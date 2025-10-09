Video bóng đá Thái Lan - Đài Loan (TQ): Supachok - Chanathip thay nhau tỏa sáng (Vòng loại Asian Cup)

ĐT Thái Lan tiếp đón Đài Loan (TQ) ở lượt thứ ba vòng loại Asian Cup 2027. Chủ nhà nhập cuộc dồn dập và có liền 3 quả phạt góc từ rất sớm. Đáng tiếc, họ không thể tận dụng thành công.

Chanathip chơi rất nỗ lực trong hiệp một

Đài Loan (TQ) chơi phòng thủ sâu và thi thoảng mới mở ra đợt phản công. Tuy nhiên, tiền đạo nhập tịch ở phía trên khá lạc lõng. Sau đó, Thái Lan chơi chậm lại và cố gắng tìm khe hở. Đáng tiếc những pha bóng hay của Thái Lan lại không thể trở thành bàn thắng trong hiệp một.

Sang tới hiệp hai, Thái Lan dồn toàn lực cho mặt trận phía trên. Họ chuyển sang chơi bóng bổng và hiệu quả ngay lập tức. Phút 51, Supachok tạt bóng đẹp và Ratree hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với cú lắc đầu hiểm hóc. Bàn thắng này giúp Thái Lan giải tỏa tâm lý.

Họ chơi thong dong hơn trong khi Đài Loan (TQ) không thể thủ sâu được nữa. Thái Lan chủ động đợi thời cơ để tung đòn kết liễu và họ thành công ở phút 78. Người ghi bàn không ai khác chính là "Messi Thái" Chanathip Songkrasin. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu này.

Tỉ số chung cuộc: Thái Lan 2-0 Đài Loan (TQ)

Ghi bàn: Ratree 51', Chanathip 78'

Đội hình xuất phát

Thái Lan: Khammai, Sorada, Sayriya, Khemdee, Mickelson, Pomphan, Thitiphan, Supachok, Davis, Wonggorn, Chanathip

Đài Loan (TQ): Lin Huang Chiu, Wei Chao, Tzu Ming Huang, Wei Pei-Lun, Chao Ming Hsiu, Fong Shao Chi, Yao Ko Chi, Chen Po Liang, Tsai Meng Cheng, Estama, Chen Chao-An