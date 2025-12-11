Trực tiếp bóng đá U22 Thái Lan - U22 Singapore: Chủ nhà quá thuận lợi (SEA Games)

SEA Games | 19h, 11/12 | Rajamangala U22 Thái Lan 0 - 0 U22 Singapore (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U22 Thái Lan vs U22 Singapore U22 Singapore Điểm Chomphat Boonlert Phon Ek Maneekorn Phattharaphon Saksakit Attapol Saengthong Chaiphon Adton Sittha Bunla Yotkorn Thanakrit Chotmuangpa, Chanaphat Buaphan Seksan Ratree Yotsakorn Burapha Điểm Aizil Yazid Raoul Suhaimi Kieran Jun Aqil Yazid Rahim Nadim Andrew Rei Jay Caelan Amir Rashid Peh Rae Mao Nathan Nicholas Beninger Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U22 Thái Lan U22 Thái Lan U22 Singapore Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Chomphat Boonlert, Phon Ek Maneekorn, Phattharaphon Saksakit, Attapol Saengthong, Chaiphon Adton, Sittha Bunla, Yotkorn, Thanakrit Chotmuangpa,, Chanaphat Buaphan, Seksan Ratree, Yotsakorn Burapha Aizil Yazid, Raoul Suhaimi, Kieran Jun, Aqil Yazid, Rahim Nadim, Andrew Rei, Jay Caelan, Amir Rashid, Peh Rae, Mao Nathan, Nicholas Beninger

Nhiệm vụ quá dễ

Sau chiến thắng đậm đà 6-1 ngày ra quân trước U22 Đông Timor, U22 Thái Lan bước vào quãng nghỉ dài ngày để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng. Và không chỉ được nghỉ lâu, U22 Thái Lan giờ sẽ vượt qua vòng bảng rất dễ dàng khi họ chỉ cần không thua U22 Singapore.

Việc U22 Singapore thua sốc U22 Timor Leste với tỷ số 1-3 đã khiến U22 Singapore không có lựa chọn nào khác ngoài phải thắng trận này và đó cũng sẽ là một bất lợi. U22 Thái Lan có thể đá an toàn, dụ U22 Singapore dâng lên tấn công và chờ thời cơ phản đòn, và họ có thể không cần tung hết đội hình chủ lực cho trận này.

