Trực tiếp bóng đá U22 Thái Lan - U22 Singapore: Chủ nhà quá thuận lợi (SEA Games)
(19h, 11/12, bảng A môn bóng đá nam SEA Games 33) U22 Thái Lan chỉ cần hòa cũng nhất bảng do U22 Singapore đã thua sốc U22 Timor Leste.
SEA Games | 19h, 11/12 | Rajamangala
Điểm
Chomphat Boonlert
Phon Ek Maneekorn
Phattharaphon Saksakit
Attapol Saengthong
Chaiphon Adton
Sittha Bunla
Yotkorn
Thanakrit Chotmuangpa,
Chanaphat Buaphan
Seksan Ratree
Yotsakorn Burapha
Điểm
Aizil Yazid
Raoul Suhaimi
Kieran Jun
Aqil Yazid
Rahim Nadim
Andrew Rei
Jay Caelan
Amir Rashid
Peh Rae
Mao Nathan
Nicholas Beninger
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Nhiệm vụ quá dễ
Sau chiến thắng đậm đà 6-1 ngày ra quân trước U22 Đông Timor, U22 Thái Lan bước vào quãng nghỉ dài ngày để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng. Và không chỉ được nghỉ lâu, U22 Thái Lan giờ sẽ vượt qua vòng bảng rất dễ dàng khi họ chỉ cần không thua U22 Singapore.
Việc U22 Singapore thua sốc U22 Timor Leste với tỷ số 1-3 đã khiến U22 Singapore không có lựa chọn nào khác ngoài phải thắng trận này và đó cũng sẽ là một bất lợi. U22 Thái Lan có thể đá an toàn, dụ U22 Singapore dâng lên tấn công và chờ thời cơ phản đòn, và họ có thể không cần tung hết đội hình chủ lực cho trận này.
11/12/2025 12:20 PM (GMT+7)