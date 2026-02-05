Thái Lan tự hủy danh xưng "anh cả bóng đá Đông Nam Á"

Tại vòng chung kết futsal châu Á 2026 đang diễn ra tại Indonesia, đương kim á quân Thái Lan (hạng 11 thế giới) bất ngờ để cho đội bóng hạng 37 thế giới là Iraq loại khỏi giải, sau trận thua 2-4 tại tứ kết.

Đây là thất bại đau đớn với tuyển futsal Thái Lan - đội vốn đặt mục tiêu góp mặt chung kết như mùa trước nhưng cuối cùng lại dừng chân từ vòng 8 đội.

Futsal Thái Lan thua sốc tại giải châu Á khiến bóng đá Thái Lan chìm sâu trong cơn khát danh hiệu

Đáng nói hơn, việc đội tuyển futsal quốc gia trắng tay ở giải châu Á khiến bóng đá Thái Lan tiếp tục chìm trong cơn khát danh hiệu và lún sâu khủng hoảng.

Trước đó, Thái Lan thảm hại ở kỳ SEA Games 2025 trên sân nhà, khi cả 4 đội tuyển (bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam, futsal nữ) đều không thể giành huy chương vàng.

Đội tuyển quốc gia nam Thái Lan thua ngược Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2024, cay đắng nhìn thầy trò HLV Kim Sang-sik lên ngôi ngay tại Rajamangala. Trong khi U23 Thái Lan xếp bét, bị loại từ vòng bảng giải U23 châu Á.

Những thất bại kể trên của các đại diện bóng đá Thái Lan càng thêm đau đớn khi nhìn sang khu vực, Việt Nam vô địch AFF Cup, vô địch bóng đá nam và futsal nữ SEA Games, giành huy chương đồng U23 châu Á; Indonesia vô địch futsal SEA Games và đang góp mặt bán kết châu Á; Philippines vô địch bóng đá nữ SEA Games.

Từ vị thế số 1, từng tự hào là "anh cả bóng đá Đông Nam Á", bóng đá Thái Lan giờ tụt dốc và lép vế trước các láng giềng.

Sau mỗi thất bại của các đội tuyển đều là những lời xin lỗi từ HLV trưởng. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan - Madam Pang vừa qua cũng lên tiếng xin lỗi về chuỗi thành tích bết bát và cam kết sẽ hành động để cải thiện thành tích. Song ngay sau lời cam kết là thảm bại của đội tuyển futsal tại giải châu Á.

Bóng đá xứ chùa Vàng sẽ tiếp tục kéo dài cơn khát danh hiệu ít nhất là tới AFF Cup vào tháng 7 tới, nơi tuyển Thái Lan gặp thách thức lớn trước Việt Nam, Indonesia trong cuộc đua vô địch.