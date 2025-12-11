Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá U22 Thái Lan - U22 Singapore: Chủ nhà quá thuận lợi (SEA Games)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay SEA Games 33 Bóng đá Thái Lan

(19h, 11/12, bảng A môn bóng đá nam SEA Games 33) U22 Thái Lan chỉ cần hòa cũng nhất bảng do U22 Singapore đã thua sốc U22 Timor Leste.

SEA Games | 19h, 11/12 | Rajamangala

U22 Thái Lan
Trực tiếp bóng đá U22 Thái Lan - U22 Singapore: Chủ nhà quá thuận lợi (SEA Games) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U22 Thái Lan - U22 Singapore: Chủ nhà quá thuận lợi (SEA Games) - 1
U22 Singapore
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U22 Thái Lan - U22 Singapore: Chủ nhà quá thuận lợi (SEA Games) - 1
Chomphat Boonlert, Phon Ek Maneekorn, Phattharaphon Saksakit, Attapol Saengthong, Chaiphon Adton, Sittha Bunla, Yotkorn, Thanakrit Chotmuangpa,, Chanaphat Buaphan, Seksan Ratree, Yotsakorn Burapha
Trực tiếp bóng đá U22 Thái Lan - U22 Singapore: Chủ nhà quá thuận lợi (SEA Games) - 1
Aizil Yazid, Raoul Suhaimi, Kieran Jun, Aqil Yazid, Rahim Nadim, Andrew Rei, Jay Caelan, Amir Rashid, Peh Rae, Mao Nathan, Nicholas Beninger

Nhiệm vụ quá dễ

Sau chiến thắng đậm đà 6-1 ngày ra quân trước U22 Đông Timor, U22 Thái Lan bước vào quãng nghỉ dài ngày để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng. Và không chỉ được nghỉ lâu, U22 Thái Lan giờ sẽ vượt qua vòng bảng rất dễ dàng khi họ chỉ cần không thua U22 Singapore. 

Việc U22 Singapore thua sốc U22 Timor Leste với tỷ số 1-3 đã khiến U22 Singapore không có lựa chọn nào khác ngoài phải thắng trận này và đó cũng sẽ là một bất lợi. U22 Thái Lan có thể đá an toàn, dụ U22 Singapore dâng lên tấn công và chờ thời cơ phản đòn, và họ có thể không cần tung hết đội hình chủ lực cho trận này.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn 

11/12/2025 12:20 PM (GMT+7)
