hiển thị nhầm quốc kỳ Việt Nam thành quốc kỳ Trung Quốc trong lễ bốc thăm Giải vô địch Futsal U19 Đông Nam Á 2025, diễn ra ngày 28/10 vừa qua.

Người đứng đầu FAT chia sẻ rằng, chuyến thăm này thể hiện sự thấu hiểu và tôn trọng sâu sắc trước phản ứng của người dân Việt Nam sau sự cố đáng tiếc nói trên. “Chúng tôi luôn nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa thiêng liêng của quốc kỳ, biểu tượng của niềm tự hào, danh dự và chủ quyền dân tộc.

Tôi mong người dân Việt Nam hiểu rằng đây là sai sót hoàn toàn ngoài ý muốn, không ai mong muốn điều đó xảy ra”, Madam Pang bày tỏ.

🤝 Đại sứ Việt Nam ghi nhận thiện chí và hành động nhanh chóng từ FAT

Về phần mình, Đại sứ Phạm Việt Hùng cảm ơn Madam Pang vì sự chân thành và cầu thị khi trực tiếp đến xin lỗi, cũng như các bước xử lý kịp thời mà FAT đã thực hiện ngay sau khi vụ việc xảy ra. Trước đó, ngay trong ngày 28/10, chủ tịch của FAT đã gửi thư xin lỗi chính thức đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Đến ngày 29/10, Madam Pang tiếp tục cử ông Adisak Benjasiriwan, Phó Chủ tịch phụ trách futsal và bóng đá bãi biển, trực tiếp sang Hà Nội để xin lỗi VFF. Đại sứ Phạm Việt Hùng hiểu rằng đây là lỗi vô ý từ đơn vị tổ chức sự kiện, đồng thời bày tỏ mong muốn sự cố lần này sẽ trở thành bài học kinh nghiệm để các sự kiện thể thao khu vực diễn ra chuyên nghiệp và tôn trọng hơn trong tương lai.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Thái Lan vừa nâng cấp quan hệ song phương lên “Đối tác Chiến lược Toàn diện”, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như chính trị – an ninh, kinh tế, du lịch và giao lưu nhân dân.

Đặc biệt, năm 2026, hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau giữa hai quốc gia láng giềng trong khu vực Đông Nam Á.